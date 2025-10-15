Apple Vision Pro (M5) vs Vision Pro original : quoi de neuf et de différent

Apple a présenté en octobre 2025 une version améliorée du casque Apple Vision Pro, apportant des améliorations notables par rapport au Vision Pro original lancé début 2024. Cette comparaison « vs » analysera comment le nouveau Vision Pro avec puce M5 et le bandeau Dual Knit se compare au Vision Pro original avec puce M2 , en termes de design, de performances, de fonctionnalités, et plus encore. Nous résumerons également les principales différences dans un tableau comparatif pratique pour une référence rapide.

Aperçu rapide de la comparaison

Pour commencer, voici un aperçu côte à côte du Vision Pro original par rapport au nouveau modèle amélioré :

Aspect Vision Pro original (2024, puce M2) Nouveau Vision Pro (2025, puce M5) Processeur (SoC) Apple M2 (5 nm) – CPU 8 cœurs, GPU 10 cœurs ; Neural Engine 16 cœurs ; plus coprocesseur Apple R1 pour les capteurs Apple M5 (3 nm) – CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs nouvelle génération (avec ray tracing accéléré par matériel) ; Neural Engine 16 cœurs ; coprocesseur R1 (inchangé). Performance Référence (performances autonomes puissantes avec M2) ~10 % de pixels supplémentaires rendus sur les écrans (visuels plus nets) jusqu’à 120 Hz de taux de rafraîchissement (contre 100 Hz) pour un mouvement plus fluide ; tâches IA ~50 % plus rapides (par ex. capture Persona, photos spatiales) ; applications tierces jusqu’à 2 fois plus rapides. Affichage et rafraîchissement Deux écrans internes micro-OLED (≈23 millions de pixels au total, ~3660×3200 par œil). Prend en charge un taux de rafraîchissement jusqu’à 100 Hz (90/96 Hz typique). Mêmes écrans micro-OLED doubles, mais M5 offre une résolution effective ~10 % plus élevée pour un texte et des détails plus nets. Prend en charge jusqu’à 120 Hz de rafraîchissement pour réduire le flou de mouvement (plus fluide lors de la visualisation du passthrough du monde réel et de l’affichage virtuel Mac). Autonomie de la batterie ~2 heures d’utilisation générale (jusqu’à ~2,5 heures de lecture vidéo) par charge sur batterie externe. ~2,5 heures d’utilisation générale (~3 heures de lecture vidéo) par charge – environ 30 minutes de plus que l’original. Peut également utiliser la batterie tout en étant branché sur secteur pour des sessions prolongées. Bandeau et ajustement Bandeau Solo Knit (sangle unique tricotée en 3D) inclus ; sangle Dual Loop optionnelle incluse pour un support supplémentaire sur le dessus de la tête. Pas de molette d’ajustement intégrée (l’ajustement se faisait par le dimensionnement de la sangle élastique). Dual Knit Band inclus – un nouveau bandeau intégré à deux sangles (supérieure et inférieure) pour un confort amélioré. Présente un design de coussin à double nervure avec une sangle inférieure lestée de tungstène pour un meilleur équilibre, plus une molette d’ajustement Fit Dial pour un réglage précis de la tension. (Le bandeau est rétrocompatible avec le Vision Pro original). Logiciel (visionOS) Lancé avec visionOS 1.0 (première génération). Prise en charge des applications spatiales, avatars 3D « Persona », affichage EyeSight, etc. Des mises à jour fréquentes tout au long de 2024 ont ajouté des fonctionnalités. Livré avec visionOS 26 (dernier OS) préinstallé. Ajoute des widgets spatiaux dans votre espace, des Personas plus réalistes, des Photos Spatiales (scènes 3D à partir de photos), lecture vidéo 180°/360° depuis des caméras d’action, nouveaux environnements immersifs (par ex. planète Jupiter), fonctionnalités Siri/ »Apple Intelligence » étendues, et plus encore. (Le modèle original reçoit également visionOS 26 via une mise à jour, activant ces fonctionnalités.) Écosystème d’applications ~1 million d’applications iPad/iPhone existantes étaient compatibles au lancement via l’App Store visionOS. Quelques milliers d’applications et de jeux natifs visionOS ont fait leurs débuts début 2024. Contenu Apple Immersive (films 3D, vidéos 180°) disponible sur Apple TV+ (150+ titres au lancement). Plus d’1 million d’applications disponibles (dont 3 000+ applications conçues spécifiquement pour visionOS fin 2025). Bibliothèque croissante d’expériences Apple Immersive (nouveaux films spatiaux, concerts et sports en direct en VR). Plus de jeux prennent désormais en charge les contrôleurs avancés (par ex. contrôleurs PlayStation VR2 Sense avec suivi 6DoF). Prix (US) 3 499 $ (modèle de base 256 Go) au lancement. Les configurations 512 Go et 1 To coûtaient plus cher. 3 499 $ (256 Go de base) – même prix de lancement pour les options 256 Go, 512 Go ou 1 To. Disponibilité Sortie initiale uniquement aux États-Unis (2 février 2024). Déployé dans quelques autres pays fin 2024. Stock très limité et peu de lieux de démonstration la première année. Lancement étendu le 22 octobre 2025 : disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, dans une grande partie de l’Europe, en Asie (Japon, Hong Kong, Singapour, EAU, etc.) simultanément. Précommandes dans d’autres régions (par ex. Chine) commencées peu après.

