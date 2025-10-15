Apple Vision Pro (M5) vs Vision Pro original: qué hay de nuevo y diferente

Apple ha presentado un casco Apple Vision Pro actualizado en octubre de 2025, que aporta mejoras notables con respecto al Vision Pro original que se lanzó a principios de 2024. Esta comparación «vs» desglosará cómo el nuevo Vision Pro con chip M5 y Dual Knit Band se compara con el Vision Pro original con chip M2, en términos de diseño, rendimiento, características y más. También resumiremos las diferencias clave en una práctica tabla comparativa para una referencia rápida.

Resumen de la comparación rápida

Para empezar, aquí tienes una visión general comparativa del Vision Pro original frente al nuevo modelo actualizado:

Aspecto Vision Pro original (2024, chip M2) Nuevo Vision Pro (2025, chip M5) Procesador (SoC) Apple M2 (5 nm) – CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos; Neural Engine de 16 núcleos; más coprocesador Apple R1 para sensores Apple M5 (3 nm) – CPU de 10 núcleos, GPU de 10 núcleos de última generación (con trazado de rayos acelerado por hardware); Neural Engine de 16 núcleos; coprocesador R1 (sin cambios). Rendimiento Base (potente rendimiento autónomo con M2) ~10% más de píxeles renderizados en las pantallas (imágenes más nítidas) hasta 120 Hz de refresco (vs. 100 Hz) para un movimiento más fluido; tareas de IA ~50% más rápidas (p. ej., captura de Personas, fotos espaciales); aplicaciones de terceros hasta 2 veces más rápidas. Pantalla y frecuencia de actualización Pantallas internas dobles micro-OLED (≈23 millones de píxeles en total, ~3660×3200 por ojo). Admite una frecuencia de actualización de hasta 100 Hz (90/96 Hz típicos). Pantallas micro-OLED dobles iguales, pero el M5 ofrece una resolución efectiva ~10% superior para un texto y detalles más nítidos. Admite una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz para reducir el desenfoque de movimiento (más suave al ver el paso del mundo real y la pantalla virtual de Mac). Duración de la batería ~2 horas de uso general (hasta ~2,5 horas de reproducción de vídeo) por carga en la batería externa. ~2,5 horas de uso general (~3 horas de reproducción de vídeo) por carga – unos 30 minutos más que el original. También se puede utilizar la batería mientras está enchufada a la corriente para sesiones prolongadas. Diadema y ajuste Diadema Solo Knit (correa única tejida en 3D) incluida; correa Dual Loop opcional incluida para un soporte adicional en la parte superior de la cabeza. Sin dial de ajuste integrado (el ajuste se realizaba mediante el tamaño de la correa elástica). Dual Knit Band incluida – una nueva banda integrada de dos correas (superior e inferior) para una mayor comodidad. Cuenta con un diseño de cojín de doble nervadura con una correa inferior con peso de tungsteno para un mejor equilibrio, además de un dial de ajuste para afinar la tensión. (La banda es compatible con el Vision Pro original). Software (visionOS) Lanzado con visionOS 1.0 (primera generación). Compatible con aplicaciones espaciales, avatares 3D «Persona», pantalla EyeSight, etc. Las actualizaciones frecuentes a lo largo de 2024 añadieron funciones. Se envía con visionOS 26 (el último sistema operativo) de fábrica. Añade widgets espaciales en tu espacio, Personas más realistas, Fotos espaciales (escenas 3D de fotos), reproducción de vídeo de 180°/360° desde cámaras de acción, nuevos entornos inmersivos (p. ej., el planeta Júpiter), funciones ampliadas de Siri/»Apple Intelligence» y mucho más. (El modelo original también recibe visionOS 26 a través de la actualización, lo que permite estas funciones). Ecosistema de aplicaciones ~1 millón de aplicaciones existentes para iPad/iPhone eran compatibles en el momento del lanzamiento a través de la App Store de visionOS. Unos pocos miles de aplicaciones y juegos nativos de visionOS debutaron a principios de 2024. Contenido inmersivo de Apple (películas en 3D, vídeos de 180°) disponible en Apple TV+ (más de 150 títulos en el momento del lanzamiento). Más de 1 millón de aplicaciones disponibles (incluyendo más de 3000 aplicaciones creadas específicamente para visionOS a finales de 2025). Creciente biblioteca de experiencias Apple Immersive (nuevas películas espaciales, conciertos y deportes en directo en RV). Más juegos ahora son compatibles con mandos avanzados (p. ej., mandos PlayStation VR2 Sense con seguimiento 6DoF). Precio (EE. UU.) 3499 $ (modelo base de 256 GB) en el momento del lanzamiento. Las configuraciones superiores de 512 GB y 1 TB cuestan más. 3499 $ (base de 256 GB) – mismo precio de lanzamiento para las opciones de 256 GB, 512 GB o 1 TB. Disponibilidad Inicialmente lanzamiento solo en EE. UU. (2 de febrero de 2024). Se extendió a algunos otros países a finales de 2024. Stock muy limitado y ubicaciones de demostración en el primer año. Amplio lanzamiento el 22 de octubre de 2025: disponible en EE. UU., Canadá, Reino Unido, gran parte de Europa, Asia (Japón, Hong Kong, Singapur, EAU, etc.) simultáneamente. Los pedidos anticipados en regiones adicionales (p. ej., China) comenzaron poco después.

