Apple Vision Pro (M5) vs. Original Vision Pro: Was ist neu und anders?

Apple hat im Oktober 2025 ein verbessertes Apple Vision Pro Headset vorgestellt, das bemerkenswerte Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen Vision Pro bietet, das Anfang 2024 auf den Markt kam. Dieser „vs“-Vergleich zeigt, wie sich das neue Vision Pro mit M5-Chip und Dual Knit Band im Vergleich zum ursprünglichen Vision Pro mit M2-Chip in Bezug auf Design, Leistung, Funktionen und mehr schlägt. Wir werden auch die wichtigsten Unterschiede in einer praktischen Vergleichstabelle zur schnellen Übersicht zusammenfassen.

Kurze Vergleichsübersicht

Zunächst eine Gegenüberstellung des ursprünglichen Vision Pro und des neuen, verbesserten Modells:

Aspekt Original Vision Pro (2024, M2-Chip) Neues Vision Pro (2025, M5-Chip) Prozessor (SoC) Apple M2 (5 nm) – 8-Kern-CPU, 10-Kern-GPU; 16-Kern Neural Engine; plus Apple R1 Co-Prozessor für Sensoren Apple M5 (3 nm) – 10-Kern-CPU, Next-Gen 10-Kern-GPU (mit Hardware-beschleunigtem Raytracing); 16-Kern Neural Engine; R1 Co-Prozessor (unverändert). Leistung Baseline (leistungsstarke Standalone-Leistung mit M2) ~10 % mehr Pixel, die auf Displays gerendert werden (schärfere Grafik) bis zu 120 Hz Bildwiederholfrequenz (vs. 100 Hz) für flüssigere Bewegungen; KI-Aufgaben ~50 % schneller (z. B. Persona-Erfassung, räumliche Fotos); Apps von Drittanbietern bis zu 2× schneller. Display & Aktualisierung Duale Micro-OLED-Innendisplays (≈23 Millionen Pixel gesamt, ~3660×3200 pro Auge). Unterstützt bis zu 100 Hz Bildwiederholfrequenz (90/96 Hz typisch). Gleiche duale Micro-OLED-Displays, aber M5 treibt ~10 % höhere effektive Auflösung für schärfere Texte und Details an. Unterstützt bis zu 120 Hz Bildwiederholfrequenz für reduzierte Bewegungsunschärfe (flüssiger bei der Anzeige von Real-World-Passthrough und Mac Virtual Display). Akkulaufzeit ~2 Stunden allgemeine Nutzung (bis zu ~2,5 Stunden Videowiedergabe) pro Ladung mit externem Akku. ~2,5 Stunden allgemeine Nutzung (~3 Stunden Videowiedergabe) pro Ladung – etwa 30 Minuten länger als beim Original. Kann den Akku auch verwenden, während er für längere Sitzungen an die Stromversorgung angeschlossen ist. Kopfband & Passform Solo Knit Kopfband (3D-gestrickter Einzelriemen) enthalten; optionaler Dual Loop Riemen für zusätzliche Unterstützung des Oberkopfes enthalten. Kein eingebautes Einstellrad (die Passform wurde durch die Größe des elastischen Riemens angepasst). Dual Knit Band enthalten – ein neues Zwei-Riemen-Band (oben & unten) für verbesserten Komfort. Verfügt über ein Dual-Rib-Polsterdesign mit einem Wolfram-beschwerten unteren Riemen für bessere Balance sowie ein einstellbares Fit Dial zur Feinabstimmung der Festigkeit. (Band ist abwärtskompatibel mit dem Original Vision Pro). Software (visionOS) Gestartet mit visionOS 1.0 (erste Generation). Unterstützte räumliche Apps, 3D-„Persona“-Avatare, EyeSight-Display usw. Häufige Updates im Jahr 2024 fügten Funktionen hinzu. Wird mit visionOS 26 (neuestes Betriebssystem) ausgeliefert. Fügt räumliche Widgets in Ihrem Raum hinzu, lebensechtere Personas, räumliche Fotos (3D-Szenen aus Fotos), 180°/360°-Videowiedergabe von Action-Kameras, neue immersive Umgebungen (z. B. Jupiter-Planet), erweiterte Siri/„Apple Intelligence“-Funktionen und mehr. (Das Originalmodell erhält visionOS 26 auch per Update, wodurch diese Funktionen aktiviert werden.) App-Ökosystem ~1 Million bestehende iPad/iPhone-Apps waren zum Start über den visionOS App Store kompatibel. Einige Tausend visionOS-native Apps und Spiele debütierten Anfang 2024. Apple Immersive Inhalte (3D-Filme, 180°-Videos) von Apple TV+ verfügbar (150+ Titel zum Start). Über 1 Million Apps verfügbar (einschließlich 3.000+ Apps, die speziell für visionOS entwickelt wurden, Stand Ende 2025). Wachsende Bibliothek von Apple Immersive Erlebnissen (neue räumliche Filme, Konzerte und Live-Sport in VR). Weitere Spiele unterstützen jetzt fortschrittliche Controller (z. B. PlayStation VR2 Sense Controller mit 6DoF-Tracking). Preis (US) 3.499 $ (Basismodell mit 256 GB) zum Start. Höhere Konfigurationen mit 512 GB und 1 TB kosten mehr. 3.499 $ (256 GB Basis) – gleicher Startpreis für 256 GB, 512 GB oder 1 TB Optionen. Verfügbarkeit Zunächst nur in den USA erhältlich (2. Februar 2024). Bis Ende 2024 in einigen anderen Ländern eingeführt. Sehr begrenzte Lagerbestände und Demo-Standorte im ersten Jahr. Breiter Start am 22. Oktober 2025: gleichzeitig in den USA, Kanada, Großbritannien, großen Teilen Europas, Asien (Japan, Hongkong, Singapur, VAE usw.) erhältlich. Vorbestellungen in zusätzlichen Regionen (z. B. China) begannen kurz danach.