Tableau : Principales différences entre l’Apple Vision Pro original de 2024 et le modèle amélioré de 2025.

Ci-dessous, nous examinons en détail chacune de ces catégories pour une comparaison complète.

Améliorations du design et du confort

Le nouveau Dual Knit Band introduit en 2025 combine une sangle supérieure et inférieure, offrant un ajustement plus confortable que le design à sangle unique d’origine. La structure tricotée à double nervure avec des nervures en tungstène intégrées aide à équilibrer le poids du casque, et une molette d’ajustement intuitive (visible ci-dessus comme le bouton circulaire) permet des réglages précis pour un ajustement parfait.

Mis à part les changements internes, le seul changement majeur de conception matérielle d’Apple dans le nouveau Vision Pro est le système de bandeau. Le Vision Pro original comportait un bandeau en tissu « Solo Knit » par défaut, qui était une sangle unique tricotée en 3D s’enroulant autour de l’arrière de la tête.



Apple incluait également une sangle « Dual Loop » secondaire dans la boîte pour l’original – celle-ci pouvait être attachée pour fournir une boucle supplémentaire sur le dessus de la tête pour un soutien supplémentaire. Bien que généralement confortable, certains utilisateurs trouvaient le casque de première génération lourd à l’avant lors de longues sessions, et les ajustements reposaient sur la sélection de la bonne taille de bandeau et de sa position.

Le nouveau Vision Pro (2025) améliore le confort avec le Dual Knit Band. Cette sangle redessinée intègre deux sangles en une (une bande supérieure et une inférieure) comme une seule pièce tricotée en 3D. Les parties supérieure et inférieure créent une structure « à double nervure » qui améliore la répartition du poids et l’amortissement à l’arrière de la tête.



Notamment, la sangle inférieure comporte des nervures en tissu flexible infusées de poids en tungstène, agissant comme un contrepoids à la visière à l’avant. Cela aide à équilibrer l’appareil et à réduire la sensation de lourdeur à l’avant. De plus, le nouveau bandeau introduit une molette d’ajustement à double fonction – un bouton qui permet aux utilisateurs de serrer ou de desserrer finement la sangle pour un ajustement précis. C’est une amélioration bienvenue par rapport à la sangle élastique de l’original, offrant aux utilisateurs un ajustement à la volée similaire à de nombreux casques VR.

Il est important de souligner que le Dual Knit Band est rétrocompatible avec le Vision Pro original : Apple le vend séparément pour 99 $ afin que les propriétaires de la première génération puissent également mettre à niveau leur sangle. Il est disponible en plusieurs tailles (S, M, L) pour s’adapter à différentes tailles de tête, alors que le bandeau Solo Knit original avait également plusieurs options de taille.

Mis à part la sangle, le reste du design extérieur du Vision Pro reste le même. Les deux modèles ont la façade en verre incurvé distinctive avec un écran EyeSight orienté vers l’extérieur (montrant les yeux du porteur), un cadre en alliage d’aluminium et des coussins faciaux Light Seal détachables pour bloquer la lumière externe.



Le nouveau Vision Pro pèse à peu près le même poids (~600-650 grammes pour le casque lui-même) que l’original, car il utilise les mêmes matériaux et composants. Les deux utilisent une batterie externe qui se connecte via un câble sur le côté du casque ; le pack pèse également le même poids (~350 g) et est destiné à être mis en poche ou attaché pendant l’utilisation.

En résumé, le confort et l’ajustement sont améliorés dans le modèle 2025 grâce au Dual Knit Band, mais sinon la construction physique et l’apparence de l’ordinateur spatial d’Apple sont pratiquement identiques à la version 2024. Les utilisateurs du nouveau modèle trouveront simplement qu’il s’ajuste de manière plus sûre et confortable pour un port prolongé, tandis que les utilisateurs du Vision Pro original peuvent obtenir des avantages similaires en achetant la nouvelle sangle.

Performance et matériel (M2 vs M5)

Les changements les plus significatifs sont sous le capot : le nouveau Vision Pro est alimenté par la puce M5 d’Apple, tandis que l’original utilisait la puce M2 (le même SoC que l’on trouve dans les MacBooks 2022-2023). Le passage de M2 à M5 représente trois générations d’avancées dans l’architecture Apple Silicon.



