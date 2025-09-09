iPhone 17 Pro vorgestellt: Funktionen, Spezifikationen, Preis und Veröffentlichungsdatum enthüllt

Apple hat beim iPhone 17 Pro keine Kompromisse gemacht. Es wurde von Grund auf neu entwickelt. Sie erhalten Leistung auf Profi-Niveau in einem schlankeren, leichteren Gehäuse. Der Aluminium-Unibody bietet Stärke, bessere Wärmeregulierung und beherbergt den größten Akku, den Apple je in ein iPhone gepackt hat. Das Ergebnis: beispiellose Leistung und Komfort im Alltag.

Was Sie wissen müssen

Design & Aufbau

Apple hat Glas durch einen vollständigen Aluminium-Unibody ersetzt. Dieser ist geschmiedet, gefräst und eloxiert für Robustheit und Wärmeeffizienz. Der Kamerabereich über die gesamte Breite dient gleichzeitig als Antennengehäuse. Vorder- und Rückseite sind mit Ceramic Shield Glas bedeckt, das jetzt robuster und dünner ist und eine siebenlagige Antireflexionsbeschichtung zur Reduzierung von Blendeffekten aufweist.

Kühlung & Leistung

Im Inneren leitet eine Dampfkammer mit versiegeltem deionisiertem Wasser und einer neuen Aluminiumlegierung Wärme schnell ab. Dieses thermische Design, gepaart mit dem von Apple entwickelten A19 Pro Chip mit einer 6-Core CPU, 6-Core GPU und neuronalen Beschleunigern, steigert die dauerhafte Leistung um bis zu 40 Prozent gegenüber dem iPhone 16 Pro.

Akku & Speicher

Das Gehäuse schuf Platz für einen wesentlich größeren Akku. Das Pro Max Modell erreicht bis zu 39 Stunden Videowiedergabe mit einer einzigen Ladung. Alle iPhone 17 Modelle beginnen bei 256 GB Speicherplatz.

Kamerasystem

Jede Rückkamera verwendet einen 48-Megapixel-Fusion-Sensor für Weitwinkel-, Ultraweitwinkel- und Teleobjektive. Die Telekamera bietet einen 8-fachen optischen Zoom mit einer Reichweite von 200 mm und verbesserter Stabilisierung. Die Frontkamera hat jetzt 18 Megapixel mit Unterstützung für den Folgemodus (Center Stage).

Videofunktionen

Filmemacher erhalten ProRes RAW-Aufnahme, Dolby Vision HDR, 4K 120 fps ProRes Log und Gen-Lock-Unterstützung zum Synchronisieren mehrerer Kameras. Das Gerät lässt sich in professionelle Tools wie Final Cut Camera und Blackmagic Hardware integrieren.

Veröffentlichungsdatum & Preis

Apple stellte das iPhone 17 Pro am 9. September 2025 vor.

Vorbestellungen beginnen am 12. September; Lieferungen starten am 19. September.

In den USA beginnt die Preisgestaltung bei 1.099 $ für 256 GB.

Sie erleben Apples bisher kühnsten Pro-Sprung. Leistung, Haltbarkeit und rohe Leistungsfähigkeit wurden alle verbessert, ohne an Masse zuzulegen. Das iPhone 17 Pro bietet mehr Akkulaufzeit, bessere Kühlung, leistungsfähigere Kameras und fortschrittliche Videowerkzeuge. Vorbestellungen sind ab dem 12. September möglich und das Telefon ist ab dem 19. September erhältlich.