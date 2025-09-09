Apple Watch Ultra 3 vs. 2: Lohnt sich das Upgrade?

Nach einem Jahr Pause ist die neueste Apple Watch Ultra gerade erschienen. Kurz gesagt, konzentriert sich das neue Modell auf verbesserte Sicherheit, längere Akkulaufzeit und Gesundheitsintelligenz – bei gleichbleibend robuster Bauweise. Das Display ist deutlich besser, heller, größer und bietet eine verbesserte Sichtbarkeit. Sie verfügt über 5G und Satellitenkommunikation, wobei der ursprüngliche Preis im Vergleich zur letzten Version beibehalten wurde.

Lohnt sich ein Upgrade aber wirklich? Nun, tauchen wir direkt ein.

Display: größer, heller, besser

Die Ultra 2 beeindruckte bereits mit einem superhellen OLED-Panel, das im Freien bis zu 3.000 Nits erreichte.

Die Ultra 3 geht mit Apples neuer LTPO 3 Display-Technologie noch einen Schritt weiter. Dank 24 % dünnerer Ränder erhalten Sie das größte Apple Watch Display aller Zeiten, ohne die 49 mm Gehäusegröße zu ändern. Die Helligkeit wird auf beeindruckende 4.000 Nits erhöht, und die Bildwiederholfrequenz sinkt nun auf 1 Hz für einen echten Always-On-Sekundenzeiger.

Display-Funktion Apple Watch Ultra 2 (2023) Apple Watch Ultra 3 (2025) Typ OLED Retina LTPO 3 Weitwinkel-OLED Spitzenhelligkeit Bis zu 3.000 Nits Bis zu 4.000 Nits Ränder Standard (wie Ultra 1) 24 % dünnere Ränder – größtes Apple Watch Display bisher Always-On-Aktualisierung Aktualisiert einmal pro Minute im Energiesparmodus 1 Hz Aktualisierung – sichtbarer Sekundenzeiger im Always-On-Modus Gehäusegröße 49 mm 49 mm (unverändert)

Design & Nachhaltigkeit

Aus der Ferne sehen die Ultra 2 und Ultra 3 fast identisch aus: ein klobiges 49 mm Titangehäuse, ein großes flaches Display und der markante orangefarbene Action Button. Der Unterschied liegt darunter: Die Ultra 3 ist Apples bisher nachhaltigste Ultra, hergestellt aus 100 % recyceltem Titan, Kobalt und zusammengebaut mit 3D-gedruckten Teilen, die weniger Rohmaterial verbrauchen.

Es ist die gleiche robuste Uhr, aber mit einer besseren Ökobilanz.

Akkulaufzeit: noch mehr Leistung

Die Ultra 2 erreichte etwa 36 Stunden normale Nutzung und bis zu 72 Stunden im Energiesparmodus. Die Ultra 3 geht noch weiter: 42 Stunden Standard, immer noch 72 Stunden im Energiesparmodus und bis zu 20 Stunden kontinuierliches GPS- + Herzfrequenz-Tracking. Das ist eine deutliche Verbesserung für diejenigen, die sich bisher nur auf eine Garmin-Uhr verlassen haben, um Ausdauerereignisse zu bewältigen, die fast einen ganzen Tag dauerten.

Auch das schnelle Laden wird besser – 15 Minuten am Ladepuck ergeben jetzt etwa 12 Stunden Nutzung, eine großartige Aufteilung, um die Uhr während eines Sportevents aufzuladen.

Für Ausdauersportler, Wanderer oder mehrtägige Abenteurer ist der zusätzliche Puffer ein echter Gewinn. Besonders, da Sie sie nach einer Aktivität nicht mehr fast jeden Tag aufladen müssen. Für mehrtägige Wanderungen, 100-Meilen-Ultramarathons oder auch nur intensive tägliche Nutzung sind die zusätzlichen Stunden der Ultra 3 plus schnelles Aufladen bahnbrechend.

Konnektivität & Sicherheit: Off-Grid wird sicherer

Die Ultra 2 war bereits vollgepackt mit Funktionen wie Dual-Frequenz-GPS, LTE und Bluetooth. Die Ultra 3 erhöht den Einsatz mit 5G Mobilfunk plus bidirektionaler Satellitenkonnektivität. Das bedeutet, dass Notruf SOS, Nachrichten an Kontakte und sogar automatische Unfall-/Sturzmeldungen mitten im Nirgendwo funktionieren werden. Apple bündelt zwei Jahre Satellitendienst kostenlos.

Dies ist wahrscheinlich die wichtigste neue Funktion – besonders für Kletterer, Backcountry-Skifahrer oder jeden, der sich außerhalb der Mobilfunkabdeckung bewegt.

