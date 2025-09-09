Apple Watch Ultra 3 vs 2 : la mise à niveau vaut-elle le coup ?

Après avoir sauté une année de sortie, la dernière Apple Watch Ultra vient de débarquer. En résumé, le nouveau modèle se concentre sur une sécurité renforcée, une batterie plus durable et une intelligence santé améliorée, tout en conservant la même construction robuste. L’écran est considérablement meilleur, plus lumineux, plus grand et avec une visibilité accrue. Elle est équipée de la 5G et de la communication satellite, tout en conservant le même prix de lancement que la dernière version.

Vaut-elle une mise à niveau, cependant ? Eh bien, plongeons directement dans le vif du sujet.

Écran : plus grand, plus lumineux, meilleur

L’Ultra 2 impressionnait déjà avec un panneau OLED ultra-lumineux, atteignant jusqu’à 3 000 nits en extérieur.

L’Ultra 3 va plus loin avec la nouvelle technologie d’écran LTPO 3 d’Apple. Grâce à des bordures 24 % plus fines, vous obtenez le plus grand écran Apple Watch jamais créé sans changer la taille du boîtier de 49 mm. La luminosité bénéficie d’une amélioration pour atteindre 4 000 nits époustouflants, et le taux de rafraîchissement descend maintenant à 1 Hz pour une véritable trotteuse toujours active.

Caractéristique d’écran Apple Watch Ultra 2 (2023) Apple Watch Ultra 3 (2025) Type OLED Retina OLED grand angle LTPO 3 Luminosité maximale Jusqu’à 3 000 nits Jusqu’à 4 000 nits Bordures Standard (identique à l’Ultra 1) Bordures 24 % plus fines – le plus grand écran Apple Watch à ce jour Rafraîchissement toujours actif Se rafraîchit une fois par minute en mode basse consommation Rafraîchissement 1 Hz – trotteuse visible en mode Toujours actif Taille du boîtier 49 mm 49 mm (inchangé)

Design et durabilité

À distance, l’Ultra 2 et l’Ultra 3 se ressemblent presque : un boîtier en titane massif de 49 mm, un grand écran plat et le bouton Action orange emblématique. La différence se trouve en dessous : l’Ultra 3 est l’Ultra la plus durable d’Apple à ce jour, fabriquée avec du titane 100 % recyclé, du cobalt, et assemblée avec des pièces imprimées en 3D qui utilisent moins de matières premières.

C’est la même montre robuste, mais avec des références plus écologiques.

Autonomie de la batterie : aller plus loin

L’Ultra 2 tenait environ 36 heures d’utilisation normale et jusqu’à 72 en mode Économie d’énergie. L’Ultra 3 va plus loin : 42 heures en standard, toujours 72 en mode Économie d’énergie, et jusqu’à 20 heures de suivi GPS + fréquence cardiaque en continu. C’est une amélioration considérable pour ceux qui ne comptaient que sur une montre Garmin pour s’attaquer à des épreuves d’endurance durant presque une journée entière.

La charge rapide s’améliore également : 15 minutes sur le socle offrent maintenant environ 12 heures d’utilisation, un excellent compromis pour charger la montre pendant un événement sportif.

Pour les athlètes d’endurance, les randonneurs ou les aventuriers de plusieurs jours, cette marge supplémentaire est un véritable atout. Surtout que vous n’avez pas besoin de la charger tous les jours, presque, après être sorti pour une activité. Pour les randonnées de plusieurs jours, les ultramarathons de 100 miles, ou même simplement une utilisation quotidienne intensive, les heures supplémentaires de l’Ultra 3 plus les recharges rapides changent la donne.

Connectivité et sécurité : hors réseau devient plus sûr

L’Ultra 2 était déjà bien équipée avec GPS double fréquence, LTE et Bluetooth. L’Ultra 3 relève le défi avec la 5G cellulaire plus la connectivité satellite bidirectionnelle. Cela signifie que l’SOS d’urgence, la messagerie avec les contacts et même les alertes automatiques de crash/chute fonctionneront au milieu de nulle part. Apple inclut deux ans de service satellite gratuit.

C’est probablement la nouvelle fonctionnalité la plus importante, surtout pour les grimpeurs, les skieurs de randonnée ou toute personne qui s’aventure au-delà de la couverture cellulaire.

Apple porte un coup dur à la dernière Garmin Fenix 8 Pro, qui a récemment été lancée avec les communications satellite et LTE, mais seulement avec un forfait directement chez Garmin qui coûte aux utilisateurs au moins 10 $ par mois.