Tabla: Diferencias clave entre el Apple Vision Pro original de 2024 y el modelo actualizado de 2025.

A continuación, profundizamos en cada una de estas categorías en detalle para una comparación exhaustiva.

Mejoras de diseño y comodidad

La nueva Dual Knit Band introducida en 2025 combina una correa superior e inferior, proporcionando un ajuste más cómodo que el diseño original de una sola correa. La estructura de punto de doble nervadura con nervaduras de tungsteno incrustadas ayuda a equilibrar el peso del casco, y un intuitivo Fit Dial (visto arriba como la perilla circular) permite ajustes finos para un ajuste perfecto.

Aparte de los cambios internos, el único cambio importante en el diseño del hardware de Apple en el nuevo Vision Pro es el sistema de diadema. El Vision Pro original presentaba una diadema de tela “Solo Knit” como predeterminada, que era una sola correa tejida en 3D que se enrollaba alrededor de la parte posterior de la cabeza.



Apple también incluyó una correa secundaria “Dual Loop” en la caja para el original – esta podría ser adjuntada para proporcionar un bucle adicional sobre la parte superior de la cabeza para un soporte adicional. Si bien generalmente es cómodo, algunos usuarios encontraron que el casco de primera generación era pesado en la parte delantera durante las sesiones largas, y los ajustes se basaban en la selección del tamaño y la posición correctos de la banda.

El nuevo Vision Pro (2025) aborda la comodidad con la Dual Knit Band. Esta correa rediseñada integra dos correas en una (una banda superior y otra inferior) como una sola pieza tejida en 3D. Las porciones superior e inferior crean una estructura de “doble nervadura” que mejora la distribución del peso y la amortiguación en la parte posterior de la cabeza.



En particular, la correa inferior tiene nervaduras de tela flexible infundidas con pesos de tungsteno, que actúan como un contrapeso al visor en la parte delantera. Esto ayuda a equilibrar el dispositivo y reducir la sensación de pesadez en la parte delantera. Además, la nueva banda introduce un de doble función Fit Dial – una perilla que permite a los usuarios apretar o aflojar finamente la correa para un ajuste preciso. Esta es una mejora bienvenida con respecto a la correa elástica original, que ofrece a los usuarios un ajuste sobre la marcha similar al de muchos cascos de RV.

Es importante destacar que la Dual Knit Band es compatible con versiones anteriores con el Vision Pro original: Apple la está vendiendo por separado por 99 $ para que los propietarios de la primera generación también puedan actualizar su correa. Viene en varios tamaños (S, M, L) para adaptarse a diferentes tamaños de cabeza, mientras que la banda Solo Knit original también tenía múltiples opciones de tamaño.

Aparte de la correa, el resto del diseño exterior del Vision Pro sigue siendo el mismo. Ambos modelos tienen el distintivo frente de cristal curvado con una pantalla EyeSight orientada hacia el exterior (que muestra los ojos del usuario), un marco de aleación de aluminio y cojines faciales Light Seal desmontables para bloquear la luz externa.



El nuevo Vision Pro pesa aproximadamente lo mismo (~600–650 gramos para el propio casco) que el original, ya que utiliza los mismos materiales y componentes. Ambos utilizan una batería externa que se conecta a través de un cable al lateral del casco; la batería también pesa lo mismo (~350 g) y está pensada para ser guardada en el bolsillo o enganchada durante el uso.

En resumen, la comodidad y el ajuste se mejoran en el modelo de 2025 gracias a la Dual Knit Band, pero por lo demás la construcción física y la apariencia del ordenador espacial de Apple son prácticamente idénticas a la versión de 2024. Los usuarios del nuevo modelo simplemente encontrarán que se ajusta de forma más segura y cómoda para un uso prolongado, mientras que los usuarios originales de Vision Pro pueden obtener beneficios similares comprando la nueva correa.