Tabelle: Hauptunterschiede zwischen dem ursprünglichen Apple Vision Pro von 2024 und dem verbesserten Modell von 2025.

Im Folgenden gehen wir auf jede dieser Kategorien im Detail ein, um einen umfassenden Vergleich zu erhalten.

Design- & Komfortverbesserungen

Das neue Dual Knit Band, das 2025 eingeführt wurde, kombiniert einen oberen und einen unteren Riemen und bietet eine bequemere Passform als das ursprüngliche Einzelriemendesign. Die Dual-Rib-Strickstruktur mit eingebetteten Wolframrippen hilft, das Gewicht des Headsets auszugleichen, und ein intuitives Fit Dial (oben als kreisförmiger Knopf zu sehen) ermöglicht feine Anpassungen für eine perfekte Passform.

Abgesehen von internen Änderungen ist die einzige größere Hardware-Designänderung von Apple beim neuen Vision Pro das Kopfbandsystem. Das ursprüngliche Vision Pro verfügte standardmäßig über ein „Solo Knit“-Stoffkopfband, das ein einzelner 3D-gestrickter Riemen war, der um den Hinterkopf gewickelt wurde.



Apple legte dem Original auch einen sekundären „Dual Loop“-Riemen bei – dieser konnte angebracht werden, um eine zusätzliche Schlaufe über dem Oberkopf für zusätzlichen Halt zu bieten. Obwohl es im Allgemeinen bequem war, empfanden einige Benutzer das Headset der ersten Generation bei langen Sitzungen als kopflastig, und die Anpassungen beruhten auf der Auswahl der richtigen Bandgröße und -position.

Das neue Vision Pro (2025) verbessert den Komfort mit dem Dual Knit Band. Dieser neu gestaltete Riemen integriert zwei Riemen in einem (ein oberes und ein unteres Band) als ein einzelnes 3D-gestricktes Stück. Die oberen und unteren Teile bilden eine „Dual-Rib“-Struktur, die die Gewichtsverteilung und Polsterung am Hinterkopf verbessert.



Insbesondere der untere Riemen verfügt über flexible Stoffrippen, die mit Wolfram-Gewichten versehen sind und als Gegengewicht zum Visier vorne dienen. Dies hilft, das Gerät auszubalancieren und das kopflastige Gefühl zu reduzieren. Darüber hinaus führt das neue Band ein Dual-Function- Fit Dial ein – ein Knopf, mit dem Benutzer den Riemen für eine präzise Passform fein anziehen oder lockern können. Dies ist eine willkommene Verbesserung gegenüber dem elastischen Riemen des Originals, die Benutzern eine sofortige Anpassung ähnlich wie bei vielen VR-Headsets ermöglicht.

Wichtig ist, dass das Dual Knit Band abwärtskompatibel mit dem Original Vision Pro ist: Apple verkauft es separat für 99 $, damit auch Besitzer der ersten Generation ihren Riemen aufrüsten können. Es ist in mehreren Größen (S, M, L) erhältlich, um verschiedenen Kopfgrößen gerecht zu werden, während das Solo Knit Band des Originals auch mehrere Größenoptionen hatte.

Abgesehen vom Riemen bleibt der Rest des Außendesigns des Vision Pro gleich. Beide Modelle haben die markante gebogene Glasfront mit einem nach außen gerichteten EyeSight-Display (das die Augen des Trägers zeigt), einen Rahmen aus Aluminiumlegierung und abnehmbare Light Seal-Gesichtspolster zum Ausblenden von externem Licht.



Das neue Vision Pro wiegt ungefähr das gleiche (~600–650 Gramm für das Headset selbst) wie das Original, da es die gleichen Materialien und Komponenten verwendet. Beide verwenden einen externen Akkupack, der über ein Kabel mit der Seite des Headsets verbunden wird; der Pack wiegt auch das gleiche (~350 g) und ist dazu gedacht, während der Verwendung in die Tasche gesteckt oder angeclipt zu werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Komfort und Passform im Modell 2025 dank des Dual Knit Band verbessert werden, aber ansonsten sind die physische Bauweise und das Aussehen von Apples Spatial Computer nahezu identisch mit der Version 2024. Benutzer des neuen Modells werden es einfach sicherer und bequemer für längeres Tragen finden, während Benutzer des Original Vision Pro ähnliche Vorteile erzielen können, indem sie den neuen Riemen kaufen.

Leistung & Hardware (M2 vs. M5)

Die bedeutendsten Änderungen befinden sich unter der Haube: Das neue Vision Pro wird von Apples M5-Chip angetrieben, während das Original den M2-Chip verwendete (das gleiche SoC, das in MacBooks von 2022–2023 zu finden ist). Der Wechsel von M2 zu M5 stellt drei Generationen des Apple Silicon-Fortschritts dar.