Le M5 est construit sur un processus 3 nanomètres plus avancé et comprend un processeur 10 cœurs (contre 8 cœurs dans le M2) ainsi qu’un GPU 10 cœurs de nouvelle génération qui ajoute des capacités de ray tracing accéléré par le matériel et de mesh shading. Le Neural Engine reste à 16 cœurs, mais grâce à la nouvelle architecture, il exécute les tâches d’apprentissage automatique beaucoup plus rapidement.

Selon Apple, le M5 offre un « bond en avant en matière de performances » pour le Vision Pro. En termes pratiques, le nouveau Vision Pro est plus réactif et plus performant : les applications système se chargent plus rapidement et la navigation web est plus fluide, et les développeurs peuvent créer des expériences spatiales plus complexes en exploitant cette puissance supplémentaire. Apple note spécifiquement que la fidélité graphique bénéficie d’une amélioration – avec le M5, le casque peut afficher 10 % de pixels en plus sur les écrans micro-OLED doubles par rapport au modèle M2.



Cela se traduit par une image plus nette avec un texte plus précis et des visuels plus détaillés dans toute l’interface. En effet, le M5 peut piloter les écrans plus près de leur résolution native de 23 millions de pixels, tandis que le M2 pouvait afficher une résolution légèrement inférieure pour maintenir les performances. Le support du ray tracing du nouveau GPU signifie également un éclairage et des ombres plus réalistes dans les jeux et applications 3D qui en tirent parti (par exemple, des reflets et ombrages améliorés dans des titres comme Control sur Vision Pro).

Une autre amélioration concerne le taux de rafraîchissement. Le Vision Pro original prenait en charge un rafraîchissement jusqu’à 90 Hz par défaut (et 96 Hz pour la vidéo, avec un maximum de 100 Hz pour certains scénarios).



Le modèle alimenté par le M5 peut augmenter le rafraîchissement jusqu’à 120 Hz lors de la visualisation de votre environnement physique à travers les caméras ou lors de l’utilisation de la fonction d’affichage Mac virtuel. Ce taux de rafraîchissement plus élevé peut réduire le flou de mouvement et rendre les mouvements dynamiques plus fluides et plus naturels.



La différence sera plus perceptible lorsque vous regardez rapidement autour de vous ou interagissez avec du contenu en mouvement rapide ; le nouveau casque devrait sembler un peu plus fluide. Il convient de noter que pour la plupart des interactions d’interface utilisateur standard et de l’utilisation d’applications, le Vision Pro fonctionnera probablement encore autour de 90-96 Hz pour équilibrer l’autonomie de la batterie – mais avoir un mode 120 Hz pour des cas spécifiques est une belle amélioration (The Verge a confirmé que l’original « plafonnait à 100 Hz » alors que maintenant il peut aller jusqu’à 120 Hz).

Les tâches d’IA et d’apprentissage automatique voient également des gains importants. Le Neural Engine 16 cœurs du M5, combiné au processeur plus rapide, fait fonctionner les fonctionnalités d’IA au niveau système jusqu’à 50 % plus rapidement (pour des choses comme créer votre scan d’avatar Persona ou transformer des photos 2D en scènes spatiales 3D).



Les applications tierces qui utilisent l’apprentissage automatique ou les nouveaux modèles de fondation d’Apple peuvent voir des performances jusqu’à 2× plus rapides sur certaines tâches. Par exemple, un développeur cité par Apple utilise l’IA sur l’appareil pour permettre aux utilisateurs d’interroger des données 3D complexes en langage naturel ; ces types de flux de travail bénéficient du débit ML du M5. Dans l’ensemble, le nouveau Vision Pro ouvre la porte à des applications de calcul spatial plus ambitieuses qui auraient pu être exigeantes sur le M2.

Il est important de souligner que les deux générations de Vision Pro incluent toujours le coprocesseur R1 dédié. La puce R1 est un silicium Apple personnalisé qui traite les entrées des 12 caméras, 5 capteurs (comme LiDAR et les scanners de profondeur IR), et 6 microphones en temps réel, avec une latence ultra-faible de 12 ms.



C’est ce qui permet le mélange transparent du contenu virtuel avec le monde réel. Le R1 décharge toute la fusion de capteurs et le traitement vidéo de transmission, permettant au M2/M5 principal de se concentrer sur les applications. Le R1 est inchangé dans le nouveau modèle – ce qui signifie que les deux casques devraient offrir la même vue de réalité mixte sans décalage de votre environnement avec une latence mouvement-photon de 12 ms.

