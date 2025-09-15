À quelle heure iOS 26 sort-il ?

Apple a confirmé la sortie d’iOS 26 aujourd’hui, le 15 septembre. Selon le calendrier de sortie habituel de l’entreprise, la mise à jour devrait être disponible vers 10h00, heure du Pacifique (PT).

Voici une répartition de ce que cela signifie pour les différents fuseaux horaires :

Heure de l’Est (ET) : 13h00

13h00 Heure du Centre (CT) : 12h00

12h00 Heure des Rocheuses (MT) : 11h00

11h00 Heure d’été britannique (BST) : 18h00

18h00 Heure d’été d’Europe centrale (CEST) : 19h00

19h00 Heure normale de l’Inde (IST) : 22h30

Il est important de noter que le déploiement peut parfois être échelonné, donc si vous ne voyez pas la mise à jour immédiatement, elle devrait apparaître sur votre appareil peu après l’heure de sortie officielle.

Quoi de neuf dans iOS 26 ?

La mise à jour de cette année est importante, avec une multitude de nouvelles fonctionnalités et une esthétique de conception rafraîchie. Voici quelques-uns des points forts :

Design « Liquid Glass » : iOS 26 introduit un nouveau style visuel appelé « Liquid Glass », qui apporte un aspect translucide et en couches à l’interface. Cela crée une expérience utilisateur plus dynamique et fluide.

iOS 26 introduit un nouveau style visuel appelé « Liquid Glass », qui apporte un aspect translucide et en couches à l’interface. Cela crée une expérience utilisateur plus dynamique et fluide. Apple Intelligence : La mise à jour inclut une intégration plus profonde des nouvelles fonctionnalités d’IA d’Apple, telles que la traduction en direct dans Messages, FaceTime et l’application Téléphone.

La mise à jour inclut une intégration plus profonde des nouvelles fonctionnalités d’IA d’Apple, telles que la traduction en direct dans Messages, FaceTime et l’application Téléphone. Filtrage amélioré des appels et messages : Une nouvelle fonctionnalité de filtrage des appels incitera les appelants inconnus à indiquer la raison de leur appel, et un nouveau système de filtrage triera automatiquement les messages d’expéditeurs inconnus dans un dossier séparé.

Une nouvelle fonctionnalité de filtrage des appels incitera les appelants inconnus à indiquer la raison de leur appel, et un nouveau système de filtrage triera automatiquement les messages d’expéditeurs inconnus dans un dossier séparé. Mode d’alimentation adaptatif : Pour les modèles iPhone 15 Pro et plus récents, un nouveau mode d’alimentation adaptatif équilibrera intelligemment les performances et l’autonomie de la batterie pour aider votre appareil à durer plus longtemps.

Avant de mettre à jour votre iPhone, il est conseillé de sauvegarder votre appareil sur iCloud ou votre ordinateur. Vous devez également vous assurer d’avoir une connexion Wi-Fi stable et que votre batterie soit chargée à au moins 50 %.

Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez mettre à jour votre appareil en suivant ces étapes :

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone. Allez dans Général > Mise à jour logicielle. La mise à jour iOS 26 devrait apparaître. Appuyez sur Télécharger et installer pour commencer le processus.

La mise à jour peut prendre du temps à télécharger et à installer, alors soyez patient. Une fois terminée, votre iPhone redémarrera et vous utiliserez la dernière version d’iOS.