Der M5 basiert auf einem fortschrittlicheren 3-Nanometer-Prozess und verfügt über eine 10-Kern-CPU (gegenüber 8 Kernen im M2) sowie eine Next-Generation-10-Kern-GPU, die Hardware-beschleunigtes Raytracing und Mesh-Shading-Funktionen hinzufügt. Die Neural Engine bleibt 16-kernig, aber dank der neuen Architektur werden maschinelle Lernaufgaben viel schneller ausgeführt.

Laut Apple bietet der M5 einen „Leistungssprung“ für Vision Pro. In der Praxis ist das neue Vision Pro schneller und leistungsfähiger : System-Apps werden schneller geladen und das Surfen im Web ist reaktionsschneller, und Entwickler können komplexere räumliche Erlebnisse schaffen, die die zusätzliche Leistung nutzen. Apple weist insbesondere darauf hin, dass die grafische Wiedergabetreue einen Schub erhält – mit M5 kann das Headset 10 % mehr Pixel auf den dualen Micro-OLED-Displays im Vergleich zum M2-Modell rendern.



Dies führt zu einem schärferen Bild mit schärferem Text und detaillierteren Grafiken in der gesamten Benutzeroberfläche. Tatsächlich kann der M5 die Displays näher an ihre native Auflösung von 23 Millionen Pixeln heranführen, während der M2 möglicherweise eine etwas niedrigere Auflösung gerendert hat, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Die Raytracing-Unterstützung der neuen GPU bedeutet auch realistischere Beleuchtung und Schatten in 3D-Spielen und -Apps, die sie nutzen (z. B. verbesserte Reflexionen und Schattierungen in Titeln wie Control auf Vision Pro).

Eine weitere Verbesserung ist die Bildwiederholfrequenz. Das ursprüngliche Vision Pro unterstützte standardmäßig eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 90 Hz (und 96 Hz für Video, mit einem Maximum von 100 Hz für bestimmte Szenarien).



Das M5-betriebene Modell kann die Bildwiederholfrequenz auf bis zu 120 Hz erhöhen, wenn Sie Ihre physische Umgebung durch die Kameras betrachten oder wenn Sie die virtuelle Mac-Displayfunktion verwenden. Diese höhere Bildwiederholfrequenz kann Bewegungsunschärfe reduzieren und dynamische Bewegungen flüssiger und natürlicher anfühlen lassen.



Der Unterschied wird am deutlichsten, wenn Sie sich schnell umsehen oder mit sich schnell bewegenden Inhalten interagieren; das neue Headset sollte sich etwas flüssiger anfühlen. Es ist erwähnenswert, dass das Vision Pro für die meisten Standard-UI-Interaktionen und App-Nutzungen wahrscheinlich immer noch mit etwa 90–96 Hz arbeitet, um die Akkulaufzeit auszugleichen – aber ein 120-Hz-Modus für bestimmte Fälle ist eine nette Verbesserung (the Verge bestätigte, dass das Original „bei 100 Hz ausgereizt“ war, während es jetzt auf 120 Hz gehen kann).

KI- und Machine-Learning-Aufgaben sehen ebenfalls große Gewinne. Die 16-Kern-Neural Engine im M5, kombiniert mit der schnelleren CPU, lässt KI-Funktionen auf Systemebene bis zu 50 % schneller laufen (für Dinge wie das Erstellen Ihres Persona-Avatar-Scans oder das Umwandeln von 2D-Fotos in räumliche 3D-Szenen).



Apps von Drittanbietern, die maschinelles Lernen oder Apples neue Foundation-Modelle verwenden, können bei bestimmten Aufgaben eine bis zu 2× schnellere Leistung erzielen. Zum Beispiel zitiert ein von Apple genannter Entwickler On-Device-KI, um Benutzern die Abfrage komplexer 3D-Daten in natürlicher Sprache zu ermöglichen; diese Art von Workflows profitieren vom ML-Durchsatz des M5. Insgesamt öffnet das neue Vision Pro die Tür zu ehrgeizigeren Spatial-Computing-Apps, die den M2 möglicherweise belastet hätten.

Es ist wichtig hervorzuheben, dass beide Vision Pro-Generationen immer noch den dedizierten R1-Co-Prozessor enthalten. Der R1-Chip ist ein kundenspezifisches Apple-Silizium, das Eingaben von den 12 Kameras, 5 Sensoren (wie LiDAR- und IR-Tiefenscannern) und 6 Mikrofonen in Echtzeit mit extrem niedriger Latenz von 12 ms verarbeitet.



Dies ermöglicht die nahtlose Vermischung von virtuellen Inhalten mit der realen Welt. Der R1 entlastet die gesamte Sensorfusion und Passthrough-Videoverarbeitung, sodass sich der Haupt-M2/M5 auf Apps konzentrieren kann. Der R1 ist im neuen Modell unverändert – was bedeutet, dass beide Headsets die gleiche verzögerungsfreie Mixed-Reality-Ansicht Ihrer Umgebung mit einer Bewegungs-zu-Photonen-Latenz von 12 ms liefern sollten.

