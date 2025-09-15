À quelle heure iOS 26 sort-il ?

Apple a confirmé la sortie d’iOS 26 aujourd’hui, le 15 septembre. Selon le calendrier de sortie habituel de l’entreprise, la mise à jour devrait être disponible vers 10h00, heure du Pacifique (PT).
Voici une répartition de ce que cela signifie pour les différents fuseaux horaires :
- Heure de l’Est (ET) : 13h00
- Heure du Centre (CT) : 12h00
- Heure des Rocheuses (MT) : 11h00
- Heure d’été britannique (BST) : 18h00
- Heure d’été d’Europe centrale (CEST) : 19h00
- Heure normale de l’Inde (IST) : 22h30
Il est important de noter que le déploiement peut parfois être échelonné, donc si vous ne voyez pas la mise à jour immédiatement, elle devrait apparaître sur votre appareil peu après l’heure de sortie officielle.
Quoi de neuf dans iOS 26 ?
La mise à jour de cette année est importante, avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et une esthétique de conception rafraîchie. Voici quelques-uns des points forts :
- Design « Liquid Glass » : iOS 26 introduit un nouveau style visuel appelé « Liquid Glass », qui apporte un aspect translucide et en couches à l’interface. Cela crée une expérience utilisateur plus dynamique et fluide.
- Apple Intelligence : La mise à jour inclut une intégration plus profonde des nouvelles fonctionnalités d’IA d’Apple, telles que la traduction en direct dans Messages, FaceTime et l’application Téléphone.
- Filtrage amélioré des appels et messages : Une nouvelle fonctionnalité de filtrage des appels incitera les appelants inconnus à indiquer la raison de leur appel, et un nouveau système de filtrage triera automatiquement les messages d’expéditeurs inconnus dans un dossier séparé.
- Mode d’alimentation adaptatif : Pour les modèles iPhone 15 Pro et plus récents, un nouveau mode d’alimentation adaptatif équilibrera intelligemment les performances et l’autonomie de la batterie pour aider votre appareil à durer plus longtemps.
Comment mettre à jour vers iOS 26
Avant de mettre à jour votre iPhone, il est conseillé de sauvegarder votre appareil sur iCloud ou votre ordinateur. Vous devez également vous assurer d’avoir une connexion Wi-Fi stable et que votre batterie soit chargée à au moins 50 %.
Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez mettre à jour votre appareil en suivant ces étapes :
- Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone.
- Allez dans Général > Mise à jour logicielle.
- La mise à jour iOS 26 devrait apparaître. Appuyez sur Télécharger et installer pour commencer le processus.
La mise à jour peut prendre du temps à télécharger et à installer, alors soyez patient. Une fois terminée, votre iPhone redémarrera et vous utiliserez la dernière version d’iOS.
