¿A qué hora sale iOS 26?

Apple ha confirmado el lanzamiento de iOS 26 hoy, 15 de septiembre. Según el calendario de lanzamientos típico de la compañía, se espera que la actualización esté disponible aproximadamente a las 10:00 AM, hora del Pacífico (PT).

Aquí tienes un desglose de lo que eso significa para diferentes zonas horarias:

Hora del Este (ET): 13:00

Hora Central (CT): 12:00

Hora de la Montaña (MT): 11:00

Hora de verano británica (BST): 18:00

Hora de verano de Europa Central (CEST): 19:00

Hora estándar de la India (IST): 22:30

Es importante tener en cuenta que el despliegue a veces puede ser escalonado, así que si no ves la actualización inmediatamente, debería aparecer en tu dispositivo poco después de la hora de lanzamiento oficial.

¿Qué hay de nuevo en iOS 26?

La actualización de este año es significativa, con una gran cantidad de nuevas funciones y una estética de diseño renovada. Estos son algunos de los aspectos más destacados:

Diseño de «Cristal Líquido»: iOS 26 introduce un nuevo estilo visual llamado «Cristal Líquido», que aporta un aspecto translúcido y en capas a la interfaz. Esto crea una experiencia de usuario más dinámica y fluida.

Apple Intelligence: La actualización incluye una integración más profunda de las nuevas funciones de IA de Apple, como la traducción en vivo en Mensajes, FaceTime y la aplicación Teléfono.

Filtrado mejorado de llamadas y mensajes: Una nueva función de detección de llamadas pedirá a las personas que llaman desde números desconocidos que indiquen el motivo de su llamada, y un nuevo sistema de filtros clasificará automáticamente los mensajes de remitentes desconocidos en una carpeta separada.

Modo de energía adaptativo: Para el iPhone 15 Pro y los modelos más recientes, un nuevo modo de energía adaptativo equilibrará de forma inteligente el rendimiento y la duración de la batería para ayudar a que tu dispositivo dure más.

Antes de actualizar tu iPhone, es una buena idea hacer una copia de seguridad de tu dispositivo en iCloud o en tu ordenador. También debes asegurarte de tener una conexión Wi-Fi estable y de que la batería esté cargada al menos al 50%.

Una vez que estés listo, puedes actualizar tu dispositivo siguiendo estos pasos:

Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone. Ve a General > actualización de software. Debería aparecer la actualización de iOS 26. Toca Descargar e instalar para comenzar el proceso.

La actualización puede tardar algún tiempo en descargarse e instalarse, así que ten paciencia. Una vez que se complete, tu iPhone se reiniciará y estarás ejecutando la última versión de iOS.