Les configurations de mémoire et de stockage restent les mêmes. Le Vision Pro original et le nouveau sont tous deux équipés de 16 Go de mémoire unifiée (RAM) associée au SoC M2/M5. Les options de stockage pour les deux sont 256 Go (base), 512 Go ou 1 To de stockage NVMe – aucune différence là. Essentiellement, à part la transplantation de cerveau du M2 au M5, le matériel interne est similaire (mêmes caméras, capteurs, système de suivi oculaire, etc.).

En résumé, le Vision Pro amélioré (M5) offre une solide amélioration des spécifications : traitement plus rapide, meilleurs graphiques et légères améliorations visuelles (résolution et fréquence d’images), tout cela prépare le terrain pour des applications plus riches et des expériences plus fluides. Le Vision Pro original (M2) reste performant – c’était déjà une puce haut de gamme – mais le M5 élève la barre, garantissant que la plateforme a de la marge pour évoluer à mesure que des logiciels et cas d’usage plus exigeants arrivent.

Logiciel et fonctionnalités : visionOS 1 vs visionOS 26

Du côté logiciel, les deux appareils exécutent visionOS, le système d’exploitation spécialisé d’Apple pour le calcul spatial. Cependant, le timing de leurs sorties signifie qu’ils ont initialement exécuté différentes versions : le Vision Pro 2024 a été lancé avec la première itération de visionOS (effectivement visionOS 1.0), tandis que le modèle 2025 est livré avec le dernier visionOS 26 (probablement numéroté pour s’aligner avec iOS 18/MacOS 14 en 2025).

Dès la sortie de la boîte, le nouveau Vision Pro offre de nouvelles fonctionnalités grâce à visionOS 26 :

Widgets spatiaux : Vous pouvez maintenant épingler des widgets (pour l’heure, la météo, la musique, etc.) dans votre espace virtuel. Ces widgets persisteront dans votre vue chaque fois que vous mettez le casque, fournissant des informations consultables dans votre environnement. Cela ne faisait pas partie de la version initiale de visionOS en 2024.



Vous pouvez maintenant épingler des widgets (pour l’heure, la météo, la musique, etc.) dans votre espace virtuel. Ces widgets persisteront dans votre vue chaque fois que vous mettez le casque, fournissant des informations consultables dans votre environnement. Cela ne faisait pas partie de la version initiale de visionOS en 2024. Avatars Persona améliorés : Apple a amélioré le réalisme et l’expressivité du Persona (l’avatar numérique de votre visage utilisé dans FaceTime et les réunions). Dans visionOS 26, le Persona capture des mouvements faciaux plus subtils et semble plus naturel lors des conversations, rendant les appels FaceTime plus vivants. (Les Personas visionOS originaux étaient un peu plus limités dans l’expression faciale.)



Apple a amélioré le réalisme et l’expressivité du Persona (l’avatar numérique de votre visage utilisé dans FaceTime et les réunions). Dans visionOS 26, le Persona capture des mouvements faciaux plus subtils et semble plus naturel lors des conversations, rendant les appels FaceTime plus vivants. (Les Personas visionOS originaux étaient un peu plus limités dans l’expression faciale.) Photos et scènes spatiales : Une nouvelle fonctionnalité utilise l’ IA générative pour transformer des photos standard en scènes spatiales 3D . En pratique, vous pouvez visualiser une photo 2D normale et Vision Pro créera une version avec carte de profondeur qui donne une sensation de dimension (par exemple, faire « prendre vie » à un souvenir avec parallaxe et profondeur). Ceci est rendu possible par le neural engine et n’était pas disponible sur le logiciel initial.



Une nouvelle fonctionnalité utilise l’ pour transformer des photos standard en . En pratique, vous pouvez visualiser une photo 2D normale et Vision Pro créera une version avec carte de profondeur qui donne une sensation de dimension (par exemple, faire « prendre vie » à un souvenir avec parallaxe et profondeur). Ceci est rendu possible par le neural engine et n’était pas disponible sur le logiciel initial. Lecture vidéo 180°/360° : VisionOS 26 permet aux utilisateurs de lire des vidéos 180° et 360° provenant de caméras d’action populaires (GoPro, Insta360, Canon VR, etc.) en vue immersive complète. Donc si vous enregistrez une vidéo VR sur ces appareils, vous pouvez la regarder sur Vision Pro comme prévu, ce qui n’était pas pris en charge au lancement. Les créateurs peuvent également intégrer de telles vidéos panoramiques dans des applications web (par exemple Safari ou Vimeo) pour les visualiser dans le casque.