Rendimiento y hardware (M2 vs M5)

Los cambios más significativos están bajo el capó: el nuevo Vision Pro está alimentado por el chip M5 de Apple, mientras que el original utilizaba el chip M2 (el mismo SoC que se encuentra en los MacBooks de 2022–2023). El paso de M2 a M5 representa tres generaciones de avance de Apple Silicon.



El M5 está construido sobre un proceso de 3 nanómetros más avanzado y cuenta con una CPU de 10 núcleos (frente a los 8 núcleos del M2) junto con una GPU de 10 núcleos de última generación que añade capacidades de trazado de rayos acelerado por hardware y sombreado de malla. El Neural Engine sigue siendo de 16 núcleos, pero gracias a la nueva arquitectura ejecuta las tareas de aprendizaje automático mucho más rápido.

Según Apple, el M5 proporciona un “salto adelante en el rendimiento” para Vision Pro. En términos prácticos, el nuevo Vision Pro es más rápido y capaz : las aplicaciones del sistema se cargan más rápido y la navegación web es más receptiva, y los desarrolladores pueden crear experiencias espaciales más complejas aprovechando la potencia adicional. Apple señala específicamente que la fidelidad gráfica recibe un impulso – con M5, el casco puede renderizar un 10% más de píxeles en las pantallas micro‑OLED duales en comparación con el modelo M2.



Esto resulta en una imagen más nítida con un texto más nítido y visuales más detallados en toda la interfaz. En efecto, el M5 puede llevar las pantallas más cerca de su resolución nativa de 23 millones de píxeles, mientras que el M2 puede haber renderizado una resolución ligeramente inferior para mantener el rendimiento. El soporte de trazado de rayos de la nueva GPU también significa una iluminación y sombras más realistas en los juegos y aplicaciones 3D que se aprovechan de él (p. ej., reflejos y sombreado mejorados en títulos como Control en Vision Pro).

Otra mejora es en la frecuencia de actualización. El Vision Pro original admitía una frecuencia de actualización de hasta 90 Hz por defecto (y 96 Hz para vídeo, con un máximo de 100 Hz para ciertos escenarios).



El modelo alimentado por M5 puede aumentar la frecuencia de actualización hasta 120 Hz al ver su entorno físico a través de las cámaras o al utilizar la función de pantalla virtual de Mac. Esta mayor frecuencia de actualización puede reducir el desenfoque de movimiento y hacer que el movimiento dinámico se sienta más suave y natural.



La diferencia será más notable cuando estés mirando alrededor rápidamente o interactuando con contenido de movimiento rápido; el nuevo casco debería sentirse un poco más fluido. Vale la pena señalar que para la mayoría de las interacciones estándar de la interfaz de usuario y el uso de aplicaciones, el Vision Pro probablemente seguirá funcionando alrededor de 90–96 Hz para equilibrar la duración de la batería – pero tener un modo de 120 Hz para casos específicos es una buena mejora (the Verge confirmó que el original “llegaba a un máximo de 100 Hz” mientras que ahora puede llegar a 120 Hz).

Las tareas de IA y aprendizaje automático también ven grandes ganancias. El Neural Engine de 16 núcleos en M5, combinado con la CPU más rápida, hace que las funciones de IA a nivel de sistema se ejecuten hasta un 50% más rápido (para cosas como crear tu escaneo de avatar de Persona o transformar fotos 2D en escenas espaciales 3D).



Las aplicaciones de terceros que utilizan el aprendizaje automático o los nuevos modelos de base de Apple pueden ver un rendimiento hasta 2 veces más rápido en ciertas tareas. Por ejemplo, un desarrollador citado por Apple utiliza la IA en el dispositivo para permitir a los usuarios consultar datos 3D complejos en lenguaje natural; este tipo de flujos de trabajo se benefician del rendimiento de ML del M5. En general, el nuevo Vision Pro abre la puerta a aplicaciones de computación espacial más ambiciosas que podrían haber sido exigentes para el M2.

Es importante destacar que ambas generaciones de Vision Pro todavía incluyen el coprocesador R1 dedicado. El chip R1 es un silicio personalizado de Apple que procesa la entrada de las 12 cámaras, 5 sensores (como escáneres de profundidad LiDAR e IR) y 6 micrófonos en tiempo real, con una latencia ultrabaja de 12 ms.



Esto es lo que permite la combinación perfecta de contenido virtual con el mundo real. El R1 descarga todo el procesamiento de fusión de sensores y vídeo de paso, lo que permite que el M2/M5 principal se centre en las aplicaciones. El R1 no ha cambiado en el nuevo modelo – lo que significa que ambos cascos deberían ofrecer la misma vista de realidad mixta sin retardo de tu entorno con una latencia de movimiento a fotón de 12 ms.

