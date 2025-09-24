iOS 26: Fans bewerten die 12 Upgrades, die sie tatsächlich nutzen

Ein lebhafter r/ios-Thread zeigt die iOS 26-Änderungen auf, die Nutzer täglich bemerken. Anpassbare Schlummerzeiten, sanftere UI-Anpassungen und intelligentere Navigation dominieren – neben einigen Schwachstellen und regionalen Eigenheiten.

Die beliebtesten Funktionen der Fans von iOS26

1.Anpassbare Wecker-Schlummerfunktion

Hinweis: Mehrere Nutzer wünschen sich zusätzlich zur Wecker-spezifischen Steuerung eine globale Standard-Schlummerfunktion.

2.Anruf-Filterung („Unbekannte Anrufer filtern“)

Warum Nutzer es mögen: Weniger Spam-/unbekannte Unterbrechungen; reduziert versehentliches Abheben.

Einschränkungen: Einige Kommentatoren (z. B. Spanien) sehen es nicht – wahrscheinlich abhängig von Region/Anbieter. Ein Nutzer hat sogar einen wichtigen Anruf verpasst, daher ist es nicht für jeden geeignet.

3.Zurückwischen von der Mitte

Warum Nutzer es mögen: Einhand-Navigation ist auf großen Telefonen einfacher.

Realitätscheck: Es ist noch nicht universell. Es funktioniert Berichten zufolge in Einstellungen, App Store, Kontakte, Dateien, Gesundheit, Musik (Mediathek), Podcasts, Sprachmemos, Wetter; ist aber immer noch inkonsistent in Apps wie Nachrichten und Mail.

4. Home-Leiste blendet aus

Warum Nutzer es mögen: Weniger Ablenkungen auf dem Bildschirm und geringeres Risiko von OLED-Einbrennen bei langen Sitzungen.

5. Vollbild-Screenshot-Vorschau + Live Text

Warum Nutzer es mögen: Sie können sofort auf Screenshots reagieren (Text kopieren, Links öffnen, übersetzen) – kein Tippen auf ein kleines Vorschaubild erforderlich.

6. Klingeltöne aus eigenen Audiodateien erstellen

Warum Nutzer es mögen: Schnell, kein Mac erforderlich. Teilen Sie eine geeignete .m4a/.mp3-Datei (≤30s) direkt aus Dateien oder Sprachmemos als Klingelton.

7. Alte Safari-Navigationsoption

Warum Nutzer es mögen: Vertrautes Tab-Leisten-Verhalten; schnelleres Schließen von Tabs für einige. Bonus-Tipp: Drücken Sie lange auf die URL, um den aktuellen Tab zu schließen.

8. Nachrichten-Hintergründe

Warum Nutzer es mögen: Konversationsthemen fühlen sich persönlich an, ohne aufdringlich zu sein.

9. Fitness auf dem iPhone: Trainingstracking

Warum Nutzer es mögen: Praktisch, wenn Ihre Apple Watch nicht am Handgelenk ist oder der Akku leer ist.

10. Liquid Glass & saubereres Chrom

Warum Nutzer es mögen: Betont die UI subtil weniger, hält den Fokus auf den Inhalt. Macht auch dauerhafte Mediensteuerungen für einige weniger aufdringlich.

11. „Ablenkende Elemente ausblenden“

Warum Nutzer es mögen: Weniger Umgebungsunterbrechungen, besonders bei ständig aktiven Medien oder überladenen Sperrbildschirmen.

12. Automix in Musik

Warum Nutzer es mögen: Sanftere Übergänge zwischen Titeln ohne manuelles Herumhantieren.

Kurzanleitungen

Anruf-Filterung aktivieren

Schritte: Einstellungen → Apps → Telefon → Unbekannte Anrufer filtern.

Alte Safari-Tab-UI wiederherstellen

Schritte: Einstellungen → Apps → Safari → Tabs → „Unten“ auswählen (oder die Leiste nach oben verschieben).

Den neuen Screenshot-Workflow nutzen

Schritte: Einstellungen → Allgemein → Bildschirmaufnahme → Vollbild-Vorschauen.

Profi-Tipp: Sie können Text/Links direkt in der Vorschau auswählen.

Einen eigenen Klingelton erstellen (≤30s)

Schritte: Dateien → .m4a/.mp3 auswählen → Teilen → Als Klingelton verwenden.

Funktioniert auch: Sprachmemos → Teilen-Menü → Als Klingelton verwenden.

Einen bevorstehenden Wecker abbrechen

Schritte: Ruhemodus aktivieren; der Sperrbildschirm zeigt den nächsten Wecker an – tippen Sie, um ihn zu ändern oder abzubrechen.

Kleine Erfolge, die sich summieren

Suchsteuerungen wandern nach unten in mehr Apps = leichtere Erreichbarkeit auf größeren Telefonen.

in mehr Apps = leichtere Erreichbarkeit auf größeren Telefonen. Gestenlogik: Wenn eine Seite von rechts hereingeglitten ist, wischen Sie nach rechts, um zurückzugehen; wenn sie von unten aufgestiegen ist, wischen Sie nach unten, um sie zu schließen. Noch nicht perfekt, aber näher an „universell“.

Anrufliste: Rufnummer eines Anrufers kann nicht kopiert werden wie zuvor; Abhilfe ist Screenshot + Live Text.

wie zuvor; Abhilfe ist Screenshot + Live Text. Dark-Mode-Icon-Fehler und gelegentliche UI-Überlappungen gemeldet.

und gelegentliche UI-Überlappungen gemeldet. Inkonsistente Gesten in Apples eigenen Apps (Nachrichten/Mail hinken hinterher).

in Apples eigenen Apps (Nachrichten/Mail hinken hinterher). Akkuverbrauch : Beschwerden von einigen Nutzern.

: Beschwerden von einigen Nutzern. Weckerlautstärke immer noch nicht getrennt von der Gesamtlautstärke (langjähriger Wunsch).

von der Gesamtlautstärke (langjähriger Wunsch). Wecker können nicht vor dem Klingeln abgestellt werden bleibt ein Ärgernis; der Ruhemodus-Trick hilft einigen.

bleibt ein Ärgernis; der Ruhemodus-Trick hilft einigen. Regionale Verfügbarkeit : Anruf-Filterung fehlt bei einigen (z. B. Spanien); Anbieter/Region kann eine Rolle spielen.

: Anruf-Filterung fehlt bei einigen (z. B. Spanien); Anbieter/Region kann eine Rolle spielen. iPad-Scroll-Freezes und eine Mac-Startverzögerung wurden erwähnt – außerhalb von iOS, aber Teil der allgemeinen Ökosystem-Stimmung im Thread.

Der Gesamteindruck auf einen Blick

Warum es wichtig ist: Die größten Erfolge von iOS 26 sind Verbesserungen der Lebensqualität – Navigation, Benachrichtigungen, Screenshots und Wecker – die Dutzende Male am Tag genutzt werden.

Wo es mangelt: Konsistenz über Apple-Apps hinweg, einige Regressionen (Kopieren aus der Anrufliste) und regionale/anbieterbedingte Einschränkungen.

Was Fans als Nächstes wollen: Eine universelle Zurück-Geste überall, eine globale Standard-Schlummerfunktion, separate Weckerlautstärke und schnellere Korrekturen für kleine UI-Fehler.

TL;DR