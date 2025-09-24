iOS 26 : les fans classent les 12 améliorations qu’ils utilisent réellement

Un fil de discussion animé sur r/ios met en lumière les changements d’iOS 26 que les gens remarquent au quotidien. Les temps de répétition personnalisables, les touches d’interface utilisateur plus douces et une navigation plus intelligente dominent, aux côtés de quelques points sensibles et particularités régionales.

Principales fonctionnalités préférées des fans d’iOS 26

1. Répétition d’alarme personnalisable

Remarque : Plusieurs utilisateurs souhaitent une répétition par défaut globale en plus du contrôle par alarme.

2. Filtrage des appels (« Filtrer les appelants inconnus »)

Pourquoi les utilisateurs l’apprécient : Moins d’interruptions dues au spam/appels inconnus ; réduit les décrochages accidentels.

Mises en garde : Certains commentateurs (par exemple, en Espagne) ne le voient pas – probablement dû à des dépendances régionales/opérateurs. Un utilisateur a même manqué un appel important, donc ce n’est pas pour tout le monde.

3. Retour en arrière par glissement depuis le milieu

Pourquoi les utilisateurs l’apprécient : La navigation à une main est plus facile sur les grands téléphones.

Réalité : Ce n’est pas encore universel. Signalé comme fonctionnant dans Réglages, App Store, Contacts, Fichiers, Santé, Musique (Bibliothèque), Podcasts, Mémos vocaux, Météo ; encore incohérent dans des applications comme Messages et Mail.

4. La barre d’accueil s’estompe

Pourquoi les utilisateurs l’apprécient : Moins de distractions à l’écran et moins de risque de brûlure OLED pendant les longues sessions.

5. Aperçu de capture d’écran en plein écran + Texte en direct

Pourquoi les utilisateurs l’apprécient : Vous pouvez agir sur les captures d’écran (copier du texte, ouvrir des liens, traduire) immédiatement – pas besoin de toucher une petite vignette.

6. Créer des sonneries à partir de votre propre audio

Pourquoi les utilisateurs l’apprécient : Rapide, pas besoin de Mac. Partagez un fichier .m4a/.mp3 éligible (≤30s) comme sonnerie directement depuis Fichiers ou Mémos vocaux.

7. Option de navigation Safari à l’ancienne

Pourquoi les utilisateurs l’apprécient : Comportement familier de la barre d’onglets ; fermeture plus rapide des onglets pour certains. Astuce bonus : appuyez longuement sur l’URL pour fermer l’onglet actuel.

8. Arrière-plans de Messages

Pourquoi les utilisateurs l’apprécient : Les thèmes de conversation semblent personnels sans être envahissants.

9. Fitness sur iPhone : suivi des entraînements

Pourquoi les utilisateurs l’apprécient : Pratique lorsque votre Apple Watch n’est pas au poignet ou que sa batterie est épuisée.

10. Verre liquide et chrome plus épuré

Pourquoi les utilisateurs l’apprécient : Dé-souligne subtilement l’interface utilisateur, garde l’attention sur le contenu. Rend également les contrôles médias persistants moins intrusifs pour certains.

11. « Masquer les éléments distrayants »

Pourquoi les utilisateurs l’apprécient : Moins d’interruptions ambiantes, surtout avec des médias toujours actifs ou des écrans de verrouillage chargés.

12. Automix dans Musique

Pourquoi les utilisateurs l’apprécient : Transitions plus fluides entre les pistes sans ajustement manuel.

Guides rapides

Activer le filtrage des appels

Étapes : Réglages → Applications → Téléphone → Filtrer les appelants inconnus.

Rétablir l’ancienne interface des onglets Safari

Étapes : Réglages → Applications → Safari → Onglets → choisir « En bas » (ou déplacer la barre en haut).

Utiliser le nouveau flux de capture d’écran

Étapes : Réglages → Général → Capture d’écran → Aperçus plein écran.

Astuce pro : Vous pouvez sélectionner du texte/des liens directement sur l’aperçu.

Créer une sonnerie personnalisée (≤30s)

Étapes : Fichiers → choisir .m4a/.mp3 → Partager → Utiliser comme sonnerie.

Fonctionne aussi : Mémos vocaux → Feuille de partage → Utiliser comme sonnerie.

Annuler une alarme à venir

Étapes : Activer le mode Repos ; l’écran de verrouillage affiche la prochaine alarme – touchez pour modifier ou annuler.

Petites victoires qui s’accumulent

Contrôles de recherche déplacés plus bas dans plus d’applications = plus facile à atteindre sur les grands téléphones.

dans plus d’applications = plus facile à atteindre sur les grands téléphones. Logique des gestes : Si une page a glissé depuis la droite, balayez vers la droite pour revenir en arrière ; si elle est montée depuis le bas, balayez vers le bas pour la fermer. Pas encore parfait, mais plus proche de l' »universel ».

Récents : impossible de copier le numéro d’un appelant comme avant ; la solution de contournement est la capture d’écran + Texte en direct.

comme avant ; la solution de contournement est la capture d’écran + Texte en direct. Problème d’icône en mode sombre et chevauchements occasionnels de l’interface utilisateur signalés.

et chevauchements occasionnels de l’interface utilisateur signalés. Gestes incohérents dans les propres applications d’Apple (Messages/Mail sont en retard).

dans les propres applications d’Apple (Messages/Mail sont en retard). Plaintes concernant la consommation de batterie de la part de quelques utilisateurs.

de la part de quelques utilisateurs. Le volume de l’alarme n’est toujours pas séparé du volume général (demande de longue date).

du volume général (demande de longue date). Impossible de rejeter les alarmes avant qu’elles ne sonnent reste un problème ; l’astuce du mode Repos aide certains.

reste un problème ; l’astuce du mode Repos aide certains. Disponibilité régionale : Filtrage des appels manquant pour certains (par exemple, en Espagne) ; l’opérateur/la région peut avoir une importance.

: Filtrage des appels manquant pour certains (par exemple, en Espagne) ; l’opérateur/la région peut avoir une importance. Gels de défilement sur iPad et un retard de démarrage sur Mac ont été mentionnés – en dehors d’iOS, mais faisant partie de l’ambiance générale de l’écosystème dans le fil de discussion.

L’ambiance en un coup d’œil

Pourquoi c’est important : Les plus grandes réussites d’iOS 26 sont des changements de qualité de vie – navigation, notifications, captures d’écran et alarmes – utilisés des dizaines de fois par jour.

Où cela pèche : Cohérence entre les applications Apple, quelques régressions (copie des récents dans Téléphone), et verrouillages régionaux/opérateurs.

Ce que les fans veulent ensuite : Un geste de retour universel partout, un paramètre de répétition par défaut global, un volume d’alarme séparé, et des corrections plus rapides pour les petits problèmes d’interface utilisateur.

En résumé