Speicher- und Speicherkonfigurationen bleiben gleich. Sowohl das Original als auch das neue Vision Pro werden mit 16 GB Unified Memory (RAM) gepaart mit dem M2/M5 SoC geliefert. Speicheroptionen für beide sind 256 GB (Basis), 512 GB oder 1 TB NVMe-Speicher – keine Unterschiede. Im Wesentlichen ist die interne Hardware abgesehen von der Gehirntransplantation von M2 zu M5 gleich (gleiche Kameras, Sensoren, Eye-Tracking-System usw.).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das verbesserte Vision Pro (M5) einen soliden Spec Bump liefert: schnellere Verarbeitung, bessere Grafik und leichte visuelle Verbesserungen (Auflösung und Bildrate), die alle die Bühne für reichhaltigere Apps und flüssigere Erlebnisse bereiten. Das ursprüngliche Vision Pro (M2) ist immer noch kein Schwächling – es war bereits ein High-End-Chip –, aber der M5 legt die Messlatte höher und stellt sicher, dass die Plattform Spielraum hat, um zu wachsen, wenn anspruchsvollere Software und Anwendungsfälle eintreffen.

Software & Funktionen: visionOS 1 vs. visionOS 26

Auf der Softwareseite laufen beide Geräte mit visionOS, Apples spezialisiertem Betriebssystem für Spatial Computing. Der Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung bedeutet jedoch, dass sie zunächst unterschiedliche Versionen ausführten: Das Vision Pro 2024 wurde mit der ersten Iteration von visionOS (effektiv visionOS 1.0) gestartet, während das Modell 2025 mit dem neuesten visionOS 26 ausgeliefert wird (wahrscheinlich nummeriert, um mit iOS 18/ MacOS 14 im Jahr 2025 übereinzustimmen).

Out of the Box bietet das neue Vision Pro dank visionOS 26 neue Funktionen:

Räumliche Widgets: Sie können jetzt Widgets (für Uhrzeit, Wetter, Musik usw.) in Ihrem virtuellen Raum anheften. Diese Widgets bleiben in Ihrer Ansicht erhalten, wenn Sie das Headset aufsetzen, und liefern Ihnen auf einen Blick Informationen in Ihrer Umgebung. Dies war nicht Teil der ersten visionOS-Version im Jahr 2024.



Sie können jetzt Widgets (für Uhrzeit, Wetter, Musik usw.) in Ihrem virtuellen Raum anheften. Diese Widgets bleiben in Ihrer Ansicht erhalten, wenn Sie das Headset aufsetzen, und liefern Ihnen auf einen Blick Informationen in Ihrer Umgebung. Dies war nicht Teil der ersten visionOS-Version im Jahr 2024. Verbesserte Persona-Avatare: Apple hat den Realismus und die Ausdruckskraft der Persona (des digitalen Avatars Ihres Gesichts, der in FaceTime und Meetings verwendet wird) verbessert. In visionOS 26 erfasst die Persona subtilere Gesichtsbewegungen und sieht beim Sprechen natürlicher aus, wodurch sich FaceTime-Anrufe lebensechter anfühlen. (Die ursprünglichen visionOS-Personas waren in ihren Gesichtsausdrücken etwas eingeschränkter.)



Apple hat den Realismus und die Ausdruckskraft der Persona (des digitalen Avatars Ihres Gesichts, der in FaceTime und Meetings verwendet wird) verbessert. In visionOS 26 erfasst die Persona subtilere Gesichtsbewegungen und sieht beim Sprechen natürlicher aus, wodurch sich FaceTime-Anrufe lebensechter anfühlen. (Die ursprünglichen visionOS-Personas waren in ihren Gesichtsausdrücken etwas eingeschränkter.) Räumliche Fotos und Szenen: Eine neue Funktion verwendet generative KI , um Standardfotos in räumliche 3D-Szenen zu verwandeln. In der Praxis können Sie ein normales 2D-Foto anzeigen und Vision Pro erstellt eine tiefenzugeordnete Version, die ein Gefühl von Dimension vermittelt (z. B. eine Erinnerung mit Parallaxe und Tiefe „zum Leben erweckt“). Dies wird durch die Neural Engine ermöglicht und war in der ursprünglichen Software nicht verfügbar.



Eine neue Funktion verwendet , um Standardfotos in zu verwandeln. In der Praxis können Sie ein normales 2D-Foto anzeigen und Vision Pro erstellt eine tiefenzugeordnete Version, die ein Gefühl von Dimension vermittelt (z. B. eine Erinnerung mit Parallaxe und Tiefe „zum Leben erweckt“). Dies wird durch die Neural Engine ermöglicht und war in der ursprünglichen Software nicht verfügbar. 180°/360°-Videowiedergabe: VisionOS 26 ermöglicht es Benutzern, 180º- und 360º-Videos von gängigen Action-Kameras (GoPro, Insta360, Canon VR usw.) in voller immersiver Ansicht wiederzugeben. Wenn Sie also ein VR-Video auf diesen Geräten aufnehmen, können Sie es wie vorgesehen auf Vision Pro ansehen, was beim Start nicht unterstützt wurde. Ersteller können solche Panoramavideos auch in Web-Apps (z. B. Safari oder Vimeo) zur Anzeige im Headset einbetten.



VisionOS 26 ermöglicht es Benutzern, von gängigen Action-Kameras (GoPro, Insta360, Canon VR usw.) in voller immersiver Ansicht wiederzugeben. Wenn Sie also ein VR-Video auf diesen Geräten aufnehmen, können Sie es wie vorgesehen auf Vision Pro ansehen, was beim Start nicht unterstützt wurde. Ersteller können solche Panoramavideos auch in Web-Apps (z. B. Safari oder Vimeo) zur Anzeige im Headset einbetten. Neue Umgebungen: Apple hat unter anderem eine interaktive Jupiter-Planetenumgebung hinzugefügt, die Sie als immersive Hintergründe verwenden können. Sie haben auch eine neue App „Spatial Gallery“ , die Kunst und Fotografie in einem interaktiven Galerieraum präsentiert (in Demos gezeigt).