Las configuraciones de memoria y almacenamiento siguen siendo las mismas. Tanto el Vision Pro original como el nuevo vienen con 16 GB de memoria unificada (RAM) emparejada con el SoC M2/M5. Las opciones de almacenamiento para ambos son 256 GB (base), 512 GB o 1 TB de almacenamiento NVMe – sin diferencias ahí. Esencialmente, aparte del trasplante de cerebro de M2 a M5, el hardware interno es similar (mismas cámaras, sensores, sistema de seguimiento ocular, etc.).

En resumen, el Vision Pro actualizado (M5) ofrece un sólido aumento de especificaciones: procesamiento más rápido, mejores gráficos y ligeras mejoras visuales (resolución y velocidad de fotogramas), todo lo cual prepara el escenario para aplicaciones más ricas y experiencias más fluidas. El Vision Pro original (M2) sigue siendo un buen producto – ya era un chip de gama alta – pero el M5 sube el listón, asegurando que la plataforma tenga margen para crecer a medida que lleguen software y casos de uso más exigentes.

Software y características: visionOS 1 vs visionOS 26

En el lado del software, ambos dispositivos ejecutan visionOS, el sistema operativo especializado de Apple para la computación espacial. Sin embargo, el momento de sus lanzamientos significa que inicialmente ejecutaron diferentes versiones: el Vision Pro de 2024 se lanzó con la primera iteración de visionOS (efectivamente visionOS 1.0), mientras que el modelo de 2025 se envía con el último visionOS 26 (probablemente numerado para alinearse con iOS 18/ MacOS 14 en 2025).

De fábrica, el nuevo Vision Pro ofrece nuevas funciones gracias a visionOS 26:

Widgets espaciales: Ahora puedes anclar widgets (para la hora, el tiempo, la música, etc.) en tu espacio virtual. Estos widgets persistirán en tu vista cada vez que te pongas el casco, proporcionando información consultable en tu entorno. Esto no formaba parte del lanzamiento inicial de visionOS en 2024.



Ahora puedes anclar widgets (para la hora, el tiempo, la música, etc.) en tu espacio virtual. Estos widgets persistirán en tu vista cada vez que te pongas el casco, proporcionando información consultable en tu entorno. Esto no formaba parte del lanzamiento inicial de visionOS en 2024. Avatares de Persona mejorados: Apple ha mejorado el realismo y la expresividad de la Persona (el avatar digital de tu cara utilizado en FaceTime y reuniones). En visionOS 26, la Persona captura movimientos faciales más sutiles y se ve más natural al hablar, haciendo que las llamadas de FaceTime se sientan más realistas. (Las Personas originales de visionOS eran un poco más limitadas en la expresión facial).



Apple ha mejorado el realismo y la expresividad de la Persona (el avatar digital de tu cara utilizado en FaceTime y reuniones). En visionOS 26, la Persona captura movimientos faciales más sutiles y se ve más natural al hablar, haciendo que las llamadas de FaceTime se sientan más realistas. (Las Personas originales de visionOS eran un poco más limitadas en la expresión facial). Fotos y escenas espaciales: Una nueva función utiliza IA generativa para transformar fotos estándar en escenas espaciales 3D . En la práctica, puedes ver una foto 2D normal y Vision Pro creará una versión con mapeo de profundidad que da una sensación de dimensión (p. ej., haciendo que un recuerdo “cobre vida” con paralaje y profundidad). Esto está habilitado por el motor neuronal y no estaba disponible en el software inicial.



Una nueva función utiliza para transformar fotos estándar en . En la práctica, puedes ver una foto 2D normal y Vision Pro creará una versión con mapeo de profundidad que da una sensación de dimensión (p. ej., haciendo que un recuerdo “cobre vida” con paralaje y profundidad). Esto está habilitado por el motor neuronal y no estaba disponible en el software inicial. Reproducción de vídeo de 180°/360°: VisionOS 26 permite a los usuarios reproducir vídeos de 180º y 360º de cámaras de acción populares (GoPro, Insta360, Canon VR, etc.) en vista inmersiva completa. Así que si grabas un vídeo de RV en esos dispositivos, puedes verlo en Vision Pro como estaba previsto, lo que no era compatible en el momento del lanzamiento. Los creadores también pueden incrustar dichos vídeos panorámicos en aplicaciones web (p. ej., Safari o Vimeo) para verlos en el casco.



