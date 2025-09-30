Visuelle Intelligenz erklärt: Das Potenzial der Kamera Ihres Geräts freisetzen

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der Smartphone-Technologie ist visuelle Intelligenz eine bahnbrechende Funktion, die die Art und Weise verändert, wie wir mit unserer Umgebung interagieren. Dieses innovative Tool ist auf ausgewählten iPhones mit iOS 26 verfügbar und nutzt fortschrittliche Kamerafunktionen und künstliche Intelligenz, um visuelle Daten in Echtzeit zu analysieren und zu interpretieren. Ob Sie Objekte identifizieren, Text scannen oder Ihre Umgebung erkunden, Sie können visuelle Intelligenz nutzen, um die Funktionalität Ihres Geräts zu verbessern.

Was ist visuelle Intelligenz?

Visuelle Intelligenz ist eine KI-gesteuerte Funktion, die ab iOS 18.2 in das Kamerasystem des iPhones integriert ist und visuelle Informationen verarbeiten und verstehen soll. Sie verwendet Algorithmen für maschinelles Lernen, um Objekte, Szenen, Texte und sogar spezifische Details wie Produkt-Barcodes oder Sehenswürdigkeiten zu erkennen.

Diese Technologie geht über die einfache Fotoaufnahme hinaus und ermöglicht es Benutzern, intelligenter und intuitiver mit ihrer Umgebung zu interagieren. Von der Identifizierung einer Pflanzenart bis zur Übersetzung fremdsprachiger Texte auf einer Speisekarte ermöglicht visuelle Intelligenz den Benutzern sofortige Einblicke.

Was Sie für visuelle Intelligenz benötigen

Um visuelle Intelligenz nutzen zu können, benötigen Sie ein kompatibles iPhone 15 oder neuer. Sie müssen außerdem das iPhone auf iOS 26 aktualisieren oder höher. Beachten Sie, dass nach dieser Aktualisierung ein Downgrade von iOS 26 nicht möglich ist. Nicht alle Geräte unterstützen diese Funktion, da sie fortschrittliche Hardware wie hochauflösende Kameras und leistungsstarke neuronale Engines erfordert. Derzeit erfüllen nur iPhone 15 Pro oder neuere Modelle diese Anforderungen. Darüber hinaus kann eine stabile Internetverbindung für bestimmte Cloud-basierte Verarbeitungsaufgaben erforderlich sein.

Wie visuelle Intelligenz funktioniert

Visuelle Intelligenz arbeitet durch eine Kombination aus On-Device-KI und Cloud Computing. Wenn die Funktion aktiviert ist, scannt die Kamera des iPhones die Umgebung und verarbeitet visuelle Daten mithilfe der Neural Engine, einem dedizierten Chip für Aufgaben des maschinellen Lernens. Das System identifiziert Objekte, Texte oder Szenen, indem es sie mit umfangreichen Datensätzen vergleicht, die darauf trainiert sind, Muster zu erkennen.

Wenn Sie beispielsweise Ihre Kamera auf einen Hund richten, wird möglicherweise seine Rasse angezeigt, während das Scannen eines Buches dessen Titel und Autor abrufen könnte. Die Funktion lässt sich nahtlos in Apps wie Kamera, Fotos und Safari integrieren und ist somit vielseitig für den täglichen Gebrauch.

So aktivieren oder deaktivieren Sie visuelle Intelligenz

Das Aktivieren von visueller Intelligenz ist unkompliziert. Sobald Ihr iPhone auf iOS 26 aktualisiert wurde, ist die Funktion in der Regel standardmäßig in der Kamera-App oder über bestimmte Steuerelemente wie die Kamerasteuerungstaste auf unterstützten Modellen aktiviert. Sie können sie vollständig deaktivieren, indem Sie Apple Intelligence deaktivieren, da sie Teil dieser Funktion ist.

Um Apple Intelligence zu deaktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Einstellungen öffnen. Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf Apple Intelligence & Siri.

Schalten Sie Apple Intelligence auf Aus. Schließen Sie die Änderung ab, indem Sie auf Ausschalten tippen.

Sie können visuelle Intelligenz auch über die Kamerasteuerung deaktivieren, indem Sie ein paar einfache Schritte ausführen.

Welche iPhones unterstützen visuelle Intelligenz? Nur ausgewählte Modelle mit iOS 26 oder höher, typischerweise neuere Geräte (iPhone 15 Pro und höher) mit fortschrittlichen Neural Engines, unterstützen diese Funktion. Benötigt visuelle Intelligenz eine Internetverbindung? Einige Funktionen funktionieren offline, aber Cloud-basierte Aufgaben wie die komplexe Bilderkennung benötigen möglicherweise einen Internetzugang.

Ist visuelle Intelligenz datenschutzsicher? Apple betont die On-Device-Verarbeitung, um Benutzerdaten zu schützen, obwohl einige Funktionen eine sichere Cloud-Kommunikation beinhalten können.

Die Zukunft mit visueller Intelligenz gestalten

Visuelle Intelligenz revolutioniert die Art und Weise, wie wir unsere iPhones nutzen, und verwandelt Kameras in leistungsstarke Werkzeuge, um die Welt zu verstehen. Durch die Kombination von modernster KI mit intuitiven Steuerelementen bietet sie endlose Möglichkeiten, von praktischen Aufgaben bis hin zu kreativen Erkundungen. Mit dem Fortschritt der Technologie werden Funktionen wie visuelle Intelligenz unsere Interaktion mit Geräten und der Welt um uns herum immer wieder neu definieren.