Wird sich das iPhone Air verbiegen?

Um es direkt zu sagen: Nein, das iPhone Air wird sich bei normalem, alltäglichem Gebrauch nicht verbiegen.

Trotz seiner unglaublichen 5,9 mm Dünne ist die Angst vor einer Wiederholung von „Bendgate“ meiner Meinung nach völlig unbegründet. Die Besorgnis ist verständlich, aber die Konstruktion dieses Geräts zeugt von Stärke, nicht von Zerbrechlichkeit. Hier ist die Analyse.

Erstens, und das ist das Wichtigste, ist das Material. Das iPhone Air verwendet einen Titanrahmen. Dies ist nicht nur eine kosmetische Wahl für ein Premium-Gefühl; es ist eine strukturelle Entscheidung. Titan hat ein deutlich höheres Festigkeits-Gewichts-Verhältnis als das Aluminium der 6000er-Serie, das im berüchtigten iPhone 6 Plus verwendet wurde. Es ist wesentlich widerstandsfähiger gegen Biegung und Torsion.

Zweitens ist der Geist von Bendgate der beste Qualitätskontrollingenieur, den sich Apple wünschen konnte. Das Unternehmen hat 2014 eine massive und demütigende Lektion gelernt. Es besteht kein Zweifel, dass das iPhone Air den rigorosesten Haltbarkeits- und Stresstests unterzogen wurde, die man sich vorstellen kann, mit einem besonderen Fokus darauf, genau diesen Fehlerpunkt zu verhindern.

Schließlich liegt die Stärke eines Telefons nicht nur in seinem äußeren Rahmen. Moderne Ingenieurskunst ermöglicht ein verstärktes internes Rückgrat oder Chassis, das über die gesamte Länge des Geräts entscheidende Unterstützung bietet. Das iPhone Air ist keine hohle Hülle; es ist ein präzise konstruiertes, festes Objekt.

Um die Frage zu beantworten: Wird es sich verbiegen?

Meine Meinung ist ein klares Nein. Es ist ein 5,9 mm dünner Streifen aus Glas und Titan, kein unzerstörbarer Ziegelstein. Wenn Sie versuchen, es absichtlich in zwei Hälften zu brechen, werden Sie Erfolg haben. Aber wird es sich in Ihrer Tasche bei täglichem Gebrauch verbiegen? Basierend auf den Materialien, der internen Konstruktion und den hart erarbeiteten Lektionen aus Apples eigener Vergangenheit, glaube ich, dass es mehr als haltbar genug gebaut ist.