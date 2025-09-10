iPhone 17 Pro Max Preis in Deutschland

Im Anschluss an das Launch-Event von gestern hat Apple die offiziellen Preise für sein neues Top-Smartphone, das iPhone 17 Pro Max, in Deutschland veröffentlicht. Das Unternehmen hat in diesem Jahr den Basisspeicher für seine Pro-Modelle erhöht, beginnend bei 256 GB.

Die Preise für die verschiedenen Speicherkonfigurationen lauten wie folgt:

iPhone 17 Pro Max 256 GB: 1.449 €

1.449 € iPhone 17 Pro Max 512 GB: 1.699 €

1.699 € iPhone 17 Pro Max 1 TB: 1.949 €

1.949 € iPhone 17 Pro Max 2 TB: 2.249 €

Vorbestellungen für alle Modelle beginnen diesen Freitag, den 12. September, wobei der offizielle Verkaufsstart und die Verfügbarkeit in den Geschäften eine Woche später, am 19. September, erfolgen.

Die 2-TB-Version ist ebenfalls eine Premiere für das iPhone, sowie das teuerste iPhone zum Start. Hier ist, wie das Preisschema in den USA aussieht.