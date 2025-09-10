Nouveau processeur Apple N1 expliqué

Alors que tout le monde parle des nouveaux processeurs qui rendent les derniers iPhone rapides, il y a une autre nouvelle puce à l’intérieur qui représente un véritable tournant. Elle s’appelle l’Apple N1, et c’est la première fois qu’Apple fabrique sa propre puce pour gérer le Wi-Fi et le Bluetooth de l’iPhone. Il s’agit d’un changement majeur car Apple avait l’habitude d’acheter ces composants auprès d’autres entreprises.

Alors, pourquoi Apple a-t-elle décidé de fabriquer cette puce elle-même ? Tout est question de contrôle. En concevant leur propre puce sans fil, ils peuvent la faire fonctionner parfaitement avec le logiciel de l’iPhone. Apple affirme que cela rendra des fonctionnalités comme AirDrop et le Partage de connexion (lorsque vous partagez la connexion internet de votre téléphone avec un ordinateur portable) beaucoup plus fiables et consommera moins de batterie. Ils fabriquent déjà leurs propres puces sans fil pour l’Apple Watch et les AirPods, et maintenant ils en ont enfin créé une suffisamment performante pour l’iPhone.

La nouvelle puce N1 est dotée de la technologie la plus récente. Elle dispose du Wi-Fi 7, qui est le type de Wi-Fi le plus récent et le plus rapide. Elle excelle particulièrement à maintenir votre connexion stable même lorsque de nombreux autres appareils sont en ligne autour de vous. Elle dispose également du Bluetooth 6, une nouvelle version qui vous permettra d’écouter de la musique sans fil de qualité bien supérieure et plus claire. Enfin, elle inclut quelque chose appelé Thread, qui est une connexion spéciale conçue pour les appareils domestiques intelligents comme les éclairages et les thermostats, les aidant tous à fonctionner ensemble de manière plus fiable.

Cette puce N1 fait partie d’un plan plus vaste d’Apple. Ils viennent également d’annoncer une nouvelle puce pour la connexion cellulaire 5G du téléphone, appelée C1X. En fabriquant à la fois la puce pour le Wi-Fi et la puce pour la 5G, Apple contrôle désormais toutes les connexions de votre iPhone. Vous pouvez vous attendre à voir cette puce N1 apparaître bientôt dans d’autres produits Apple, comme les iPad, les Mac, et surtout dans l’Apple TV et le HomePod pour améliorer considérablement leur système domestique intelligent.