VisionOS 26 permite a los usuarios de cámaras de acción populares (GoPro, Insta360, Canon VR, etc.) en vista inmersiva completa. Así que si grabas un vídeo de RV en esos dispositivos, puedes verlo en Vision Pro como estaba previsto, lo que no era compatible en el momento del lanzamiento. Los creadores también pueden incrustar dichos vídeos panorámicos en aplicaciones web (p. ej., Safari o Vimeo) para verlos en el casco. Nuevos entornos: Apple añadió un entorno interactivo del planeta Júpiter , entre otros, que puedes usar como fondos inmersivos. También tienen una nueva aplicación “Spatial Gallery” que muestra arte y fotografía en un espacio de galería interactivo (que se muestra en las demostraciones).



Apple añadió un , entre otros, que puedes usar como fondos inmersivos. También tienen una nueva aplicación que muestra arte y fotografía en un espacio de galería interactivo (que se muestra en las demostraciones). Funciones de Apple Intelligence: Nuevas herramientas integradas con tecnología de IA, como Genmoji (que probablemente crea divertidos emojis o avatares en 3D utilizando IA generativa) y Herramientas de escritura para asistencia en el dictado/escritura, forman parte de visionOS 26. Apple menciona también la ampliación de la compatibilidad lingüística para el dictado y Siri.

Cabe destacar que los propietarios del Vision Pro original no se quedan atrás: Apple ha puesto visionOS 26 a su disposición como una actualización de software (siempre que actualicen el sistema operativo de su dispositivo). Por lo tanto, muchas de las funciones anteriores (widgets, avatares mejorados, etc.) también se pueden disfrutar en el modelo M2, aunque algunas pueden funcionar un poco más rápido en el hardware M5. En general, Apple está tratando visionOS como una plataforma única para todos los dispositivos Vision Pro, de forma similar a como las actualizaciones de iOS abarcan varios modelos de iPhone.

En su lanzamiento a principios de 2024, visionOS ya incluía muchas funciones innovadoras que comparten ambos dispositivos: las ventanas de aplicaciones 3D que flotan en tu espacio, la pantalla externa EyeSight que muestra tus ojos a los demás, la autenticación de iris Optic ID para la seguridad y la compatibilidad con la multitarea con varias ventanas de aplicaciones a tu alrededor. Ambos auriculares son compatibles con estas funciones principales. También son compatibles con la entrada de ojo/mano/voz: controlas la interfaz mirando, pellizcando los dedos o hablando, lo que sigue siendo un aspecto fundamental de visionOS.

Una pequeña diferencia: dado que el nuevo Vision Pro tiene más capacidad de rendimiento, podría manejar la apertura de muchas múltiples ventanas de aplicaciones a la vez de forma más fluida que el original. Apple no lo ha dicho explícitamente, pero lógicamente un M5 con más núcleos puede gestionar más procesos simultáneos.

Además, la prensa de Apple menciona las nuevas capacidades de Apple Intelligence (IA en el dispositivo) con visionOS 26 que los desarrolladores están empezando a aprovechar. Por ejemplo, una aplicación empresarial de JigSpace puede permitirte interactuar con modelos 3D complejos mediante consultas en lenguaje natural, aprovechando los grandes modelos lingüísticos del dispositivo. Este tipo de funciones funcionarán mejor en el modelo M5 debido al motor neuronal más rápido, pero técnicamente también funcionan en el original (aunque quizás más lentamente).

En resumen, la experiencia de software en ambos dispositivos es muy similar, especialmente si el original se mantiene actualizado. El momento del lanzamiento del nuevo modelo simplemente significa que los usuarios comenzarán inmediatamente con las últimas funciones de visionOS. Las mayores ventajas del dispositivo M5 en el software son su capacidad para ejecutar las últimas funciones de forma más fluida y, potencialmente, para gestionar aplicaciones espaciales más intensivas que puedan surgir en el futuro.

Aplicaciones, contenido y crecimiento del ecosistema

Cuando se lanzó Vision Pro por primera vez (en EE. UU. en 2024), el ecosistema de aplicaciones estaba en sus inicios. Apple había sembrado kits de desarrollo, pero solo unos pocos miles de aplicaciones específicas de visionOS estaban listas en el lanzamiento. Sin embargo, el casco podía ejecutar más de 1 millón de aplicaciones existentes para iPad y iPhone en modo ventana a través de la nueva App Store de visionOS. Los primeros usuarios tenían aplicaciones como Safari, Mail, Fotos y las experiencias integradas de Apple, junto con una selección de títulos de terceros (aplicaciones de diseño, algunos juegos, herramientas de productividad, etc.). Apple también introdujo vídeos Apple Immersive, esencialmente vídeos de alta calidad de 180° y películas en 3D en la aplicación Apple TV, incluyendo alrededor de 180-200 títulos de películas en 3D y algunos vídeos inmersivos exclusivos de Disney, la NASA, etc.