VisionOS 26 permet aux utilisateurs de provenant de caméras d’action populaires (GoPro, Insta360, Canon VR, etc.) en vue immersive complète. Donc si vous enregistrez une vidéo VR sur ces appareils, vous pouvez la regarder sur Vision Pro comme prévu, ce qui n’était pas pris en charge au lancement. Les créateurs peuvent également intégrer de telles vidéos panoramiques dans des applications web (par exemple Safari ou Vimeo) pour les visualiser dans le casque. Nouveaux environnements : Apple a ajouté un environnement planétaire Jupiter interactif, parmi d’autres, que vous pouvez utiliser comme arrière-plans immersifs. Ils ont également une nouvelle application « Galerie spatiale » qui présente l’art et la photographie dans un espace de galerie interactif (montré dans les démonstrations).



Apple a ajouté un interactif, parmi d’autres, que vous pouvez utiliser comme arrière-plans immersifs. Ils ont également une nouvelle application qui présente l’art et la photographie dans un espace de galerie interactif (montré dans les démonstrations). Fonctionnalités d’Intelligence Apple : De nouveaux outils intégrés basés sur l’IA, comme Genmoji (qui crée probablement des emoji 3D ou des avatars amusants en utilisant l’IA générative) et les Outils d’écriture pour l’assistance à la dictée/frappe, font partie de visionOS 26. Apple mentionne également une prise en charge étendue des langues pour la dictée et Siri.

Il est important de noter que les propriétaires du Vision Pro original ne sont pas laissés pour compte – Apple a mis visionOS 26 à leur disposition sous forme de mise à jour logicielle (à condition qu’ils mettent à jour le système d’exploitation de leur appareil). Ainsi, de nombreuses fonctionnalités ci-dessus (widgets, avatars améliorés, etc.) peuvent également être utilisées sur le modèle M2, bien que certaines puissent fonctionner un peu plus rapidement sur le matériel M5. En général, Apple traite visionOS comme une plateforme unique pour tous les appareils Vision Pro, similaire à la façon dont les mises à jour iOS couvrent plusieurs modèles d’iPhone.

Au lancement début 2024, visionOS incluait déjà de nombreuses fonctionnalités innovantes que les deux appareils partagent : les fenêtres d’applications 3D qui flottent dans votre espace, l’EyeSight qui montre vos yeux aux autres, l’authentification par iris Optic ID pour la sécurité, et la prise en charge du multitâche avec plusieurs fenêtres d’applications autour de vous. Les deux casques prennent en charge ces fonctionnalités essentielles. Ils prennent également tous deux en charge la saisie par les yeux/les mains/la voix – vous contrôlez l’interface en regardant, en pinçant vos doigts ou en parlant, ce qui reste un aspect fondamental de visionOS.

Une petite différence : comme le nouveau Vision Pro dispose de plus de performances, il pourrait gérer plus facilement plusieurs fenêtres d’applications ouvertes simultanément que l’original. Apple ne l’a pas explicitement dit, mais logiquement, un M5 avec plus de cœurs peut jongler avec plus de processus simultanés.

De plus, le communiqué d’Apple mentionne de nouvelles capacités d’Intelligence Apple (IA embarquée) avec visionOS 26 que les développeurs commencent à exploiter. Par exemple, une application professionnelle de JigSpace peut vous permettre d’interagir avec des modèles 3D complexes via des requêtes en langage naturel, en utilisant des modèles de langage embarqués. Ces types de fonctionnalités fonctionneront mieux sur le modèle M5 grâce au Neural Engine plus rapide, mais ils fonctionnent techniquement aussi sur l’original (peut-être plus lentement).

En résumé, l’expérience logicielle sur les deux appareils est très similaire, en particulier si l’original est maintenu à jour. Le lancement du nouveau modèle signifie simplement que les utilisateurs commenceront avec les dernières fonctionnalités de visionOS immédiatement. Les plus grands avantages logiciels du dispositif M5 sont sa capacité à exécuter les dernières fonctionnalités plus fluidement et potentiellement à gérer des applications spatiales plus intensives qui pourraient apparaître à l’avenir.

Applications, contenu et croissance de l’écosystème

Lors du lancement du Vision Pro (aux États-Unis en 2024), l’écosystème d’applications en était à ses débuts. Apple avait distribué des kits de développement, mais seuls quelques milliers d’applications spécifiques à visionOS étaient prêtes au lancement. Cependant, le casque pouvait exécuter plus d’1 million d’applications iPad et iPhone existantes en mode fenêtré via le nouveau App Store visionOS. Les premiers utilisateurs avaient accès à Safari, Mail, Photos et aux expériences intégrées d’Apple, ainsi qu’à une sélection de titres tiers (applications de design, quelques jeux, outils de productivité, etc.). Apple a également introduit les vidéos Apple Immersive – essentiellement des vidéos 180° de haute qualité et des films 3D dans l’application Apple TV – incluant environ 180-200 films en 3D et quelques vidéos immersives exclusives de Disney, NASA, etc.

