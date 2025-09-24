iOS 26: fans rangschikken de 12 upgrades die ze daadwerkelijk gebruiken

Een levendige r/ios thread brengt de iOS 26 veranderingen naar boven die mensen elke dag opmerken. Aangepaste sluimertijden, zachtere UI-aanrakingen en slimmere navigatie domineren—naast een paar pijnpunten en regionale eigenaardigheden.

Top fan-favoriete functies van iOS26

1.Aanpasbare wekker sluimeren

Opmerking: Verschillende gebruikers wensen een globale standaard sluimertijd naast per-wekker controle.

2.Oproep screening (“Screen Unknown Callers”)

Waarom gebruikers het leuk vinden: Minder spam/onbekende onderbrekingen; vermindert onbedoelde opnames.

Voorbehouden: Sommige commentatoren (bijv. Spanje) zien het niet—waarschijnlijk regio/provider afhankelijkheden. Een gebruiker miste zelfs een oproep die ze nodig hadden, dus het is niet voor iedereen.

3.Swipe-terug vanuit het midden

Waarom gebruikers het leuk vinden: Eenhandige navigatie is makkelijker op grote telefoons.

Realiteitscheck: Het is nog niet universeel. Werkt naar verluidt in Instellingen, App Store, Contacten, Bestanden, Gezondheid, Muziek (Bibliotheek), Podcasts, Spraaknotities, Weer; nog steeds inconsistent in apps zoals Berichten en Mail.

4. Home Bar verdwijnt

Waarom gebruikers het leuk vinden: Minder afleidingen op het scherm en minder risico op OLED inbranden tijdens lange sessies.

5. Volledig scherm screenshot voorvertoning + Live Text

Waarom gebruikers het leuk vinden: Je kunt direct actie ondernemen op screenshots (tekst kopiëren, links openen, vertalen)—geen kleine thumbnail tik vereist.

6. Maak beltonen van je eigen audio

Waarom gebruikers het leuk vinden: Snel, geen Mac nodig. Deel een geschikt .m4a/.mp3 bestand (≤30s) als beltoon direct vanuit Bestanden of Spraaknotities.

7. Oude Safari navigatie optie

Waarom gebruikers het leuk vinden: Vertrouwd tabbalk gedrag; sneller tabbladen sluiten voor sommigen. Bonus tip: lang indrukken op de URL om het huidige tabblad te sluiten.

8. Berichten achtergronden

Waarom gebruikers het leuk vinden: Gesprekthema’s voelen persoonlijk aan zonder overweldigend te zijn.

9. Fitness op iPhone: workout tracking

Waarom gebruikers het leuk vinden: Handig wanneer je Apple Watch niet om je pols zit of leeg is.

10. Liquid Glass & schonere chrome

Waarom gebruikers het leuk vinden: Benadrukt subtiel de UI minder, houdt focus op inhoud. Maakt ook persistente mediabesturing minder opdringerig voor sommigen.

11. “Verberg afleidende items”

Waarom gebruikers het leuk vinden: Minder omgevingsonderbrekingen, vooral met always-on media of drukke vergrendelschermen.

12. Automix in Muziek

Waarom gebruikers het leuk vinden: Vloeiendere overgangen tussen nummers zonder handmatig geknutsel.

Snelle how-to’s

Zet oproep screening aan

Stappen: Instellingen → Apps → Telefoon → Screen Unknown Callers.

Breng oude Safari tab UI terug

Stappen: Instellingen → Apps → Safari → Tabbladen → kies “Onderkant” (of verplaats de balk naar boven).

Gebruik de nieuwe screenshot flow

Stappen: Instellingen → Algemeen → Schermopname → Volledig Scherm Voorvertoningen.

Pro tip: Je kunt tekst/links direct selecteren op de voorvertoning.

Maak een aangepaste beltoon (≤30s)

Stappen: Bestanden → kies .m4a/.mp3 → Deel → Gebruik als Beltoon.

Werkt ook: Spraaknotities → Deel sheet → Gebruik als Beltoon.

Annuleer een aankomende wekker

Stappen: Schakel Rustmodus in; het vergrendelscherm toont de volgende wekker—tik om te wijzigen of annuleren.

Kleine overwinningen die zich opstapelen

Zoekbesturing die lager beweegt in meer apps = makkelijker bereik op grotere telefoons.

in meer apps = makkelijker bereik op grotere telefoons. Gebaar logica: Als een pagina van rechts inschuift, swipe rechts om terug te gaan; als het van onderen omhoog komt, swipe omlaag om te sluiten. Nog niet perfect, maar dichter bij “universeel.”

Recente: kan het nummer van een beller niet kopiëren zoals voorheen; workaround is screenshot + Live Text.

zoals voorheen; workaround is screenshot + Live Text. Donkere modus icoon glitch en occasionele UI overlappingen gerapporteerd.

en occasionele UI overlappingen gerapporteerd. Inconsistente gebaren in Apple’s eigen apps (Berichten/Mail lopen achter).

in Apple’s eigen apps (Berichten/Mail lopen achter). Batterij leegloop klachten van een paar gebruikers.

klachten van een paar gebruikers. Wekker volume nog steeds niet apart van algemeen volume (langdurige vraag).

van algemeen volume (langdurige vraag). Kan wekkers niet wegdrukken voordat ze afgaan blijft een ergernis; Rustmodus truc helpt sommigen.

blijft een ergernis; Rustmodus truc helpt sommigen. Regionale beschikbaarheid : Oproep screening ontbreekt voor sommigen (bijv. Spanje); provider/regio kan uitmaken.

: Oproep screening ontbreekt voor sommigen (bijv. Spanje); provider/regio kan uitmaken. iPad scroll bevriest en een Mac opstartvertraging werden genoemd—buiten iOS, maar onderdeel van de algemene ecosysteem vibe in de thread.

De vibe in één oogopslag

Waarom het belangrijk is: iOS 26’s grootste overwinningen zijn quality-of-life veranderingen—navigatie, meldingen, screenshots en wekkers—tientallen keren per dag gebruikt.

Waar het tekortschiet: Consistentie in Apple apps, een paar regressies (Telefoon recente kopiëren), en regio/provider vergrendelingen.

Wat fans volgende willen: Een universeel terug gebaar overal, een globale standaard sluimerinstelling, apart wekkervolume, en snellere fixes voor kleine UI glitches.

TL;DR