A finales de 2025, el ecosistema ha madurado significativamente. Apple dice que ahora hay más de 3000 aplicaciones creadas específicamente para visionOS en la App Store (esto es de más de 1 millón de aplicaciones compatibles en total). Muchos desarrolladores de renombre en varias categorías han adoptado Vision Pro, desde el diseño de interiores (por ejemplo, HomeByMe, Lowe’s Studio) hasta la moda (la aplicación de Balenciaga), la educación (por ejemplo, aplicaciones de enciclopedia, experiencias de museo), los viajes y la exploración (Epic Earth, Explore POV para la exploración del mundo), la astronomía (planetario Space Vision) y las experiencias históricas (como una inmersión en el Día D). En otras palabras, si adquieres el Vision Pro en 2025, encontrarás un catálogo mucho más rico de experiencias nativas para descargar en comparación con las disponibles en el lanzamiento original.

El entretenimiento sigue siendo un caso de uso sólido en ambas versiones. Ambos pueden mostrar una pantalla virtual de “ hasta 100 pies de ancho ” para ver películas en un cine personal. El nuevo Vision Pro no cambia eso, pero Apple ha ampliado el contenido: por ejemplo, a finales de 2025 Apple TV+ había añadido nuevas series y películas Apple Immersive (por ejemplo, Metallica: Marching Band, The Weeknd: Open Hearts, etc.). Incluso planean transmitir algunos partidos de baloncesto de la NBA en vivo en formato inmersivo para Vision Pro. Estas actualizaciones de contenido benefician a ambos modelos, aunque las imágenes mejoradas del nuevo podrían hacer que se vean un poco más nítidas.

Un área que ha experimentado un crecimiento notable son los juegos. En el lanzamiento, Vision Pro podía reproducir títulos de Apple Arcade (unos 250 juegos) en una pantalla virtual gigante y admitía mandos de juego estándar como el PS5 DualSense o el mando de Xbox. Sin embargo, inicialmente solo había unos pocos juegos hechos para VR (por ejemplo, la edición VR de What The Golf?, algunos juegos espaciales sencillos). A partir de 2025, han llegado o llegarán pronto más juegos inmersivos, por ejemplo, Glassbreakers: Champions of Moss (una batalla al estilo juego de mesa AR), Porta Nubi, Where Winds Meet, etc., además de que el dispositivo puede transmitir juegos de consola/PC a través de aplicaciones como Steam Link.

Fundamentalmente, Apple anunció que Vision Pro ahora es compatible de forma nativa con los mandos PlayStation VR2 Sense. Estos son mandos de RV más avanzados (con seguimiento de movimiento, retroalimentación háptica, detección de la posición de los dedos) que un gamepad estándar. Con visionOS 26, puedes emparejar los mandos PS VR2 con Vision Pro y jugar a juegos que aprovechen el seguimiento de manos completo de 6 grados de libertad. Algunos de los primeros títulos que admiten esto en Vision Pro incluyen Elu Legend, Pickle Pro, Ping Pong Club y Spatial Rifts. Esto amplía significativamente las capacidades de juego de la plataforma. La buena noticia es que el Vision Pro original (M2) también recibe esta compatibilidad a través de la actualización de software, por lo que ambos dispositivos pueden utilizar los nuevos mandos. Pero la mejor GPU del M5 podría manejar juegos de RV más complejos con mayor fluidez si/cuando lleguen.

Para las aplicaciones profesionales y empresariales, ambos cascos son idénticos en lo que pueden ejecutar, aunque de nuevo el M5 simplemente lo hace más rápido. Apple ha destacado casos de uso como arquitectos que visualizan modelos 3D a escala, pilotos que se entrenan con cabinas virtuales (simulaciones CAE), médicos que visualizan escáneres médicos 3D y diseñadores que realizan lluvias de ideas en aplicaciones como Freeform o Canvas. Todos estos escenarios funcionan en ambos dispositivos. El accesorio de lápiz Logitech Muse (un lápiz digital de 129 $ para Vision Pro) también es compatible con ambos. No hay ninguna diferencia de hardware que permita nuevas funciones empresariales: todo se reduce al rendimiento y a lo que construyen los desarrolladores.

En resumen, el contenido y las aplicaciones disponibles han pasado de ser incipientes a robustos entre el lanzamiento original y ahora. Un usuario que adquiera el Vision Pro en 2025 (M5) tendrá una gama mucho más amplia de aplicaciones, juegos y medios para disfrutar inmediatamente, en comparación con los primeros usuarios en 2024 que tenían una selección más limitada. La buena noticia para los propietarios originales es que también se benefician de este crecimiento: aparte de algunas aplicaciones de vanguardia que podrían requerir la potencia del M5, las actualizaciones del ecosistema se aplican a ambos. El nuevo modelo garantiza la mejor experiencia posible (por ejemplo, una jugabilidad más fluida, un texto más nítido en las aplicaciones, etc.), mientras que el original sigue siendo compatible y mejorado a través del software.

