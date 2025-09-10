Der neue Apple N1 Chip erklärt

Während alle über die neuen Prozessoren sprechen, die die neuesten iPhones schnell machen, gibt es einen weiteren neuen Chip im Inneren, der von großer Bedeutung ist. Er heißt Apple N1, und es ist das erste Mal, dass Apple einen eigenen Chip für Wi-Fi und Bluetooth im iPhone entwickelt hat. Dies ist eine große Veränderung, da Apple diese Komponenten früher von anderen Unternehmen bezogen hat.

Warum hat Apple also beschlossen, diesen Chip selbst zu entwickeln? Es geht darum, mehr Kontrolle zu haben. Durch die Entwicklung eines eigenen Wireless-Chips können sie ihn perfekt auf die Software des iPhones abstimmen. Apple sagt, dass dies Funktionen wie AirDrop und Personal Hotspot (wenn Sie das Internet Ihres Telefons mit einem Laptop teilen) viel zuverlässiger machen und weniger Batterie verbrauchen wird. Sie haben bereits eigene Wireless-Chips für die Apple Watch und AirPods hergestellt, und jetzt haben sie endlich einen entwickelt, der gut genug für das iPhone ist.

Der neue N1 Chip ist vollgepackt mit der neuesten Technologie. Er verfügt über Wi-Fi 7, die neueste und schnellste Art von Wi-Fi. Er ist besonders gut darin, Ihre Verbindung stabil zu halten, selbst wenn viele andere Geräte in Ihrer Umgebung online sind. Er verfügt auch über Bluetooth 6, eine neue Version, mit der Sie drahtlos Musik in viel höherer Qualität und Klarheit hören können. Schließlich enthält er etwas namens Thread, eine spezielle Verbindung, die für Smart-Home-Geräte wie Lampen und Thermostate entwickelt wurde und ihnen hilft, zuverlässiger zusammenzuarbeiten.

Dieser N1 Chip ist Teil eines größeren Plans von Apple. Sie haben außerdem gerade einen neuen Chip für die 5G-Mobilfunkverbindung des Telefons namens C1X angekündigt. Indem Apple sowohl den Chip für Wi-Fi als auch den Chip für 5G herstellt, kontrolliert Apple nun alle Verbindungen Ihres iPhones. Sie können davon ausgehen, dass dieser N1 Chip bald in anderen Apple-Produkten wie iPads, Macs und insbesondere im Apple TV und HomePod auftauchen wird, um deren Smart-Home-System erheblich zu verbessern.