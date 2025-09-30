Die Kurzbefehle-App unter iOS 26 nutzen: Ein Leitfaden für Anfänger

Die Kurzbefehle-App unter iOS 26 ist eines der leistungsstärksten Tools von Apple, wird aber oft übersehen. Damit können Sie Aufgaben automatisieren, Routinen optimieren und Ihr iPhone intelligenter für sich arbeiten lassen. Egal, ob Sie mehrere Apps mit einem Tippen starten, automatisierte Nachrichten senden oder Arbeitsabläufe erstellen möchten, die durch Zeit und Ort ausgelöst werden – in Kurzbefehle geschieht die Magie.

Wenn Sie gerade auf iOS 26 aktualisiert haben und neugierig sind, was neu ist, wie Sie anfangen oder wie Sie die App über die grundlegende Nutzung hinaus einsetzen können, führt Sie dieser Leitfaden Schritt für Schritt durch alles.

Was ist neu in Kurzbefehle unter iOS 26

iOS 26 poliert nicht nur die Kurzbefehle-App; es verbessert ihre Zuverlässigkeit und erweitert ihre Funktionen. Sie werden reibungslosere Automatisierungseinrichtungen und eine bessere Integration mit Drittanbieter-Apps bemerken. Im Vergleich zu iOS 18 liegt der Fokus hier auf Geschwindigkeit und Anpassung, wodurch Benutzer reaktionsschnellere Routinen erstellen können.

Da iOS 26 auch dem Home-Bildschirm ein frisches Aussehen verleiht, können Sie benutzerdefinierte Kurzbefehle mit neuen Home-Bildschirm-Setups (sehen Sie sich diese iOS 26 Home-Bildschirm-Ideen an) kombinieren, um Ihrem iPhone ein persönlicheres Gefühl zu verleihen.

Erste Schritte mit der Kurzbefehle-App

Um Kurzbefehle zu öffnen, suchen Sie einfach „Kurzbefehle“ in Spotlight oder finden Sie es in Ihrem Dienstprogramme-Ordner. Darin finden Sie eine Mischung aus:

Starter-Kurzbefehle, wie das Erstellen eines PDFs oder das Berechnen eines Trinkgeldes.



wie das Erstellen eines PDFs oder das Berechnen eines Trinkgeldes. Vorgeschlagene Automationen basierend auf Ihrer Aktivität.



Wenn Sie von einem älteren iPhone upgraden, werden Sie möglicherweise neue Systemberechtigungen bemerken, die die Sicherheit Ihrer Automationen gewährleisten.

Wie man einen Kurzbefehl unter iOS 26 erstellt

Einen Kurzbefehl zu erstellen ist einfacher, als Sie vielleicht denken. So geht’s:

Öffnen Sie die Kurzbefehle-App.

Tippen Sie auf +, um einen neuen Kurzbefehl zu erstellen.

Fügen Sie eine Aktion hinzu (zum Beispiel „App öffnen“ → „Nachrichten“ auswählen).

Fahren Sie fort, Aktionen zu stapeln, wie das Senden einer vorformulierten Nachricht oder das Abspielen von Musik.

Benennen und speichern Sie Ihren Kurzbefehl.



Sie können ihn dann aktivieren, indem Sie auf den Kurzbefehl tippen, Siri verwenden oder ihn sogar Ihrem Home-Bildschirm zuweisen. Wenn Ihr Kurzbefehl Wecker beinhaltet, stellen Sie sicher, dass diese richtig konfiguriert sind; manchmal funktionieren Wecker nicht richtig, und wenn das passiert, erfahren Sie hier, wie Sie einen iPhone-Wecker reparieren, der nicht klingelt.

Kurzbefehle bearbeiten und verwalten

Eine der besten Funktionen der Kurzbefehle-App in iOS 26 sind ihre Anpassungsoptionen. Sie können:

Aktionen bearbeiten , um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren.



, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren. Kurzbefehle in Ordnern organisieren für einfachen Zugriff.



für einfachen Zugriff. Kurzbefehle teilen mit Freunden oder Community-Kreationen herunterladen.



Möchten Sie ein noch aufgeräumteres iPhone-Erlebnis? Sie können die Safari-Suchleiste unter iOS 26 wieder nach oben verschieben und sie mit einem Web-Browsing-Kurzbefehl für ein vertrautes, optimiertes Setup kombinieren.

Erweiterte Nutzung von Kurzbefehlen unter iOS 26

Wenn Sie bereit sind, über die Grundlagen hinauszugehen, dann glänzen Automationen in Kurzbefehle wirklich. Sie können Aktionen auslösen lassen basierend auf:

Tageszeit (z. B. eine Morgenroutine um 7:00 Uhr starten).



(z. B. eine Morgenroutine um 7:00 Uhr starten). Ort (z. B. automatisch in den „Nicht stören“-Modus wechseln, wenn Sie bei der Arbeit ankommen).



(z. B. automatisch in den „Nicht stören“-Modus wechseln, wenn Sie bei der Arbeit ankommen). App-Aktivität (z. B. Musik abspielen, wenn Sie Karten öffnen).



Kurzbefehle integrieren sich auch tiefgreifend mit Drittanbieter-Apps, sodass Sie Produktivitätstools, Smart-Home-Geräte und mehr steuern können.

Und da einige iOS 26-Bugs gelegentlich Probleme verursachen können (wie z. B. Störungen bei mobilen Daten), können Sie Automationen immer mit schnellen Lösungen kombinieren – hier erfahren Sie, wie Sie Probleme mit nicht funktionierenden mobilen Daten auf dem iPhone beheben können.

Behebung häufiger Probleme

Obwohl Kurzbefehle zuverlässig ist, können gelegentlich Probleme auftreten:

Kurzbefehl wird nicht ausgeführt → Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilt haben.



→ Überprüfen Sie, ob Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilt haben. Aktionen schlagen fehl → Manchmal aktualisieren sich Drittanbieter-Apps und brechen die Kompatibilität.



→ Manchmal aktualisieren sich Drittanbieter-Apps und brechen die Kompatibilität. Klingeltöne oder Töne werden nicht abgespielt → Wenn dies geschieht, können Sie auch auf verwandte Probleme stoßen, wie Klingeltöne, die unter iOS 26 nicht richtig funktionieren.



Glücklicherweise sind die meisten Probleme geringfügig und können mit einfachen Zurücksetzungen oder dem erneuten Hinzufügen der Automation behoben werden.

Fazit

Die Kurzbefehle-App unter iOS 26 ist mehr als nur ein Dienstprogramm; sie ist eine Möglichkeit, die Kontrolle über Ihr iPhone zu übernehmen und Arbeitsabläufe zu gestalten, die zu Ihrem Lebensstil passen. Von einfachen Ein-Tipp-Aufgaben bis hin zu komplexen Automationen, die durch Standort oder App-Nutzung ausgelöst werden, macht Kurzbefehle alltägliche Aktionen nahtlos.

Wenn Sie Ihren Home-Bildschirm anpassen, Eigenheiten beheben oder sogar mit erweiterten Automationen experimentieren, ist Kurzbefehle der perfekte Begleiter, um iOS 26 intelligenter, nicht härter arbeiten zu lassen.