Duración de la batería y uso

La duración de la batería en Vision Pro siempre ha sido un compromiso debido a sus chips de alto rendimiento y pantallas de alta resolución. La batería externa del Vision Pro original proporcionaba aproximadamente 2 horas de uso con una carga completa (para un uso mixto general), o hasta 2,5 horas solo al ver contenido de vídeo. En términos del mundo real, eso significaba sesiones sin ataduras relativamente cortas: bien para una película o una reunión, pero no para un dispositivo de todo el día. Sin embargo, los usuarios podían mantener el dispositivo conectado a una fuente de alimentación (a través del paso de la batería) para un uso continuo si estaban cerca de una toma de corriente, evitando efectivamente el límite de tiempo.

El nuevo Vision Pro (M5) exprime un poco más la duración de la batería, gracias a las ganancias de eficiencia del chip M5 de 3 nm. Apple afirma que la batería de alto rendimiento ahora admite hasta 2,5 horas de uso general y alrededor de 3 horas de reproducción de vídeo por carga. Esto es aproximadamente un aumento del 25% en la duración de la batería: aproximadamente media hora extra de uso típico en comparación con el original. Eso podría ser la diferencia entre terminar una película justo cuando la batería se agota y terminarla con algo de carga de sobra. También da un poco más de confianza para reuniones o sesiones creativas más largas sin tener que correr a un cargador.

Vale la pena señalar que esta mejora probablemente proviene del chip M5 más eficiente energéticamente en lugar de una batería más grande: la capacidad del paquete parece ser la misma unidad de ~36 Wh en ambos modelos (hecha de dos celdas de batería unidas). Así que el nuevo Vision Pro simplemente usa menos energía para las mismas tareas. Las notas al pie de Apple mencionan las condiciones de prueba (Wi-Fi encendido, ciertas tareas, etc.), y los resultados pueden variar, pero en general puedes esperar sesiones desconectadas ligeramente más largas en la versión M5.

Ambas versiones admiten cargar la batería mientras está en uso (por ejemplo, puedes usar un adaptador de corriente USB-C para mantener la batería cargada y funcionar indefinidamente). Apple incluso anima a usar el dispositivo enchufado para un uso prolongado en casa o en la oficina para evitar las limitaciones de tiempo. Así que en el uso diario, muchos lo mantendrán enchufado cuando estén parados, y solo confiarán en la batería cuando se muevan o para períodos cortos.

En resumen, la duración de la batería sigue siendo limitada en ambos, pero el modelo M5 es un poco más indulgente: alrededor de 2,5 horas frente a 2 horas de uso de itinerancia libre. Los usuarios intensivos apreciarán los minutos adicionales, aunque no cambia fundamentalmente la necesidad de cargar o enchufar para sesiones maratonianas. Apple ha mantenido el mismo diseño de batería por razones de compatibilidad y peso, centrándose en la eficiencia del chip para extender ligeramente el tiempo de uso.

Precio y disponibilidad

Apple ha mantenido el mismo precio para el Vision Pro a pesar de las actualizaciones. Tanto el modelo original como el nuevo comienzan en 3499 $ (USD) para la configuración base de almacenamiento de 256 GB. Las opciones de almacenamiento más altas (512 GB y 1 TB) cuestan más (Apple no ha publicado públicamente todos los precios de los niveles en el comunicado de prensa, pero el original de 1 TB costaba alrededor de 3999 $). El punto clave es que el precio de entrada sigue siendo de 3499 $, lo que posiciona a Vision Pro como un dispositivo premium para los primeros usuarios. La inclusión de la nueva Dual Knit Band no vino con un aumento de precio, probablemente porque Apple ahora incluye solo esa banda en la caja (mientras que el original venía con dos bandas, Solo y Dual Loop).

En términos de lo que está incluido: el nuevo paquete Vision Pro incluye el casco con Dual Knit Band, un Light Seal (más un par de almohadillas Light Seal adicionales de diferente grosor), la cubierta frontal magnética de vidrio, la batería, un cable de carga USB-C y un adaptador de corriente de 40 W. El paquete original era muy similar, excepto que tenía las dos opciones de correa. Así que, esencialmente, nada importante ha cambiado en el contenido de la caja o los accesorios, aparte de la correa actualizada.