Apple versetzt der neuesten Garmin Fenix 8 Pro einen schweren Schlag, die kürzlich mit Satellitenkommunikation und LTE auf den Markt kam, aber nur mit einem Plan direkt von Garmin, der die Nutzer mindestens 10 $ pro Monat kostet.

Gesundheit & Fitness: intelligentere Einblicke

Die Ultra 2 bot Ihnen EKG, Blutsauerstoff, Schlafapnoe-Erkennung und alle Fitness-Metriken, die Sie erwarten würden.

Die Ultra 3 führt zwei neue Gesundheits-Tools ein: Hypertonie-Warnungen und einen Schlaf-Score, der Ihre nächtliche Ruhe in eine einfache Metrik destilliert. Sie unterstützt auch das neue Workout Buddy Trainingssystem in watchOS 26, angetrieben von Apple Intelligence.

Bemerkenswert ist: Viele dieser Softwarefunktionen kommen auch auf die Ultra 2, sodass der Unterschied hier nicht so groß ist wie beim Display oder Satelliten.

Preis & Verfügbarkeit

Keine Überraschungen hier: Apple hat die Preise stabil gehalten. Sowohl die Ultra 2 als auch die Ultra 3 wurden für 799 $ eingeführt.

Die Ultra 3 ist ab sofort vorbestellbar und wird am 19. September 2025 in den Ausführungen Natur und Schwarz-Titan ausgeliefert.

Feature Apple Watch Ultra 2 (2023) Apple Watch Ultra 3 (2025) Release Date September 2023 September 2025 Launch Price $799 $799 Case Size 49 mm titanium (natural, black) 49 mm titanium (natural, black), 3D-printed 100% recycled Display OLED Retina, up to 3,000 nits LTPO 3 wide-angle OLED, up to 4,000 nits, 24% thinner bezels, always-on 1 Hz refresh Battery Life (normal) ~36 hrs ~42 hrs Battery Life (Low Power) Up to 72 hrs Up to 72 hrs (+ 20 hrs GPS + HR in Low Power) Charging Fast charge (~80% in ~1 hr) Faster charge – ~12 hrs of use in 15 minutes Connectivity LTE, Wi-Fi, Bluetooth, dual-band GPS (L1 + L5) 5G cellular, Wi-Fi, Bluetooth, dual-band GPS (L1 + L5), two-way satellite messaging & SOS (2 years free) Health Sensors Heart rate, ECG, Blood Oxygen, skin temp, accelerometer, gyroscope Same sensors + hypertension alerts (pending clearance), Sleep Score, enhanced AI coaching Fitness Features Advanced workouts, HR zones, dual-band GPS, depth gauge, dive-ready (EN13319) Same + Workout Buddy (AI adaptive training) Durability 100 m water resistance (WR100), dive certified, MIL-STD toughness, sapphire crystal Same rugged standards Chipset S9 SiP Upgraded S11 SiP with Apple Intelligence optimizations Software watchOS 10 at launch → supports watchOS 26 watchOS 26 out of the box Design Titanium case, sapphire glass, Action Button Same design, but 100% recycled titanium + cobalt, 3D-printed case Colors Natural titanium, Black titanium Natural titanium, Black titanium Special Safety Emergency SOS, Fall Detection, Crash Detection (requires LTE/Wi-Fi) Same + Satellite SOS, off-grid texting, location sharing

Sollten Sie ein Upgrade durchführen?

Wenn Sie eine Apple Watch Ultra 2 besitzen, hängt ein Upgrade auf die Ultra 3 von Ihren Bedürfnissen ab. Das neue Modell bietet ein helleres, größeres LTPO 3 Display, eine längere Akkulaufzeit (42 Stunden vs. 36) und deutlich schnelleres Laden. Der größte Sprung ist die bidirektionale Satellitenkonnektivität und 5G, die Ihnen Off-Grid-Nachrichten, SOS-Benachrichtigungen und sicherere Abenteuer ermöglichen. Allerdings kommen viele der neuen Gesundheitsfunktionen – wie Hypertonie-Warnungen und Schlaf-Score – auch auf die Ultra 2 über watchOS 26, sodass Sie, sofern Sie nicht das neue Display oder die Satellitensicherheit benötigen, bequem bei Ihrer aktuellen Uhr bleiben können.

Für Besitzer einer Ultra 1 ist der Sprung weitaus überzeugender. Sie würden nicht nur ein helleres Display und einen größeren Akku erhalten, sondern auch völlig neue Sicherheits-Tools, schnellere Konnektivität und KI-gesteuerte Gesundheits-Einblicke, die die erste Ultra nicht unterstützen wird. Der Unterschied in der täglichen Leistung, Navigation und Zuverlässigkeit ist viel deutlicher spürbar, was die Ultra 3 zu einem intelligenten, zukunftssicheren Upgrade macht.