Apple hat unter anderem eine interaktive hinzugefügt, die Sie als immersive Hintergründe verwenden können. Sie haben auch eine neue App , die Kunst und Fotografie in einem interaktiven Galerieraum präsentiert (in Demos gezeigt). Apple Intelligence-Funktionen: Neue, integrierte KI-gestützte Tools wie Genmoji (das wahrscheinlich lustige 3D-Emojis oder Avatare mithilfe generativer KI erstellt) und Schreibwerkzeuge für Diktier-/Tippunterstützung sind Teil von visionOS 26. Apple erwähnt auch eine erweiterte Sprachunterstützung für Diktierfunktion und Siri.

Es ist erwähnenswert, dass Besitzer des ursprünglichen Vision Pro nicht im Stich gelassen werden – Apple hat visionOS 26 als Software-Update für sie verfügbar gemacht (vorausgesetzt, sie aktualisieren das Betriebssystem ihres Geräts). Somit können viele der oben genannten Funktionen (Widgets, verbesserte Avatare usw.) auch auf dem M2-Modell genutzt werden, obwohl einige auf der M5-Hardware etwas schneller laufen. Im Allgemeinen behandelt Apple visionOS als eine Plattform für alle Vision Pro-Geräte, ähnlich wie iOS-Updates mehrere iPhone-Modelle umfassen.

Zum Start Anfang 2024 enthielt visionOS bereits viele innovative Funktionen, die beide Geräte gemeinsam nutzen: die 3D-App-Fenster, die in Ihrem Raum schweben, das externe Display EyeSight, das Ihre Augen anderen zeigt, die Optic ID Iris-Authentifizierung für die Sicherheit und die Unterstützung für Multitasking mit mehreren App-Fenstern um Sie herum. Beide Headsets unterstützen diese Kernfunktionen. Sie unterstützen auch beide die Eye/Hand/Voice-Eingabe – Sie steuern die Benutzeroberfläche, indem Sie schauen, Ihre Finger zusammenkneifen oder sprechen, was ein grundlegender Aspekt von visionOS bleibt.

Ein kleiner Unterschied: Da das neue Vision Pro mehr Leistungsreserven hat, kann es möglicherweise das gleichzeitige Öffnen vieler mehrerer App-Fenster reibungsloser bewältigen als das Original. Apple hat dies nicht explizit gesagt, aber logischerweise kann ein M5 mit mehr Kernen mehr gleichzeitige Prozesse jonglieren.

Darüber hinaus erwähnt Apples Pressemitteilung neue Apple Intelligence (On-Device-KI)-Funktionen mit visionOS 26, die Entwickler zunehmend nutzen. Beispielsweise kann eine Unternehmens-App von JigSpace Sie mit komplexen 3D-Modellen über natürliche Sprachabfragen interagieren lassen, indem sie auf große On-Device-Sprachmodelle zugreift. Diese Art von Funktionen laufen aufgrund der schnelleren Neural Engine besser auf dem M5-Modell, laufen aber technisch gesehen auch auf dem Original (nur vielleicht langsamer).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Software-Erfahrung auf beiden Geräten sehr ähnlich ist, insbesondere wenn das Original auf dem neuesten Stand gehalten wird. Der Start des neuen Modells bedeutet lediglich, dass Benutzer sofort mit den neuesten visionOS-Funktionen beginnen. Die größten Vorteile des M5-Geräts in Bezug auf die Software sind seine Fähigkeit, die neuesten Funktionen flüssiger auszuführen und potenziell intensivere räumliche Apps zu verarbeiten, die in Zukunft möglicherweise entstehen.

Apps, Inhalte und Ökosystemwachstum

Als das Vision Pro zum ersten Mal auf den Markt kam (2024 in den USA), befand sich das App-Ökosystem in den Kinderschuhen. Apple hatte Entwickler-Kits bereitgestellt, aber nur wenige Tausend visionOS-spezifische Apps waren zum Start bereit. Das Headset konnte jedoch über 1 Million bestehende iPad- und iPhone-Apps in einem Fenstermodus über den neuen visionOS App Store ausführen. Early Adopters hatten Apps wie Safari, Mail, Fotos und Apples integrierte Erlebnisse sowie eine Auswahl von Titeln von Drittanbietern (Design-Apps, einige Spiele, Produktivitätstools usw.). Apple führte auch Apple Immersive-Videos ein – im Wesentlichen hochwertige 180°-Videos und 3D-Filme in der Apple TV App – darunter rund 180–200 3D-Filmtitel und einige exklusive immersive Videos von Disney, NASA usw.