Fin 2025, l’écosystème a considérablement mûri. Apple affirme qu’il y a maintenant plus de 3 000 applications construites spécifiquement pour visionOS dans l’App Store (sur plus d’1 million d’applications compatibles au total). De nombreux développeurs renommés dans diverses catégories ont adopté Vision Pro, de la décoration d’intérieur (par exemple HomeByMe, Lowe’s Studio) à la mode (application Balenciaga), l’éducation (applications encyclopédiques, expériences muséales), les voyages et l’exploration (Epic Earth, Explore POV pour l’exploration mondiale), l’astronomie (planétarium Space Vision) et les expériences historiques (comme une immersion du Jour J). En d’autres termes, si vous achetez le Vision Pro en 2025, vous trouverez un catalogue beaucoup plus riche d’expériences natives à télécharger par rapport à celles disponibles lors du lancement initial.

Le divertissement reste un cas d’utilisation majeur sur les deux versions. Les deux peuvent afficher un écran virtuel « jusqu’à 30 mètres de large » pour regarder des films dans un cinéma personnel. Le nouveau Vision Pro ne change pas cela, mais Apple a élargi le contenu : par exemple, fin 2025, Apple TV+ avait ajouté de nouvelles séries et films Apple Immersive (par exemple Metallica : Marching Band, The Weeknd : Open Hearts, etc.). Ils prévoient même de diffuser certains matchs de basket NBA en direct en format immersif pour Vision Pro. Ces mises à jour de contenu profitent aux deux modèles, bien que les visuels améliorés du nouveau modèle puissent les rendre un peu plus nets.

Un domaine qui a connu une croissance notable est le jeu. Au lancement, Vision Pro pouvait faire fonctionner les titres Apple Arcade (environ 250 jeux) sur un écran virtuel géant et prenait en charge les manettes de jeu standard comme la DualSense PS5 ou la manette Xbox. Cependant, il n’y avait initialement que quelques jeux conçus pour la VR (par exemple l’édition VR de What The Golf?, quelques jeux spatiaux simples). En 2025, davantage de jeux immersifs sont arrivés ou arrivent bientôt – par exemple Glassbreakers : Champions of Moss (une bataille de style jeu de plateau en RA), Porta Nubi, Where Winds Meet, etc., et l’appareil peut diffuser des jeux console/PC via des applications comme Steam Link.

Fait crucial, Apple a annoncé que Vision Pro prend désormais en charge nativement les manettes PlayStation VR2 Sense. Ce sont des manettes VR plus avancées (avec suivi des mouvements, retour haptique, détection de la position des doigts) qu’une manette standard. Avec visionOS 26, vous pouvez coupler les manettes PS VR2 au Vision Pro et jouer à des jeux qui tirent parti du suivi complet des mains à 6 degrés de liberté. Parmi les premiers titres prenant en charge cette fonctionnalité sur Vision Pro figurent Elu Legend, Pickle Pro, Ping Pong Club et Spatial Rifts. Cela élargit considérablement les capacités de jeu de la plateforme. La bonne nouvelle : le Vision Pro original (M2) bénéficie également de cette prise en charge via une mise à jour logicielle, donc les deux appareils peuvent utiliser les nouvelles manettes. Mais le GPU plus puissant du M5 pourrait gérer des jeux VR plus complexes plus fluidement s’ils arrivent.

Pour les applications professionnelles et d’entreprise, les deux casques sont identiques dans ce qu’ils peuvent exécuter, bien que le M5 le fasse simplement plus rapidement. Apple a mis en avant des cas d’utilisation comme les architectes visualisant des modèles 3D à l’échelle, les pilotes s’entraînant avec des cockpits virtuels (simulations CAE), les médecins visualisant des scanners médicaux 3D, et les designers faisant du brainstorming dans des applications comme Freeform ou Canvas. Tous ces scénarios fonctionnent sur l’un ou l’autre appareil. Le stylet Logitech Muse (un stylo numérique de 129 $ pour Vision Pro) est également pris en charge sur les deux. Il n’y a pas de différence matérielle qui permet de nouvelles fonctionnalités d’entreprise – tout est question de performance et de ce que les développeurs créent.

En résumé, le contenu et les applications disponibles sont passés de naissants à robustes entre le lancement initial et maintenant. Un utilisateur obtenant le Vision Pro en 2025 (M5) aura une gamme beaucoup plus large d’applications, de jeux et de médias à apprécier immédiatement, par rapport aux premiers utilisateurs en 2024 qui avaient une sélection plus limitée. La bonne nouvelle pour les propriétaires originaux est qu’ils bénéficient également de cette croissance – à l’exception de quelques applications de pointe qui pourraient nécessiter la puissance du M5, les mises à jour de l’écosystème s’appliquent aux deux. Le nouveau modèle assure la meilleure expérience possible (par exemple, gameplay plus fluide, texte plus net dans les applications, etc.), tandis que l’original continue d’être pris en charge et amélioré via des mises à jour logicielles.

