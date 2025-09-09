Presentación del iPhone 17 Pro: características, especificaciones, precio y fecha de lanzamiento revelados

Apple no se ha andado con rodeos con el iPhone 17 Pro. Lo han reconstruido por dentro y por fuera. Obtendrá potencia de nivel profesional en un cuerpo más delgado y ligero. La estructura unibody de aluminio ofrece resistencia, mejor control del calor y alberga la batería más grande que Apple ha incluido en un iPhone. El resultado: un rendimiento sin precedentes y comodidad en el mundo real.

Lo que necesita saber

Diseño y fabricación

Apple ha sustituido el cristal por una estructura unibody de aluminio. Está forjado, mecanizado y anodizado para mayor resistencia y eficiencia térmica. La plataforma de la cámara de ancho completo también sirve de alojamiento para la antena. Tanto la parte delantera como la trasera están cubiertas con cristal Ceramic Shield, ahora más resistente y delgado, con un revestimiento antirreflectante de siete capas para reducir el deslumbramiento.

Refrigeración y rendimiento

En el interior, una cámara de vapor con agua desionizada sellada y una nueva aleación de aluminio disipan el calor rápidamente. Ese diseño térmico, combinado con el chip A19 Pro diseñado por Apple con una CPU de 6 núcleos, una GPU de 6 núcleos y aceleradores neuronales, aumenta el rendimiento sostenido hasta en un 40 por ciento con respecto al iPhone 16 Pro.

Batería y almacenamiento

La carcasa liberó espacio para una batería mucho más grande. El modelo Pro Max alcanza hasta 39 horas de reproducción de vídeo con una sola carga. Todos los modelos de iPhone 17 empiezan con 256 GB de almacenamiento.

Sistema de cámaras

Todas las cámaras traseras utilizan un sensor Fusion de 48 megapíxeles en lentes gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo. La cámara teleobjetivo ofrece un zoom de calidad óptica de 8x con un alcance de 200 mm y una estabilización mejorada. La cámara frontal ahora es de 18 megapíxeles con compatibilidad con Center Stage.

Capacidades de vídeo

Los cineastas obtienen captura ProRes RAW, Dolby Vision HDR, ProRes Log 4K a 120 fps y compatibilidad con gen lock para sincronizar varias cámaras. El dispositivo se integra con herramientas profesionales como Final Cut Camera y hardware Blackmagic.

Fecha de lanzamiento y precio

Apple reveló el iPhone 17 Pro el 9 de septiembre de 2025.

Las reservas comienzan el 12 de septiembre; las entregas comienzan el 19 de septiembre.

En EE. UU., el precio inicial es de 1099 USD para 256 GB.

Está ante el salto Pro más audaz de Apple hasta la fecha. La potencia, la durabilidad y la capacidad bruta han mejorado sin añadir volumen. El iPhone 17 Pro ofrece más duración de la batería, mejor refrigeración, cámaras más potentes y herramientas de vídeo avanzadas. Las reservas se abren el 12 de septiembre y el teléfono estará disponible el 19 de septiembre.