Bis Ende 2025 ist das Ökosystem deutlich gereift. Apple gibt an, dass es jetzt über 3.000 Apps gibt, die speziell für visionOS entwickelt wurden im App Store (dies ist von den über 1 Million kompatiblen Apps insgesamt). Viele namhafte Entwickler in verschiedenen Kategorien haben Vision Pro angenommen, von Innenarchitektur (z. B. HomeByMe, Lowe’s Studio) über Mode (Balenciagas App), Bildung (z. B. Enzyklopädie-Apps, Museumserlebnisse), Reisen und Erkundung (Epic Earth, Explore POV für Welterkundung), Astronomie (Space Vision Planetarium) und historische Erlebnisse (wie ein D-Day-Eintauchen). Mit anderen Worten, wenn Sie das Vision Pro im Jahr 2025 in die Hand nehmen, finden Sie einen viel reichhaltigeren Katalog nativer Erlebnisse zum Herunterladen im Vergleich zu denen, die beim ursprünglichen Start verfügbar waren.

Unterhaltung bleibt ein starker Anwendungsfall auf beiden Versionen. Beide können einen virtuellen Bildschirm „ bis zu 100 Fuß breit “ anzeigen, um Filme in einem persönlichen Kino anzusehen. Das neue Vision Pro ändert daran nichts, aber Apple hat die Inhalte erweitert: Bis Ende 2025 hatte Apple TV+ beispielsweise neue Apple Immersive Serien und Filme hinzugefügt (z. B. Metallica: Marching Band , The Weeknd: Open Hearts usw.). Sie planen sogar, ausgewählte Live-NBA-Basketballspiele im immersiven Format für Vision Pro zu streamen. Diese Inhaltsaktualisierungen kommen beiden Modellen zugute, obwohl die verbesserte Grafik des neuen Modells sie möglicherweise etwas schärfer aussehen lässt.

Ein Bereich, der ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet hat, ist Gaming. Zum Start konnte Vision Pro Apple Arcade-Titel (ca. 250 Spiele) auf einem riesigen virtuellen Bildschirm spielen und unterstützte Standard-Gamecontroller wie den PS5 DualSense – oder Xbox-Controller. Es gab jedoch zunächst nur wenige für VR entwickelte Spiele (z. B. What The Golf? VR-Edition, einige einfache räumliche Spiele). Ab 2025 sind weitere immersive Spiele erschienen oder werden bald erscheinen – z. B. Glassbreakers: Champions of Moss (ein AR-Brettspiel-Kampf), Porta Nubi, Where Winds Meet usw., außerdem kann das Gerät Konsolen-/PC-Spiele über Apps wie Steam Link streamen.

Entscheidend ist, dass Apple angekündigt hat, dass Vision Pro jetzt nativ die PlayStation VR2 Sense-Controller unterstützt. Dies sind fortschrittlichere VR-Controller (mit Bewegungserfassung, haptischem Feedback, Fingerpositionserkennung) als ein Standard-Gamepad. Mit visionOS 26 können Sie PS VR2-Controller mit Vision Pro koppeln und Spiele spielen, die die volle 6-Freiheitsgrade -Handverfolgung nutzen. Einige der ersten Titel, die dies auf Vision Pro unterstützen, sind Elu Legend , Pickle Pro , Ping Pong Club und Spatial Rifts . Dies erweitert die Gaming-Fähigkeiten der Plattform erheblich. Die gute Nachricht: Das ursprüngliche Vision Pro (M2) erhält diese Unterstützung auch über ein Software-Update, sodass beide Geräte die neuen Controller verwenden können. Die bessere GPU des M5 könnte jedoch komplexere VR-Spiele reibungsloser verarbeiten, wenn/falls sie erscheinen.

Für professionelle und Unternehmens-Apps sind beide Headsets identisch in dem, was sie ausführen können, obwohl der M5 es wieder schneller macht. Apple hat Anwendungsfälle wie Architekten hervorgehoben, die 3D-Modelle in großem Maßstab visualisieren, Piloten, die mit virtuellen Cockpits trainieren (CAE-Simulationen), Ärzte, die 3D-medizinische Scans betrachten, und Designer, die in Apps wie Freeform oder Canvas brainstormen. Alle diese Szenarien funktionieren auf beiden Geräten. Das Logitech Muse -Stiftzubehör (ein digitaler Stift für 129 US-Dollar für Vision Pro) wird ebenfalls auf beiden unterstützt. Es gibt keinen Hardware-Unterschied, der neue Unternehmensfunktionen ermöglicht – es dreht sich alles um Leistung und das, was Entwickler entwickeln.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die verfügbaren Inhalte und Apps vom Anfangsstadium bis zum robusten Zustand gewachsen sind zwischen dem ursprünglichen Start und jetzt. Ein Benutzer, der das Vision Pro im Jahr 2025 (M5) erhält, wird eine viel größere Auswahl an Apps, Spielen und Medien haben, die er sofort genießen kann, verglichen mit Early Adopters im Jahr 2024, die eine begrenztere Auswahl hatten. Die gute Nachricht für ursprüngliche Besitzer ist, dass sie auch von diesem Wachstum profitieren – abgesehen von einigen hochmodernen Apps, die möglicherweise die Leistung des M5 benötigen , gelten die Ökosystem-Updates für beide. Das neue Modell gewährleistet die bestmögliche Erfahrung (z. B. flüssigeres Gameplay, schärferer Text in Apps usw.), während das Original weiterhin unterstützt und durch Software verbessert wird.