La disponibilidad es un área de diferencia. El Vision Pro original tuvo un lanzamiento escalonado y limitado. Primero estuvo disponible solo en los Estados Unidos (Apple Stores en ciudades selectas) el 2 de febrero de 2024. Apple requería que los clientes hicieran ajustes en persona con cita previa. No fue hasta meses después que otros países lo obtuvieron: por ejemplo, Apple lo lanzó en China, Hong Kong y Singapur a finales de junio de 2024, luego en Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Australia en julio de 2024, y finalmente algunas otras regiones como EAU y Corea del Sur a finales de 2024. Incluso entonces, el suministro era limitado.

En contraste, el nuevo Vision Pro (M5) se lanza en muchos países simultáneamente en octubre de 2025. Apple abrió los pedidos anticipados el 15 de octubre de 2025 en los EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia, Francia, Alemania, Japón, Hong Kong y EAU, con esos mercados enviando el 22 de octubre de 2025.



También anunciaron los pedidos anticipados para China y Singapur a partir de unos días después (17 de octubre), y planes para la disponibilidad en Corea del Sur y Taiwán no mucho después. Esto indica que Apple aumentó la producción y tiene la suficiente confianza como para lanzar el dispositivo ampliamente desde el primer día, a diferencia del lento lanzamiento cauteloso de la primera generación. Así que, dependiendo de dónde vivas, el nuevo Vision Pro podría ser mucho más fácil de obtener (o al menos disponible sin un viaje transpacífico).

Por supuesto, ambas versiones son muy caras, y Apple posiciona a Vision Pro como un dispositivo de nivel profesional (de ahí el nombre) en una nueva categoría. Podríamos ver caer los precios en futuras generaciones o un modelo “Vision” de menor costo, pero por ahora 3499 $ sigue siendo el punto de entrada. Apple también ofrece AppleCare+ (o AppleCare One en los EE. UU.) para Vision Pro, que cubre daños accidentales, etc., por una tarifa adicional, algo que los propietarios de ambos modelos pueden considerar seriamente dado el costo de las reparaciones en dicho dispositivo.

Una pequeña nota sobre los accesorios y extras: si necesitas corrección de la visión, ambos modelos se basan en insertos ópticos Zeiss que se fijan magnéticamente dentro del casco. Estos insertos de lentes graduadas se venden por separado (costaban 149 $ para la prescripción en los EE. UU.). Ese sistema no ha cambiado entre los modelos. Del mismo modo, cosas como el lápiz Logitech Muse mencionado anteriormente o los mandos PlayStation VR2 son complementos opcionales compatibles con ambos.

Reflexiones finales

El Apple Vision Pro (M5, 2025) es una actualización iterativa pero significativa sobre el Vision Pro original (M2, 2024). Apple mantuvo lo que funcionaba (el diseño general, el hardware de la pantalla, el conjunto de características) y se centró en aumentar el rendimiento y la comodidad, dos áreas en las que los primeros usuarios siempre agradecen las mejoras.

Para recapitular las diferencias clave: el chip M5 del nuevo modelo hace que toda la experiencia sea más rápida y fluida, lo que permite imágenes de fidelidad ligeramente superior (el texto y la interfaz de usuario son un poco más nítidos) y un modo de 120 Hz que reduce el desenfoque de movimiento. También extiende la duración de la batería en aproximadamente 30 minutos. Mientras tanto, la Dual Knit Band aborda una de las únicas quejas de hardware del original al distribuir mejor el peso y agregar ese práctico dial de ajuste. Las experiencias centrales, ya sea ver una pantalla virtual gigante, hacer FaceTiming en forma de Persona o explorar una aplicación 3D, siguen siendo las mismas, pero ahora son simplemente más refinadas y “2.0”.

Para alguien que se abstuvo del primer Vision Pro, la revisión de 2025 presenta un caso más sólido: estás obteniendo un dispositivo más pulido al mismo precio, con un ecosistema ahora próspero de aplicaciones y contenido para disfrutar. Para un propietario original de Vision Pro, hay menos presión para actualizar inmediatamente, ya que tu dispositivo todavía ejecuta el software más reciente e incluso se puede adaptar con la nueva correa. Sin embargo, los usuarios avanzados podrían envidiar el rendimiento mejorado del M5, especialmente para futuras aplicaciones o cargas de trabajo más exigentes.

En esencia, la computación espacial en Vision Pro es incluso más capaz, cómoda y mágica con la nueva versión, como diría el marketing de Apple. Pero el Vision Pro original, siendo la pionera “Versión 1”, sigue siendo un dispositivo notable que ha sido la base para esta plataforma en rápida evolución. Ambos comparten la ambiciosa visión de Apple (sin juego de palabras) de mezclar mundos digitales y físicos. La actualización M5 simplemente asegura que esa visión sea más clara y alcanzable para la próxima ola de usuarios que se adentren en la computación espacial.