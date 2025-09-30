L’intelligence visuelle expliquée : exploitez la puissance de l’appareil photo de votre appareil

Dans l’univers en constante évolution de la technologie des smartphones, l’intelligence visuelle est une fonctionnalité révolutionnaire qui transforme notre façon d’interagir avec notre environnement. Disponible sur certains iPhone sous iOS 26, cet outil innovant exploite les capacités avancées de l’appareil photo et l’intelligence artificielle pour analyser et interpréter les données visuelles en temps réel. Que vous identifiiez des objets, numérisiez du texte ou exploriez votre environnement, vous pouvez utiliser l’intelligence visuelle pour améliorer les fonctionnalités de votre appareil.

Qu’est-ce que l’intelligence visuelle ?

L’intelligence visuelle est une fonctionnalité basée sur l’IA intégrée au système de caméra de l’iPhone, à partir d’iOS 18.2, conçue pour traiter et comprendre les informations visuelles. Elle utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour reconnaître les objets, les scènes, le texte et même des détails spécifiques comme les codes-barres des produits ou les points de repère.

Cette technologie va au-delà de la simple capture photo, permettant aux utilisateurs d’interagir avec leur environnement de manière plus intelligente et intuitive. De l’identification d’une espèce végétale à la traduction de texte étranger sur un menu, l’intelligence visuelle offre aux utilisateurs des informations instantanées.

Ce dont vous avez besoin pour l’intelligence visuelle

Pour utiliser l’intelligence visuelle, vous aurez besoin d’un iPhone 15 ou plus récent compatible. Vous devez également mettre à jour l’iPhone vers iOS 26 ou une version ultérieure – gardez à l’esprit qu’une fois cela fait, la rétrogradation depuis iOS 26 n’est pas possible. Tous les appareils ne prennent pas en charge cette fonctionnalité, car elle nécessite du matériel avancé comme des appareils photo haute résolution et des moteurs neuronaux puissants. Actuellement, seuls les modèles iPhone 15 Pro ou plus récents répondent à ces exigences. De plus, une connexion Internet stable peut être nécessaire pour certaines tâches de traitement basées sur le cloud.

Comment fonctionne l’intelligence visuelle

L’intelligence visuelle fonctionne grâce à une combinaison d’IA embarquée et de cloud computing. Une fois activée, l’appareil photo de l’iPhone analyse l’environnement et traite les données visuelles à l’aide du Neural Engine, une puce dédiée aux tâches d’apprentissage automatique. Le système identifie les objets, le texte ou les scènes en les comparant à de vastes ensembles de données entraînés à reconnaître des motifs.

Par exemple, pointer votre appareil photo vers un chien peut afficher sa race, tandis que scanner un livre peut faire apparaître son titre et son auteur. La fonctionnalité s’intègre parfaitement aux applications comme Appareil photo, Photos et Safari, la rendant polyvalente pour une utilisation quotidienne.

Comment activer ou désactiver l’intelligence visuelle

L’activation de l’intelligence visuelle est simple. Une fois votre iPhone mis à jour vers iOS 26, la fonctionnalité est généralement activée par défaut dans l’application Appareil photo ou via des commandes spécifiques comme le bouton Contrôle de l’appareil photo sur les modèles compatibles. Vous pouvez la désactiver complètement en désactivant Apple Intelligence, puisqu’elle fait partie de cette fonctionnalité.

Pour désactiver Apple Intelligence, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez les réglages. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Apple Intelligence et Siri.

Basculez Apple Intelligence sur désactivé. Finalisez le changement en appuyant sur Désactiver.

Vous pouvez également désactiver l’intelligence visuelle via le Contrôle de l’appareil photo en quelques étapes simples.

Quels iPhones prennent en charge l’intelligence visuelle ? Seuls certains modèles fonctionnant sous iOS 26 ou version ultérieure, généralement les appareils plus récents (iPhone 15 Pro et ultérieurs) avec des Neural Engines avancés, prennent en charge cette fonctionnalité. L’intelligence visuelle nécessite-t-elle une connexion Internet ? Certaines fonctionnalités fonctionnent hors ligne, mais les tâches basées sur le cloud comme la reconnaissance d’image complexe peuvent nécessiter une connexion Internet.

L’intelligence visuelle est-elle sûre pour la confidentialité ? Apple met l’accent sur le traitement sur l’appareil pour protéger les données des utilisateurs, bien que certaines fonctionnalités puissent impliquer une communication sécurisée avec le cloud.

Embrasser l’avenir avec l’intelligence visuelle

L’intelligence visuelle révolutionne la façon dont nous utilisons nos iPhones, transformant les appareils photo en outils puissants pour comprendre le monde. En combinant l’IA de pointe avec des commandes intuitives, elle offre des possibilités infinies, des tâches pratiques à l’exploration créative. À mesure que la technologie progresse, des fonctionnalités comme l’intelligence visuelle continueront de redéfinir notre interaction avec les appareils et le monde qui nous entoure.