¿iPhone 17 reacondicionado: ¿deberías comprar uno?

La línea del iPhone 17 es lo último de Apple, pero no tienes que comprar uno nuevo para obtener la experiencia. Los modelos de iPhone 17 reacondicionados están empezando a aparecer de Apple y de terceros revendedores, a menudo a precios más bajos. La pregunta es si vale la pena.

¿Qué se considera un iPhone 17 reacondicionado?

Un iPhone 17 reacondicionado es un dispositivo que ha sido devuelto a Apple o a un revendedor, probado, reparado si es necesario y revendido. El programa de reacondicionamiento certificado de Apple es el estándar de oro: obtienes una batería nueva, una carcasa exterior nueva, garantía completa y elegibilidad para AppleCare+.

Para muchos revendedores, reacondicionado significa que el dispositivo pasó las comprobaciones de funcionalidad, pero la condición estética y los accesorios incluidos pueden variar.

Si ves los términos renovado o caja abierta, lee atentamente. Es posible que estos no cumplan con los mismos estándares que los dispositivos reacondicionados certificados de Apple.

¿Por qué comprar reacondicionado?

Precio más bajo : Espera entre un 10 y un 20% de descuento sobre el precio de venta al público, dependiendo del modelo y la condición.

: Espera entre un 10 y un 20% de descuento sobre el precio de venta al público, dependiendo del modelo y la condición. Batería nueva : Apple reemplaza la batería por completo en los reacondicionados certificados, por lo que empiezas de cero.

: Apple reemplaza la batería por completo en los reacondicionados certificados, por lo que empiezas de cero. Garantía incluida : Apple te da una garantía de un año, la misma que al comprar uno nuevo.

: Apple te da una garantía de un año, la misma que al comprar uno nuevo. Sostenibilidad: Los teléfonos reacondicionados reducen los residuos electrónicos al mantener los dispositivos en uso durante más tiempo.

Riesgos y contrapartidas

El stock es limitado : Apple no vende todos los tamaños de almacenamiento o colores como reacondicionados de inmediato.

: Apple no vende todos los tamaños de almacenamiento o colores como reacondicionados de inmediato. Los reacondicionadores de terceros varían : No todos los vendedores reemplazan las baterías o incluyen los accesorios originales.

: No todos los vendedores reemplazan las baterías o incluyen los accesorios originales. Últimas funciones, precio aún premium: Debido a que el iPhone 17 es nuevo, los descuentos de reacondicionado pueden no parecer enormes todavía.

¿Dónde comprar un iPhone 17 reacondicionado?

¿A quién debería interesarle?

Si quieres la experiencia del iPhone 17 pero no necesitas el desempaquetado impecable de uno nuevo.

Si la sostenibilidad te importa y prefieres mantener los dispositivos en circulación.

Si planeas quedarte con el teléfono durante varios años, comprar uno reacondicionado con una batería nueva tiene sentido.

Un iPhone 17 reacondicionado puede ser una compra inteligente, especialmente si lo compras directamente a Apple. Ahorrarás dinero, obtendrás la misma garantía y evitarás los riesgos de una condición desconocida. Si compras a terceros, comprueba bien las políticas de devolución y si la batería ha sido reemplazada.

Para la mayoría de la gente, un iPhone 17 reacondicionado se siente casi idéntico a uno nuevo, con la ventaja de mantener más dinero en tu bolsillo. Y si prefieres comparar opciones nuevas, no te pierdas nuestro desglose de las mejores ofertas de operadores de iPhone 17 que están sucediendo ahora mismo.