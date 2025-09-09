Apple Watch Ultra 3 vs 2: ¿merece la pena la actualización?

Tras saltarse un año para su lanzamiento, el último Apple Watch Ultra acaba de salir. En resumen, el nuevo modelo se centra en ofrecer mayor seguridad, mayor duración de la batería e inteligencia de salud, manteniendo la misma construcción robusta. La pantalla es significativamente mejor, más brillante, más grande y con mayor visibilidad. Viene con 5G y comunicación por satélite, manteniendo el mismo precio inicial que la última versión.

Pero, ¿merece la pena actualizar? Bueno, vamos a analizarlo.

Pantalla: más grande, más brillante, mejor

El Ultra 2 ya impresionó con un panel OLED súper brillante, alcanzando hasta 3000 nits en exteriores.

El Ultra 3 va más allá con la nueva tecnología de pantalla LTPO 3 de Apple. Gracias a los biseles un 24% más delgados, obtienes la pantalla de Apple Watch más grande de la historia sin cambiar el tamaño de la caja de 49 mm. El brillo aumenta hasta unos impresionantes 4000 nits, y la frecuencia de actualización ahora baja hasta 1 Hz para una verdadera manecilla de segundos siempre encendida.

Característica de la pantalla Apple Watch Ultra 2 (2023) Apple Watch Ultra 3 (2025) Tipo OLED Retina OLED LTPO 3 de gran angular Brillo máximo Hasta 3000 nits Hasta 4000 nits Biseles Estándar (igual que el Ultra 1) Biseles un 24% más delgados: la pantalla de Apple Watch más grande hasta la fecha Actualización siempre activa Se actualiza una vez por minuto en estados de bajo consumo Actualización de 1 Hz: manecilla de segundos visible en el modo Siempre activa Tamaño de la caja 49 mm 49 mm (sin cambios)

Diseño y sostenibilidad

Desde la distancia, el Ultra 2 y el Ultra 3 parecen casi idénticos: una caja de titanio maciza de 49 mm, una gran pantalla plana y el característico botón de acción naranja. La diferencia radica en el interior: el Ultra 3 es el Ultra más sostenible de Apple hasta la fecha, fabricado con titanio 100% reciclado, cobalto y ensamblado con piezas impresas en 3D que utilizan menos materia prima.

Es el mismo reloj resistente, pero con credenciales más ecológicas.

Duración de la batería: yendo un paso más allá

El Ultra 2 logró unas 36 horas de uso normal y hasta 72 en modo de bajo consumo. El Ultra 3 amplía aún más las cosas: 42 horas estándar, todavía 72 en modo de bajo consumo y hasta 20 horas de seguimiento continuo de GPS + frecuencia cardíaca. Esa es una gran mejora para aquellos que confiaban solo en un reloj Garmin para abordar eventos de resistencia que duraban casi un día completo.

La carga rápida también mejora: 15 minutos en la base ahora dan como resultado aproximadamente 12 horas de uso, una gran división para cargar el reloj durante un evento deportivo.

Para atletas de resistencia, excursionistas o aventureros de varios días, el búfer adicional es una verdadera ventaja. Especialmente porque no tienes que cargarlo todos los días, casi, después de salir a realizar una actividad. Para caminatas de varios días, ultramaratones de 100 millas o incluso un uso diario intenso, las horas adicionales del Ultra 3 más las recargas rápidas cambian las reglas del juego.

Conectividad y seguridad: fuera de la red es más seguro

El Ultra 2 ya venía repleto de funciones con GPS de doble frecuencia, LTE y Bluetooth. El Ultra 3 sube la apuesta con celular 5G más conectividad satelital bidireccional. Eso significa que SOS de emergencia, los contactos de mensajería e incluso las alertas automáticas de choque/caída funcionarán en medio de la nada. Apple está agrupando dos años de servicio satelital de forma gratuita.

Esta es probablemente la nueva característica más importante, especialmente para escaladores, esquiadores de travesía o cualquier persona que se aventure más allá de la cobertura celular.

Apple está dando un gran golpe al último Garmin Fenix 8 Pro, que se lanzó recientemente con comunicaciones satelitales y LTE, pero solo con un plan directamente de Garmin que cuesta a los usuarios al menos $10 al mes.

