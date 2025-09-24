iOS 26: fans rangschikken de 12 upgrades die ze daadwerkelijk gebruiken

Radu Tyrsina

3 minute read
| Ongecategoriseerd

Een levendige r/ios thread brengt de iOS 26 veranderingen naar boven die mensen elke dag opmerken. Aangepaste sluimertijden, zachtere UI-aanrakingen en slimmere navigatie domineren—naast een paar pijnpunten en regionale eigenaardigheden.

Top fan-favoriete functies van iOS26

1.Aanpasbare wekker sluimeren
Opmerking: Verschillende gebruikers wensen een globale standaard sluimertijd naast per-wekker controle.

2.Oproep screening (“Screen Unknown Callers”)
Waarom gebruikers het leuk vinden: Minder spam/onbekende onderbrekingen; vermindert onbedoelde opnames.
Voorbehouden: Sommige commentatoren (bijv. Spanje) zien het niet—waarschijnlijk regio/provider afhankelijkheden. Een gebruiker miste zelfs een oproep die ze nodig hadden, dus het is niet voor iedereen.

3.Swipe-terug vanuit het midden
Waarom gebruikers het leuk vinden: Eenhandige navigatie is makkelijker op grote telefoons.
Realiteitscheck: Het is nog niet universeel. Werkt naar verluidt in Instellingen, App Store, Contacten, Bestanden, Gezondheid, Muziek (Bibliotheek), Podcasts, Spraaknotities, Weer; nog steeds inconsistent in apps zoals Berichten en Mail.

4. Home Bar verdwijnt
Waarom gebruikers het leuk vinden: Minder afleidingen op het scherm en minder risico op OLED inbranden tijdens lange sessies.

5. Volledig scherm screenshot voorvertoning + Live Text
Waarom gebruikers het leuk vinden: Je kunt direct actie ondernemen op screenshots (tekst kopiëren, links openen, vertalen)—geen kleine thumbnail tik vereist.

6. Maak beltonen van je eigen audio
Waarom gebruikers het leuk vinden: Snel, geen Mac nodig. Deel een geschikt .m4a/.mp3 bestand (≤30s) als beltoon direct vanuit Bestanden of Spraaknotities.

7. Oude Safari navigatie optie
Waarom gebruikers het leuk vinden: Vertrouwd tabbalk gedrag; sneller tabbladen sluiten voor sommigen. Bonus tip: lang indrukken op de URL om het huidige tabblad te sluiten.

8. Berichten achtergronden
Waarom gebruikers het leuk vinden: Gesprekthema’s voelen persoonlijk aan zonder overweldigend te zijn.

9. Fitness op iPhone: workout tracking
Waarom gebruikers het leuk vinden: Handig wanneer je Apple Watch niet om je pols zit of leeg is.

10. Liquid Glass & schonere chrome
Waarom gebruikers het leuk vinden: Benadrukt subtiel de UI minder, houdt focus op inhoud. Maakt ook persistente mediabesturing minder opdringerig voor sommigen.

11. “Verberg afleidende items”
Waarom gebruikers het leuk vinden: Minder omgevingsonderbrekingen, vooral met always-on media of drukke vergrendelschermen.

12. Automix in Muziek
Waarom gebruikers het leuk vinden: Vloeiendere overgangen tussen nummers zonder handmatig geknutsel.

Snelle how-to’s

Zet oproep screening aan
Stappen: Instellingen → Apps → Telefoon → Screen Unknown Callers.

Breng oude Safari tab UI terug
Stappen: Instellingen → Apps → Safari → Tabbladen → kies “Onderkant” (of verplaats de balk naar boven).

Gebruik de nieuwe screenshot flow
Stappen: Instellingen → Algemeen → Schermopname → Volledig Scherm Voorvertoningen.
Pro tip: Je kunt tekst/links direct selecteren op de voorvertoning.

Maak een aangepaste beltoon (≤30s)
Stappen: Bestanden → kies .m4a/.mp3 → Deel → Gebruik als Beltoon.
Werkt ook: Spraaknotities → Deel sheet → Gebruik als Beltoon.

Annuleer een aankomende wekker
Stappen: Schakel Rustmodus in; het vergrendelscherm toont de volgende wekker—tik om te wijzigen of annuleren.

Kleine overwinningen die zich opstapelen

  • Zoekbesturing die lager beweegt in meer apps = makkelijker bereik op grotere telefoons.
  • Gebaar logica: Als een pagina van rechts inschuift, swipe rechts om terug te gaan; als het van onderen omhoog komt, swipe omlaag om te sluiten. Nog niet perfect, maar dichter bij “universeel.”

Frustraties & bugs die gebruikers markeerden

  • Recente: kan het nummer van een beller niet kopiëren zoals voorheen; workaround is screenshot + Live Text.
  • Donkere modus icoon glitch en occasionele UI overlappingen gerapporteerd.
  • Inconsistente gebaren in Apple’s eigen apps (Berichten/Mail lopen achter).
  • Batterij leegloop klachten van een paar gebruikers.
  • Wekker volume nog steeds niet apart van algemeen volume (langdurige vraag).
  • Kan wekkers niet wegdrukken voordat ze afgaan blijft een ergernis; Rustmodus truc helpt sommigen.
  • Regionale beschikbaarheid: Oproep screening ontbreekt voor sommigen (bijv. Spanje); provider/regio kan uitmaken.
  • iPad scroll bevriest en een Mac opstartvertraging werden genoemd—buiten iOS, maar onderdeel van de algemene ecosysteem vibe in de thread.

De vibe in één oogopslag

Waarom het belangrijk is: iOS 26’s grootste overwinningen zijn quality-of-life veranderingen—navigatie, meldingen, screenshots en wekkers—tientallen keren per dag gebruikt.
Waar het tekortschiet: Consistentie in Apple apps, een paar regressies (Telefoon recente kopiëren), en regio/provider vergrendelingen.
Wat fans volgende willen: Een universeel terug gebaar overal, een globale standaard sluimerinstelling, apart wekkervolume, en snellere fixes voor kleine UI glitches.

TL;DR

  • Meest geliefd: Aangepast sluimeren, oproep screening, midden-swipe terug, verdwijnende Home Bar, volledig scherm screenshot voorvertoningen, snelle beltonen.
  • Meest irritant: Inconsistente gebaren, recente nummer kopiëren regressie, kleine UI glitches, batterij leegloop voor sommigen, regionale gaten.
  • Makkelijke overwinningen vandaag: Schakel oude Safari tabbladen in, schakel volledig scherm screenshot voorvertoning in, en probeer oproep screening als beschikbaar.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Related Articles