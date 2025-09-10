iPhone 17 Akkulaufzeit: Wie lange hält er?

Das iPhone 17, mit einem 3.692 mAh Akku, hält bis zu 30 Stunden bei der Wiedergabe von auf dem Telefon gespeicherten Videos. Für Streaming-Videos kann es bis zu 27 Stunden halten. Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem iPhone 16!

Wie groß ist diese Steigerung?

Hier ist ein kurzer Überblick:

Videowiedergabe : iPhone 17 etwa 30 Stunden. iPhone 16 etwa 22 Stunden. Das sind 8 Stunden mehr.

: iPhone 17 etwa 30 Stunden. iPhone 16 etwa 22 Stunden. Das sind 8 Stunden mehr. Streaming-Video: iPhone 17 etwa 27 Stunden. iPhone 16 etwa 18 Stunden. Das sind 9 Stunden mehr.

Das iPhone 17 hält also viel länger als das iPhone 16 mit einem 3.561 mAh Akku, aber es ist sicherlich kein Vergleich zum Akku des iPhone 17 Pro Max.

Warum der Sprung bei der Akkulaufzeit?

Zwei wichtige Gründe:

Der A19-Chip ist energieeffizienter. Er arbeitet besser mit iOS 26 zusammen, um Akku zu sparen.

Das neue Display hilft ebenfalls. Das iPhone 17 kann mit 120 Hz laufen für eine flüssige Nutzung, aber es fällt auch auf 1 Hz ab, wenn Sie nicht aktiv sind. Das spart Energie.

Schnelllade-Statistiken

Benötigen Sie eine schnelle Aufladung? Zehn Minuten mit einem starken USB-C-Ladegerät können etwa 8 Stunden Videowiedergabe ermöglichen. Ein 40W oder stärkeres Ladegerät kann den Akku auf 50 % in etwa 20 Minuten bringen, und mit einem 30W Ladegerät können Sie dasselbe in etwa 30 Minuten erwarten.

Zusammenfassung

Funktion Details Videowiedergabe Bis zu 30 Stunden Streaming-Video Bis zu 27 Stunden Verbesserung gegenüber iPhone 16 +8 Stunden Wiedergabe, +9 Stunden Streaming Ladegeschwindigkeit 8 Stunden Wiedergabe nach 10 Minuten Ladezeit, 50 % in etwa 20 Minuten mit einem 40W+ Ladegerät

Das iPhone 17 hat nicht den größten Akku aller Zeiten. Aber für ein Standard-iPhone sind die Verbesserungen wichtig. Sie erhalten mehr Stunden zum Ansehen, Streamen, Arbeiten und um verbunden zu bleiben, ohne zu oft aufladen zu müssen.