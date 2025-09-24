Comprar un iPhone 17 en Back Market: lo que debes saber

Back Market es uno de los actores más fiables en dispositivos reacondicionados. Incluyen iPhones que han sido limpiados, probados y clasificados antes de su reventa. Pero con un dispositivo nuevo como el iPhone 17, hay factores adicionales a tener en cuenta.

Pros y contras de comprar un iPhone 17 «reacondicionado»

Pros Contras Precio más bajo en comparación con uno nuevo Riesgo de menor batería, desgaste estético o piezas faltantes Algunas unidades vendrán con garantía Podrías perderte el bono o las promociones de lanzamiento inicial de Apple Seguirás conectado al ecosistema de actualizaciones y reparaciones de Apple Si surgen defectos, recursos limitados si el reacondicionador es turbio

Dónde encaja Back Market entre otras opciones

Te convendrá comparar con la propia tienda de reacondicionados de Apple, ofertas aseguradas por el operador o dispositivos nuevos con garantía. Back Market obtiene una alta puntuación por selección y precio, pero dependes de las comprobaciones del reacondicionador.

Un iPhone 17 de Back Market aún no es real (la mayoría de los anuncios son marcadores de posición). Pero una vez que lleguen unidades reales, comprar un 17 reacondicionado podría ser una buena opción, siempre que examines la batería, la garantía y el estado. Si priorizas la tranquilidad por encima del ahorro, puede que sea más seguro uno nuevo con garantía completa de Apple.

Qué comprobar cuidadosamente

Salud de la batería y número de ciclos

Aunque esté reacondicionado, esto debería ser alto. Pide diagnósticos o pruebas. Duración de la garantía y política de devoluciones

Back Market normalmente ofrece una garantía de reacondicionamiento. Asegúrate de que te cubra durante al menos 6-12 meses. Integridad de los accesorios

¿Incluye el cargador, el cable y la caja originales? ¿Son las piezas originales? Grado y fotos

Comprueba las fotos para ver si hay arañazos o abolladuras. Los grados A+ o «como nuevo» son apuestas más seguras. Bloqueo de iCloud y bloqueo de activación

Asegúrate de que el dispositivo esté limpio y nunca bloqueado a un ID de Apple de otra persona.

Cuándo podría tener sentido