Autonomie de la batterie et utilisation

L’autonomie de la batterie du Vision Pro a toujours été un compromis en raison de ses puces haute performance et de ses écrans haute résolution. La batterie externe du Vision Pro original offrait environ 2 heures d’utilisation sur une charge complète (pour une utilisation mixte générale), ou jusqu’à 2,5 heures lors du visionnage de vidéos. En termes réels, cela signifiait des sessions sans fil relativement courtes – suffisant pour un film ou une réunion, mais pas un appareil pour toute la journée. Les utilisateurs pouvaient cependant garder l’appareil branché à une source d’alimentation (via le passage de la batterie) pour une utilisation continue près d’une prise, contournant effectivement la limite de temps.

Le nouveau Vision Pro (M5) offre un peu plus d’autonomie, grâce aux gains d’efficacité de la puce M5 en 3nm. Apple indique que la batterie haute performance prend désormais en charge jusqu’à 2,5 heures d’utilisation générale , et environ 3 heures de lecture vidéo , par charge. C’est environ une augmentation de 25 % de la durée de la batterie – environ une demi-heure d’utilisation typique supplémentaire par rapport à l’original. Cela pourrait faire la différence entre terminer un film juste au moment où la batterie meurt et le finir avec un peu de charge restante. Cela donne également un peu plus de confiance pour des réunions ou des sessions créatives plus longues sans se précipiter vers un chargeur.

Il est important de noter que cette amélioration provient probablement de la puce M5 plus économe en énergie plutôt que d’une batterie plus grande – la capacité du pack semble être la même unité de ~36 Wh dans les deux modèles (composée de deux cellules de batterie liées). Donc le nouveau Vision Pro utilise simplement moins d’énergie pour les mêmes tâches. Les notes de bas de page d’Apple mentionnent les conditions de test (Wi-Fi activé, certaines tâches, etc.), et les résultats peuvent varier, mais dans l’ensemble, vous pouvez vous attendre à des sessions légèrement plus longues sans fil sur la version M5.

Les deux versions prennent en charge la charge de la batterie pendant l’utilisation (par exemple, vous pouvez utiliser un adaptateur secteur USB-C pour maintenir la batterie chargée et fonctionner indéfiniment). Apple encourage même l’utilisation de l’appareil branché pour une utilisation prolongée à domicile ou au bureau pour éviter les contraintes de temps. Donc dans l’utilisation quotidienne, beaucoup le garderont branché lorsqu’ils sont stationnaires, et ne compteront sur la batterie que lors des déplacements ou pour de courtes périodes.

En résumé, l’autonomie de la batterie reste limitée sur les deux, mais le modèle M5 est un peu plus indulgent – environ 2,5 heures contre 2 heures d’utilisation libre. Les utilisateurs intensifs apprécieront les minutes supplémentaires, bien que cela ne change pas fondamentalement la nécessité de charger ou de brancher pour les sessions marathon. Apple a conservé le même design de batterie pour des raisons de compatibilité et de poids, se concentrant sur l’efficacité de la puce pour prolonger légèrement le temps d’utilisation.

Prix et disponibilité

Apple a maintenu les mêmes prix pour le Vision Pro malgré les améliorations. Les modèles original et nouveau commencent à 3 499 $ (USD) pour la configuration de stockage de base de 256 Go. Les options de stockage supérieures (512 Go et 1 To) coûtent plus cher (Apple n’a pas publiquement listé tous les prix des niveaux dans le communiqué de presse, mais le 1 To original était d’environ 3 999 $). Le point clé est que le prix d’entrée reste à 3 499 $, ce qui positionne Vision Pro comme un appareil haut de gamme pour les premiers utilisateurs. L’inclusion du nouveau Dual Knit Band n’a pas entraîné d’augmentation de prix – probablement parce qu’Apple n’inclut maintenant que cette bande dans la boîte (alors que l’original venait avec deux bandes, Solo et Dual Loop).

En termes de contenu inclus : le nouveau package Vision Pro comprend le casque avec le Dual Knit Band, un Joint d’étanchéité (plus quelques coussinets de Joint d’étanchéité supplémentaires d’épaisseurs différentes), le Couvercle en verre magnétique avant, la batterie, un câble de charge USB-C et un adaptateur secteur de 40W. Le package de l’original était très similaire, sauf qu’il avait les deux options de sangle. Donc essentiellement, rien de majeur n’a changé dans le contenu de la boîte ou les accessoires, à part la bande mise à jour.

