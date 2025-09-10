Análisis del nuevo chip N1 de Apple

Mientras todo el mundo habla de los nuevos procesadores que hacen que los últimos iPhones sean rápidos, hay otro chip nuevo en su interior que es realmente importante. Se llama Apple N1, y es la primera vez que Apple fabrica su propio chip para gestionar el Wi-Fi y el Bluetooth del iPhone. Este es un gran cambio porque Apple solía comprar estas piezas a otras empresas.

Entonces, ¿por qué Apple decidió construir este chip por sí misma? Se trata de tener más control. Al diseñar su propio chip inalámbrico, pueden hacer que funcione perfectamente con el software del iPhone. Apple dice que esto hará que funciones como AirDrop y el punto de acceso personal (cuando compartes el internet de tu teléfono con un portátil) sean mucho más fiables y consuman menos batería. Ya han estado fabricando sus propios chips inalámbricos para el Apple Watch y los AirPods, y ahora finalmente han fabricado uno lo suficientemente bueno para el iPhone.

El nuevo chip N1 está repleto de la última tecnología. Tiene Wi-Fi 7, que es el tipo de Wi-Fi más nuevo y rápido. Es especialmente bueno para mantener tu conexión fuerte incluso cuando muchos otros dispositivos están en línea a tu alrededor. También tiene Bluetooth 6, una nueva versión que te permitirá escuchar música inalámbrica de mucha mayor calidad y más clara. Por último, incluye algo llamado Thread, que es una conexión especial diseñada para dispositivos domésticos inteligentes como luces y termostatos, lo que les ayuda a trabajar juntos de forma más fiable.

Este chip N1 forma parte de un plan más amplio para Apple. También acaban de anunciar un nuevo chip para la conexión móvil 5G del teléfono, llamado C1X. Al fabricar tanto el chip para Wi-Fi como el chip para 5G, Apple ahora controla todas las conexiones de tu iPhone. Puedes esperar ver este chip N1 aparecer en otros productos de Apple pronto, como iPads, Macs y, especialmente, en el Apple TV y el HomePod para mejorar mucho su sistema doméstico inteligente.