Wann erscheint iOS 26?

Apple hat die Veröffentlichung von iOS 26 heute, am 15. September, bestätigt. Basierend auf dem typischen Veröffentlichungszeitplan des Unternehmens wird das Update voraussichtlich gegen 10:00 Uhr Pacific Time (PT) verfügbar sein.

Hier ist eine Aufschlüsselung, was das für verschiedene Zeitzonen bedeutet:

Eastern Time (ET): 13:00 Uhr

13:00 Uhr Central Time (CT): 12:00 Uhr

12:00 Uhr Mountain Time (MT): 11:00 Uhr

11:00 Uhr British Summer Time (BST): 18:00 Uhr

18:00 Uhr Central European Summer Time (CEST): 19:00 Uhr

19:00 Uhr Indian Standard Time (IST): 22:30 Uhr

Es ist wichtig zu beachten, dass die Veröffentlichung manchmal gestaffelt erfolgen kann. Sollten Sie das Update also nicht sofort sehen, sollte es kurz nach der offiziellen Veröffentlichungszeit auf Ihrem Gerät erscheinen.

Was ist neu in iOS 26?

Das diesjährige Update ist ein bedeutendes, mit einer Vielzahl neuer Funktionen und einer frischen Designästhetik. Hier sind einige der Highlights:

„Liquid Glass“-Design: iOS 26 führt einen neuen visuellen Stil namens „Liquid Glass“ ein, der der Benutzeroberfläche ein durchscheinendes und geschichtetes Aussehen verleiht. Dies schafft ein dynamischeres und flüssigeres Benutzererlebnis.

Das Update beinhaltet eine tiefere Integration von Apples neuen KI-Funktionen, wie Live-Übersetzung in Nachrichten, FaceTime und der Telefon-App.

Verbesserte Anruf- und Nachrichtenfilterung: Eine neue Anruf-Screening-Funktion wird unbekannte Anrufer auffordern, ihren Anrufgrund anzugeben, und ein neues Filtersystem wird Nachrichten von unbekannten Absendern automatisch in einen separaten Ordner sortieren.

Adaptiver Energiemodus: Für iPhone 15 Pro und neuere Modelle wird ein neuer adaptiver Energiemodus Leistung und Akkulaufzeit intelligent ausbalancieren, um die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern.

Bevor Sie Ihr iPhone aktualisieren, ist es ratsam, Ihr Gerät in iCloud oder auf Ihrem Computer zu sichern. Sie sollten auch sicherstellen, dass Sie eine stabile WLAN-Verbindung haben und Ihr Akku zu mindestens 50 % geladen ist.

Sobald Sie bereit sind, können Sie Ihr Gerät aktualisieren, indem Sie diese Schritte befolgen:

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf Ihrem iPhone. Gehen Sie zu Allgemein > Softwareupdate. Das iOS 26 Update sollte erscheinen. Tippen Sie auf Laden und Installieren, um den Vorgang zu starten.

Das Update kann einige Zeit zum Herunterladen und Installieren in Anspruch nehmen, haben Sie also Geduld. Sobald es abgeschlossen ist, wird Ihr iPhone neu starten, und Sie werden die neueste Version von iOS verwenden.