Akkulaufzeit und Nutzung

Die Akkulaufzeit des Vision Pro war aufgrund seiner Hochleistungschips und hochauflösenden Displays schon immer ein Kompromiss. Der externe Akkupack des ursprünglichen Vision Pro bot ungefähr 2 Stunden Nutzung bei voller Ladung (für allgemeine gemischte Nutzung) oder bis zu 2,5 Stunden beim reinen Ansehen von Videoinhalten. In der Praxis bedeutete dies relativ kurze, ungebundene Sitzungen – gut für einen Film oder ein Meeting, aber nicht für ein ganztägiges Gerät. Benutzer konnten das Gerät jedoch zur kontinuierlichen Nutzung an eine Stromquelle angeschlossen lassen (über den Batteriepack-Passthrough), wenn sich eine Steckdose in der Nähe befand, wodurch die zeitliche Begrenzung effektiv umgangen wurde.

Das neue Vision Pro (M5) holt dank der Effizienzsteigerung des 3-nm-M5-Chips etwas mehr Akkulaufzeit heraus. Apple gibt an, dass der Hochleistungsakku jetzt bis zu 2,5 Stunden allgemeine Nutzung und rund 3 Stunden Videowiedergabe pro Ladung unterstützt. Dies ist ungefähr eine 25-prozentige Erhöhung der Akkulaufzeit – etwa eine halbe Stunde mehr typische Nutzung im Vergleich zum Original. Das könnte den Unterschied ausmachen, ob ein Film gerade dann zu Ende geht, wenn der Akku leer ist, oder ob er mit etwas Restladung beendet wird. Es gibt auch etwas mehr Sicherheit für längere Meetings oder kreative Sitzungen, ohne sich zu einem Ladegerät beeilen zu müssen.

Es ist erwähnenswert, dass diese Verbesserung wahrscheinlich vom energieeffizienteren M5-Chip stammt und nicht von einem größeren Akku – die Packkapazität scheint bei beiden Modellen die gleiche ~36-Wh-Einheit zu sein (bestehend aus zwei verbundenen Batteriezellen). Das neue Vision Pro verbraucht also einfach weniger Strom für die gleichen Aufgaben. Apples Fußnoten erwähnen die Testbedingungen (WLAN ein, bestimmte Aufgaben usw.), und die Ergebnisse können variieren, aber insgesamt können Sie auf der M5-Version etwas längere, nicht angeschlossene Sitzungen erwarten.

Beide Versionen unterstützen das Aufladen des Akkus während der Nutzung (Sie können beispielsweise ein USB-C-Netzteil verwenden, um den Akku aufgeladen zu halten und ihn effektiv unbegrenzt zu betreiben). Apple empfiehlt sogar, das Gerät für längere Nutzung zu Hause oder im Büro angeschlossen zu lassen, um die zeitlichen Einschränkungen zu vermeiden. Im täglichen Gebrauch werden es also viele angeschlossen lassen, wenn sie sich nicht bewegen, und sich nur auf den Akku verlassen, wenn sie sich bewegen oder für kurze Einsätze.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Akkulaufzeit auf beiden Modellen begrenzt bleibt, aber das M5-Modell ist etwas nachsichtiger – etwa 2,5 Stunden gegenüber 2 Stunden freier Nutzung. Vielnutzer werden die zusätzlichen Minuten zu schätzen wissen, obwohl dies die Notwendigkeit, für Marathon-Sitzungen aufzuladen oder anzuschließen, nicht grundlegend ändert. Apple hat das gleiche Akku-Design aus Kompatibilitäts- und Gewichtsgründen beibehalten und sich auf die Chip-Effizienz konzentriert, um die Nutzungsdauer leicht zu verlängern.

Preis und Verfügbarkeit

Apple hat trotz der Upgrades die gleichen Preise beibehalten für das Vision Pro. Sowohl das Original als auch das neue Modell beginnen bei 3.499 US-Dollar (USD) für die Basiskonfiguration mit 256 GB Speicher. Höhere Speicheroptionen (512 GB und 1 TB) kosten mehr (Apple hat nicht alle Preisstufen in der Pressemitteilung öffentlich aufgeführt, aber das Original mit 1 TB kostete rund 3.999 US-Dollar). Der springende Punkt ist, dass der Einstiegspreis bei 3.499 US-Dollar bleibt, was Vision Pro als Premium-Gerät für Early Adopters positioniert. Die Aufnahme des neuen Dual Knit Band führte nicht zu einer Preiserhöhung – wahrscheinlich, weil Apple jetzt nur noch dieses Band in der Box mitliefert (während das Original mit zwei Bändern, Solo und Dual Loop, geliefert wurde).

In Bezug auf was enthalten ist: Das neue Vision Pro-Paket enthält das Headset mit Dual Knit Band, eine Light Seal (plus ein paar zusätzliche Light Seal-Kissen unterschiedlicher Dicke), die magnetische Glasabdeckung vorne, den Akkupack, ein USB-C-Ladekabel und ein 40-W-Netzteil. Das Originalpaket war sehr ähnlich, außer dass es die beiden Riemenoptionen hatte. Im Wesentlichen hat sich also nichts Wesentliches am Inhalt der Box oder am Zubehör geändert, abgesehen vom aktualisierten Band.

Verfügbarkeit ist ein Bereich, in dem es Unterschiede gibt. Das ursprüngliche Vision Pro hatte eine gestaffelte, begrenzte Veröffentlichung. Es war zunächst nur in den Vereinigten Staaten (Apple Stores in ausgewählten Städten) am 2. Februar 2024 erhältlich. Apple verlangte von den Kunden, dass sie persönliche Anpassungen nach Vereinbarung vornehmen. Erst Monate später erhielten es andere Länder: Apple brachte es beispielsweise Ende Juni 2024 in China, Hongkong und Singapur auf den Markt, dann im Juli 2024 in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Kanada, Australien und schließlich Ende 2024 in einigen anderen Regionen wie den VAE und Südkorea. Selbst dann war das Angebot begrenzt.