La disponibilité est un domaine de différence. Le Vision Pro original avait un lancement échelonné et limité. Il est d’abord devenu disponible uniquement aux États-Unis (Apple Stores dans certaines villes) le 2 février 2024. Apple exigeait que les clients fassent des essayages en personne sur rendez-vous. Ce n’est que des mois plus tard que d’autres pays l’ont obtenu : par exemple, Apple l’a lancé en Chine, à Hong Kong et à Singapour fin juin 2024, puis au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, au Canada, en Australie en juillet 2024, et finalement dans d’autres régions comme les EAU et la Corée du Sud fin 2024. Même alors, l’approvisionnement était limité.

En revanche, le nouveau Vision Pro (M5) est lancé simultanément dans de nombreux pays en octobre 2025. Apple a ouvert les précommandes le 15 octobre 2025 aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en France, en Allemagne, au Japon, à Hong Kong et aux EAU, avec une livraison dans ces marchés le 22 octobre 2025.



Ils ont également annoncé des précommandes pour la Chine et Singapour commençant quelques jours plus tard (17 octobre), et des plans pour la disponibilité en Corée du Sud et à Taiwan peu après. Cela indique qu’Apple a augmenté la production et est suffisamment confiant pour déployer l’appareil largement dès le premier jour, contrairement au déploiement lent et prudent de la première génération. Donc selon votre lieu de résidence, le nouveau Vision Pro pourrait être beaucoup plus facile à obtenir (ou du moins disponible sans voyage transpacifique).

Bien sûr, les deux versions sont très chères, et Apple positionne Vision Pro comme un appareil de niveau professionnel (d’où le nom) dans une nouvelle catégorie. Nous pourrions voir les prix baisser dans les futures générations ou un modèle « Vision » moins cher, mais pour l’instant 3499 $ reste le point d’entrée. Apple propose également AppleCare+ (ou AppleCare One aux États-Unis) pour Vision Pro, qui couvre les dommages accidentels, etc., moyennant des frais supplémentaires – quelque chose que les propriétaires des deux modèles pourraient fortement envisager étant donné le coût des réparations sur un tel appareil.

Une petite note sur les accessoires et extras : si vous avez besoin de correction visuelle, les deux modèles s’appuient sur des inserts optiques Zeiss qui se fixent magnétiquement à l’intérieur du casque. Ces inserts de lentilles de prescription sont vendus séparément (ils coûtaient 149 $ pour la prescription aux États-Unis). Ce système n’a pas changé entre les modèles. De même, des éléments comme le stylet Logitech Muse mentionné précédemment ou les manettes PlayStation VR2 sont des accessoires optionnels compatibles avec les deux.

Réflexions finales

Le Apple Vision Pro (M5, 2025) est une mise à niveau itérative mais significative par rapport au Vision Pro original (M2, 2024). Apple a conservé ce qui fonctionnait (le design global, le matériel d’affichage, l’ensemble des fonctionnalités) et s’est concentré sur l’amélioration des performances et du confort – deux domaines où les premiers utilisateurs apprécient toujours les améliorations.

Pour récapituler les principales différences : La puce M5 du nouveau modèle rend l’expérience globale plus rapide et plus fluide, permettant des visuels légèrement plus fidèles (le texte et l’interface sont un peu plus nets) et un mode 120Hz qui réduit le flou de mouvement. Elle prolonge également l’autonomie de la batterie d’environ 30 minutes. Pendant ce temps, le Dual Knit Band répond à l’une des seules plaintes matérielles de l’original en distribuant mieux le poids et en ajoutant cette molette pratique d’ajustement. Les expériences de base – que ce soit regarder un écran virtuel géant, FaceTime en forme de Persona, ou explorer une application 3D – restent les mêmes, mais sont maintenant simplement plus raffinées et « 2.0 ».

Pour quelqu’un qui a attendu le premier Vision Pro, la révision 2025 présente un argument plus convaincant : vous obtenez un appareil plus abouti au même prix, avec un écosystème d’applications et de contenu désormais florissant à apprécier. Pour un propriétaire du Vision Pro original, il y a moins de pression pour mettre à niveau immédiatement puisque votre appareil exécute toujours le dernier logiciel et peut même être équipé de la nouvelle bande. Cependant, les utilisateurs intensifs pourraient envier les performances améliorées du M5, en particulier pour les applications futures ou les charges de travail plus exigeantes.

En substance, l’informatique spatiale sur Vision Pro est encore plus performante, confortable et magique avec la nouvelle version, comme le dirait le marketing d’Apple. Mais le Vision Pro original, étant la « version 1 » pionnière, reste un appareil remarquable qui a servi de base à cette plateforme en évolution rapide. Les deux partagent la vision ambitieuse d’Apple (sans jeu de mots) de mélanger les mondes numérique et physique. La mise à niveau M5 garantit simplement que cette vision est plus claire et plus réalisable pour la prochaine vague d’utilisateurs qui se lancent dans l’informatique spatiale.