iPhone 17 Pro lancé : fonctionnalités, spécifications, prix et date de sortie révélés

Apple n’a fait aucun compromis avec l’iPhone 17 Pro. Ils l’ont entièrement reconstruit. Vous obtenez une puissance de niveau professionnel dans un corps plus fin et plus léger. Le châssis unibody en aluminium offre robustesse, meilleur contrôle thermique, et abrite la plus grande batterie qu’Apple ait jamais intégrée dans un iPhone. Le résultat : des performances sans précédent et un confort d’utilisation réel.

Ce que vous devez savoir

Design et construction

Apple a remplacé le verre par un châssis unibody entièrement en aluminium. Il est forgé, usiné et anodisé pour la robustesse et l’efficacité thermique. Le plateau d’appareil photo pleine largeur fait également office de boîtier d’antenne. L’avant et l’arrière sont recouverts de verre Ceramic Shield, désormais plus résistant et plus fin, avec un revêtement antireflet à sept couches pour réduire l’éblouissement.

Refroidissement et performances

À l’intérieur, une chambre à vapeur avec de l’eau déionisée scellée et un nouvel alliage d’aluminium dissipe rapidement la chaleur. Cette conception thermique, associée à la puce A19 Pro conçue par Apple avec un processeur 6 cœurs, un GPU 6 cœurs et des accélérateurs neuronaux, améliore les performances soutenues jusqu’à 40 % par rapport à l’iPhone 16 Pro.

Batterie et stockage

Le boîtier a libéré de l’espace pour une batterie beaucoup plus grande. Le modèle Pro Max atteint jusqu’à 39 heures de lecture vidéo sur une seule charge. Tous les modèles iPhone 17 commencent à 256 Go de stockage.

Système d’appareil photo

Chaque appareil photo arrière utilise un capteur Fusion de 48 mégapixels sur les objectifs grand angle, ultra grand angle et téléobjectif. L’appareil photo téléobjectif offre un zoom de qualité optique 8x avec une portée de 200 mm et une stabilisation améliorée. L’appareil photo frontal fait désormais 18 mégapixels avec prise en charge de Center Stage.

Capacités vidéo

Les cinéastes bénéficient de la capture ProRes RAW, Dolby Vision HDR, 4K 120 fps ProRes Log et de la prise en charge gen lock pour synchroniser plusieurs appareils photo. L’appareil s’intègre avec des outils professionnels tels que Final Cut Camera et le matériel Blackmagic.

Date de sortie et prix

Apple a révélé l’iPhone 17 Pro le 9 septembre 2025.

Les précommandes commencent le 12 septembre ; les livraisons débutent le 19 septembre.

Aux États-Unis, les prix commencent à 1 099 USD pour 256 Go.

Vous regardez le bond Pro le plus audacieux d’Apple à ce jour. Puissance, durabilité et capacité brute toutes améliorées sans ajouter de volume. L’iPhone 17 Pro offre plus d’autonomie, un meilleur refroidissement, des appareils photo plus performants et des outils vidéo avancés. Les précommandes ouvrent le 12 septembre et le téléphone sera disponible le 19 septembre.