Im Gegensatz dazu wird das neue Vision Pro (M5) im Oktober 2025 in vielen Ländern gleichzeitig auf den Markt kommen. Apple eröffnete am 15. Oktober 2025 Vorbestellungen in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Frankreich, Deutschland, Japan, Hongkong und den VAE, wobei diese Märkte am 22. Oktober 2025 ausgeliefert werden.



Sie kündigten auch Vorbestellungen für China und Singapur an, die einige Tage später (17. Oktober) beginnen, und Pläne für die Verfügbarkeit in Südkorea und Taiwan nicht lange danach. Dies deutet darauf hin, dass Apple die Produktion hochgefahren hat und zuversichtlich genug ist, das Gerät vom ersten Tag an breit auszurollen, im Gegensatz zum vorsichtigen, langsamen Rollout der ersten Generation. Je nachdem, wo Sie leben, ist das neue Vision Pro möglicherweise viel einfacher zu bekommen (oder zumindest ohne eine trans-pazifische Reise erhältlich).

Natürlich sind beide Versionen sehr teuer, und Apple positioniert Vision Pro als ein Gerät auf Profi-Niveau (daher der Name) in einer neuen Kategorie. Wir könnten in zukünftigen Generationen oder einem kostengünstigeren „Vision“-Modell Preissenkungen sehen, aber vorerst bleiben 3499 US-Dollar der Einstiegspunkt. Apple bietet auch AppleCare+ (oder AppleCare One in den USA) für Vision Pro an, das versehentliche Schäden usw. gegen eine zusätzliche Gebühr abdeckt – etwas, das Besitzer beider Modelle angesichts der Reparaturkosten für ein solches Gerät in Betracht ziehen sollten.

Eine kleine Anmerkung zu Zubehör und Extras: Wenn Sie eine Sehkorrektur benötigen, sind beide Modelle auf Zeiss-Optikeinsätze angewiesen, die magnetisch im Headset befestigt werden. Diese Korrekturlinseneinsätze werden separat verkauft (sie kosteten in den USA 149 US-Dollar für Korrekturlinsen). Dieses System hat sich zwischen den Modellen nicht geändert. Ebenso sind Dinge wie der bereits erwähnte Logitech Muse-Stift oder die PlayStation VR2-Controller optionale Add-ons, die mit beiden kompatibel sind.

Abschließende Gedanken

Das Apple Vision Pro (M5, 2025) ist ein iteratives, aber sinnvolles Upgrade gegenüber dem ursprünglichen Vision Pro (M2, 2024). Apple hat beibehalten, was funktioniert hat (das Gesamtdesign, die Display-Hardware, der Funktionsumfang) und sich darauf konzentriert, Leistung und Komfort zu steigern – zwei Bereiche, in denen frühe Benutzer Verbesserungen immer begrüßen.

Um die wichtigsten Unterschiede zusammenzufassen: Der M5-Chip des neuen Modells macht die gesamte Erfahrung schneller und flüssiger, ermöglicht etwas hochwertigere Grafiken (Text und Benutzeroberfläche sind etwas schärfer) und einen 120-Hz-Modus, der Bewegungsunschärfe reduziert. Außerdem verlängert er die Akkulaufzeit um etwa 30 Minuten. In der Zwischenzeit behebt das Dual Knit Band eine der wenigen Hardware-Beschwerden des Originals, indem es das Gewicht besser verteilt und das praktische Einstellrad hinzufügt. Die Kernerlebnisse – egal, ob es sich um das Ansehen eines riesigen virtuellen Bildschirms, FaceTiming in Persona-Form oder das Erkunden einer 3D-App handelt – bleiben gleich, aber jetzt sind sie einfach verfeinert und „2.0“.

Für jemanden, der mit dem ersten Vision Pro gezögert hat, ist die Revision von 2025 ein stärkeres Argument: Sie erhalten ein ausgereifteres Gerät zum gleichen Preis mit einem jetzt florierenden Ökosystem aus Apps und Inhalten, die Sie genießen können. Für einen ursprünglichen Vision Pro-Besitzer gibt es weniger Druck, sofort ein Upgrade durchzuführen, da Ihr Gerät weiterhin die neueste Software ausführt und sogar mit dem neuen Band nachgerüstet werden kann. Power-User könnten jedoch die verbesserte Leistung des M5 beneiden, insbesondere für zukünftige Apps oder anspruchsvollere Workloads.

Im Wesentlichen ist Spatial Computing auf Vision Pro mit der neuen Version noch leistungsfähiger, komfortabler und magischer, wie Apples Marketingabteilung sagen würde. Aber die ursprüngliche Vision Pro, die bahnbrechende „Version 1“, bleibt ein bemerkenswertes Gerät, das die Grundlage für diese sich schnell entwickelnde Plattform bildet. Beide teilen Apples ehrgeizige Vision (kein Wortspiel beabsichtigt) für die Vermischung digitaler und physischer Welten. Das M5-Upgrade sorgt lediglich dafür, dass diese Vision für die nächste Welle von Nutzern, die in Spatial Computing einsteigen, klarer und erreichbarer wird.