Ein iPhone 17 auf Back Market kaufen: Was Sie wissen müssen

Back Market ist einer der vertrauenswürdigsten Anbieter für aufbereitete Geräte. Sie listen iPhones auf, die vor dem Wiederverkauf gereinigt, getestet und bewertet wurden. Doch bei einem brandneuen Gerät wie dem iPhone 17 gibt es zusätzliche Faktoren zu berücksichtigen.

Vor- und Nachteile des Kaufs eines „aufbereiteten“ iPhone 17

Vorteile Nachteile Niedrigerer Preis im Vergleich zu Neuware Risiko von geringerer Akkuleistung, kosmetischen Abnutzungserscheinungen oder fehlenden Teilen Einige Geräte werden mit Garantie geliefert Sie verpassen möglicherweise Apples anfänglichen Einführungsbonus oder Aktionen Sie bleiben weiterhin Teil von Apples Update- und Reparatur-Ökosystem Wenn Mängel auftreten, begrenzte Regressmöglichkeiten, wenn der Aufbereiter unseriös ist

Wo Back Market im Vergleich zu anderen Optionen steht

Sie sollten vergleichen mit Apples eigenem Refurbished Store, Angeboten von Mobilfunkanbietern oder neuen Geräten mit Garantie. Back Market punktet hoch bei Auswahl und Preisgestaltung, aber Sie sind von den Prüfungen des Aufbereiters abhängig.

Ein iPhone 17 von Back Market ist noch nicht real (die meisten Angebote sind Platzhalter). Doch sobald echte Geräte verfügbar sind, könnte der Kauf eines aufbereiteten 17er eine gute Entscheidung sein, vorausgesetzt, Sie prüfen Akku, Garantie und Zustand genau. Wenn Ihnen die Sicherheit wichtiger ist als die Ersparnis, ist ein neues Gerät mit voller Apple-Garantie möglicherweise sicherer.

Was Sie sorgfältig prüfen sollten

Akkuzustand & Ladezyklen

Auch wenn es aufbereitet ist, sollte dieser Wert hoch sein. Fragen Sie nach Diagnosen oder Nachweisen. Garantiedauer & Rückgaberecht

Back Market bietet typischerweise eine Refurb-Garantie. Stellen Sie sicher, dass sie Sie für mindestens 6–12 Monate abdeckt. Vollständigkeit des Zubehörs

Sind Original-Ladegerät, -Kabel, -Verpackung enthalten? Sind die Teile original? Zustandsnote und Fotos

Prüfen Sie die Fotos auf keinerlei Kratzer oder Dellen. Grade A+ oder „wie neu“ sind sicherere Optionen. iCloud-Sperre und Aktivierungssperre

Stellen Sie sicher, dass das Gerät sauber ist und niemals mit einer anderen Apple-ID gesperrt wurde.

Wann es sinnvoll sein könnte