Santé et fitness : des informations plus intelligentes

L’Ultra 2 vous offrait l’ECG, l’oxygène sanguin, la détection de l’apnée du sommeil et toutes les métriques de fitness attendues.

L’Ultra 3 introduit deux nouveaux outils de santé : les alertes d’hypertension et un Score de sommeil qui résume votre repos nocturne en une métrique simple. Elle prend également en charge le nouveau système d’entraînement Workout Buddy dans watchOS 26, alimenté par Apple Intelligence.

À noter : bon nombre de ces fonctionnalités logicielles arrivent également sur l’Ultra 2, donc l’écart n’est pas aussi important ici qu’avec l’écran ou le satellite.

Prix et disponibilité

Aucune surprise ici : Apple a maintenu des prix stables. L’Ultra 2 et l’Ultra 3 ont toutes deux été lancées à 799 $.

L’Ultra 3 est disponible en précommande dès maintenant et sera expédiée le 19 septembre 2025, dans les finitions titane naturel et titane noir.

Feature Apple Watch Ultra 2 (2023) Apple Watch Ultra 3 (2025) Release Date September 2023 September 2025 Launch Price $799 $799 Case Size 49 mm titanium (natural, black) 49 mm titanium (natural, black), 3D-printed 100% recycled Display OLED Retina, up to 3,000 nits LTPO 3 wide-angle OLED, up to 4,000 nits, 24% thinner bezels, always-on 1 Hz refresh Battery Life (normal) ~36 hrs ~42 hrs Battery Life (Low Power) Up to 72 hrs Up to 72 hrs (+ 20 hrs GPS + HR in Low Power) Charging Fast charge (~80% in ~1 hr) Faster charge – ~12 hrs of use in 15 minutes Connectivity LTE, Wi-Fi, Bluetooth, dual-band GPS (L1 + L5) 5G cellular, Wi-Fi, Bluetooth, dual-band GPS (L1 + L5), two-way satellite messaging & SOS (2 years free) Health Sensors Heart rate, ECG, Blood Oxygen, skin temp, accelerometer, gyroscope Same sensors + hypertension alerts (pending clearance), Sleep Score, enhanced AI coaching Fitness Features Advanced workouts, HR zones, dual-band GPS, depth gauge, dive-ready (EN13319) Same + Workout Buddy (AI adaptive training) Durability 100 m water resistance (WR100), dive certified, MIL-STD toughness, sapphire crystal Same rugged standards Chipset S9 SiP Upgraded S11 SiP with Apple Intelligence optimizations Software watchOS 10 at launch → supports watchOS 26 watchOS 26 out of the box Design Titanium case, sapphire glass, Action Button Same design, but 100% recycled titanium + cobalt, 3D-printed case Colors Natural titanium, Black titanium Natural titanium, Black titanium Special Safety Emergency SOS, Fall Detection, Crash Detection (requires LTE/Wi-Fi) Same + Satellite SOS, off-grid texting, location sharing

Devriez-vous faire la mise à niveau ?

Si vous possédez une Apple Watch Ultra 2, la mise à niveau vers l’Ultra 3 dépend de vos besoins. Le nouveau modèle apporte un écran LTPO 3 plus lumineux et plus grand, une autonomie de batterie plus longue (42 heures vs 36) et une charge beaucoup plus rapide. Son plus grand bond en avant est la connectivité satellite bidirectionnelle et la 5G, vous offrant la messagerie hors réseau, les alertes SOS et des aventures plus sûres. Cela dit, bon nombre des nouvelles fonctionnalités de santé, comme les alertes d’hypertension et le Score de sommeil, arrivent également sur l’Ultra 2 via watchOS 26, donc à moins que vous n’ayez besoin du nouvel écran ou de la sécurité satellite, vous pouvez confortablement garder votre montre actuelle.

Pour les propriétaires d’Ultra 1, le saut est bien plus convaincant. Vous gagneriez non seulement l’écran plus lumineux et la batterie plus grande, mais aussi des outils de sécurité entièrement nouveaux, une connectivité plus rapide et des informations de santé pilotées par l’IA que la première Ultra ne prendra pas en charge. La différence dans les performances quotidiennes, la navigation et la fiabilité est beaucoup plus perceptible, faisant de l’Ultra 3 une mise à niveau intelligente et pérenne.