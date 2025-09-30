Inteligencia visual explicada: desbloqueando el poder de la cámara de tu dispositivo

En el mundo en constante evolución de la tecnología de los smartphones, la inteligencia visual es una característica innovadora que transforma la forma en que interactuamos con nuestro entorno. Disponible en iPhones seleccionados con iOS 26, esta innovadora herramienta aprovecha las capacidades avanzadas de la cámara y la inteligencia artificial para analizar e interpretar datos visuales en tiempo real. Ya sea que estés identificando objetos, escaneando texto o explorando tu entorno, puedes usar la inteligencia visual para mejorar la funcionalidad de tu dispositivo.

¿Qué es la inteligencia visual?

La inteligencia visual es una función impulsada por IA integrada en el sistema de cámara del iPhone, a partir de iOS 18.2, diseñada para procesar y comprender la información visual. Utiliza algoritmos de aprendizaje automático para reconocer objetos, escenas, texto e incluso detalles específicos como códigos de barras de productos o puntos de referencia.

Esta tecnología va más allá de la simple captura de fotos, lo que permite a los usuarios interactuar con su entorno de forma más inteligente e intuitiva. Desde identificar una especie de planta hasta traducir texto extranjero en un menú, la inteligencia visual permite a los usuarios obtener información instantánea.

Qué necesitas para la inteligencia visual

Para usar la inteligencia visual, necesitarás un iPhone 15 compatible o más reciente. También necesitas actualizar el iPhone a iOS 26 o posterior; ten en cuenta que una vez que hagas esto, no es posible degradar desde iOS 26. No todos los dispositivos son compatibles con esta función, ya que requiere hardware avanzado, como cámaras de alta resolución y potentes motores neuronales. Actualmente, solo los modelos iPhone 15 Pro o más recientes cumplen estos requisitos. Además, puede ser necesaria una conexión a Internet estable para ciertas tareas de procesamiento basadas en la nube.

Cómo funciona la inteligencia visual

La inteligencia visual funciona a través de una combinación de IA en el dispositivo y computación en la nube. Cuando se activa, la cámara del iPhone escanea el entorno y procesa los datos visuales utilizando el Neural Engine, un chip dedicado para tareas de aprendizaje automático. El sistema identifica objetos, texto o escenas comparándolos con vastos conjuntos de datos entrenados para reconocer patrones.

Por ejemplo, apuntar la cámara a un perro podría mostrar su raza, mientras que escanear un libro podría mostrar su título y autor. La función se integra a la perfección con aplicaciones como Cámara, Fotos y Safari, lo que la hace versátil para el uso diario.

Cómo activar o desactivar la inteligencia visual

Activar la inteligencia visual es sencillo. Una vez que tu iPhone se actualiza a iOS 26, la función normalmente se activa de forma predeterminada dentro de la aplicación Cámara o a través de controles específicos como el botón Control de cámara en los modelos compatibles. Puedes desactivarla por completo desactivando Apple Intelligence, ya que es parte de esa función.

Para desactivar Apple Intelligence, sigue los pasos a continuación:

Abra Ajustes. Desplácese hacia abajo y pulse Apple Intelligence & Siri.

Alternar Apple intelligence a desactivado. Finaliza el cambio tocando Apagar.

También puedes desactivar la inteligencia visual a través del Control de cámara con unos sencillos pasos.

¿Qué iPhones son compatibles con la inteligencia visual? Solo los modelos seleccionados que ejecutan iOS 26 o posterior, normalmente los dispositivos más nuevos (iPhone 15 Pro y posteriores) con Neural Engines avanzados, son compatibles con esta función. ¿La inteligencia visual requiere una conexión a Internet? Algunas funciones funcionan sin conexión, pero las tareas basadas en la nube, como el reconocimiento de imágenes complejo, pueden necesitar acceso a Internet.

¿Es segura la privacidad de la inteligencia visual? Apple enfatiza el procesamiento en el dispositivo para proteger los datos del usuario, aunque algunas funciones pueden implicar una comunicación segura en la nube.

Abrazando el futuro con la inteligencia visual

La inteligencia visual está revolucionando la forma en que usamos nuestros iPhones, convirtiendo las cámaras en poderosas herramientas para comprender el mundo. Al combinar la IA de vanguardia con controles intuitivos, ofrece infinitas posibilidades, desde tareas prácticas hasta exploración creativa. A medida que avanza la tecnología, funciones como la inteligencia visual seguirán redefiniendo nuestra interacción con los dispositivos y el mundo que nos rodea.