Salud y estado físico: información más inteligente

El Ultra 2 te brindó ECG, oxígeno en sangre, detección de apnea del sueño y todas las métricas de estado físico que esperarías.

El Ultra 3 presenta dos nuevas herramientas de salud: alertas de hipertensión y un puntaje de sueño que destila tu descanso nocturno en una métrica simple. También es compatible con el nuevo sistema de entrenamiento Workout Buddy en watchOS 26, impulsado por Apple Intelligence.

Vale la pena señalar: muchas de estas funciones de software también llegarán al Ultra 2, por lo que la brecha no es tan amplia aquí como lo es con la pantalla o el satélite.

Precio y disponibilidad

Sin sorpresas aquí: Apple mantuvo los precios estables. Tanto el Ultra 2 como el Ultra 3 se lanzaron a $799.

El Ultra 3 está disponible para pre-pedido ahora y se enviará el 19 de septiembre de 2025, en acabados natural y negro titanio.

Feature Apple Watch Ultra 2 (2023) Apple Watch Ultra 3 (2025) Release Date September 2023 September 2025 Launch Price $799 $799 Case Size 49 mm titanium (natural, black) 49 mm titanium (natural, black), 3D-printed 100% recycled Display OLED Retina, up to 3,000 nits LTPO 3 wide-angle OLED, up to 4,000 nits, 24% thinner bezels, always-on 1 Hz refresh Battery Life (normal) ~36 hrs ~42 hrs Battery Life (Low Power) Up to 72 hrs Up to 72 hrs (+ 20 hrs GPS + HR in Low Power) Charging Fast charge (~80% in ~1 hr) Faster charge – ~12 hrs of use in 15 minutes Connectivity LTE, Wi-Fi, Bluetooth, dual-band GPS (L1 + L5) 5G cellular, Wi-Fi, Bluetooth, dual-band GPS (L1 + L5), two-way satellite messaging & SOS (2 years free) Health Sensors Heart rate, ECG, Blood Oxygen, skin temp, accelerometer, gyroscope Same sensors + hypertension alerts (pending clearance), Sleep Score, enhanced AI coaching Fitness Features Advanced workouts, HR zones, dual-band GPS, depth gauge, dive-ready (EN13319) Same + Workout Buddy (AI adaptive training) Durability 100 m water resistance (WR100), dive certified, MIL-STD toughness, sapphire crystal Same rugged standards Chipset S9 SiP Upgraded S11 SiP with Apple Intelligence optimizations Software watchOS 10 at launch → supports watchOS 26 watchOS 26 out of the box Design Titanium case, sapphire glass, Action Button Same design, but 100% recycled titanium + cobalt, 3D-printed case Colors Natural titanium, Black titanium Natural titanium, Black titanium Special Safety Emergency SOS, Fall Detection, Crash Detection (requires LTE/Wi-Fi) Same + Satellite SOS, off-grid texting, location sharing

¿Deberías actualizar?

Si tienes un Apple Watch Ultra 2, la actualización al Ultra 3 depende de tus necesidades. El nuevo modelo ofrece una pantalla LTPO 3 más brillante y grande, una mayor duración de la batería (42 horas frente a 36) y una carga mucho más rápida. Su mayor salto es la conectividad satelital bidireccional y 5G, que te brindan mensajería fuera de la red, alertas SOS y aventuras más seguras. Dicho esto, muchas de las nuevas funciones de salud, como las alertas de hipertensión y el puntaje de sueño, también llegarán al Ultra 2 a través de watchOS 26, por lo que, a menos que necesites la nueva pantalla o la seguridad satelital, puedes quedarte cómodamente con tu reloj actual.

Para los propietarios de Ultra 1, el salto es mucho más convincente. No solo obtendrías la pantalla más brillante y la batería más grande, sino también herramientas de seguridad completamente nuevas, una conectividad más rápida e información de salud impulsada por IA que el primer Ultra no admitirá. La diferencia en el rendimiento diario, la navegación y la confiabilidad es mucho más notable, lo que convierte al Ultra 3 en una actualización inteligente y preparada para el futuro.