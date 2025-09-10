¿Se doblará el iPhone Air?

Seamos directos: No, el iPhone Air no se doblará con un uso normal y cotidiano.

A pesar de su increíble delgadez de 5,9 mm, el temor a que se repita el «Bendgate» es, en mi opinión, completamente infundado. La ansiedad es comprensible, pero la ingeniería de este dispositivo cuenta una historia de resistencia, no de fragilidad. Aquí está el análisis.

En primer lugar, y lo más importante, está el material. El iPhone Air utiliza un marco de titanio. No se trata solo de una elección estética para una sensación de calidad superior, sino de una decisión estructural. El titanio tiene una relación resistencia-peso significativamente mayor que el aluminio de la serie 6000 utilizado en el infame iPhone 6 Plus. Es mucho más resistente a la flexión y a la torsión.

En segundo lugar, el fantasma del Bendgate es el mejor ingeniero de control de calidad que Apple podría pedir. La empresa aprendió una lección enorme y humillante en 2014. No hay duda de que el iPhone Air fue sometido a las pruebas de durabilidad y resistencia más rigurosas imaginables, con un enfoque específico en la prevención de este punto exacto de fallo.

Por último, la resistencia de un teléfono no reside solo en su marco exterior. La ingeniería moderna permite una columna vertebral o chasis interno reforzado que proporciona un soporte crucial a lo largo de todo el dispositivo. El iPhone Air no es una carcasa hueca, sino un objeto de estado sólido diseñado con precisión.

Así que, para responder a la pregunta: ¿Se doblará?

Mi opinión es un no rotundo. Es una lámina de vidrio y titanio de 5,9 mm, no un ladrillo indestructible. Si intentas partirlo por la mitad intencionadamente, lo conseguirás. Pero, ¿se doblará en el bolsillo con el uso diario? Basándome en los materiales, la ingeniería interna y las lecciones aprendidas del propio pasado de Apple, creo que está construido para ser más que suficientemente duradero.