Autonomie de la batterie de l’iPhone 17 : combien de temps dure-t-elle ?

L’iPhone 17, avec une batterie de 3 692 mAh, peut durer jusqu’à 30 heures lors de la lecture de vidéos stockées sur le téléphone. Pour le streaming vidéo, il peut aller jusqu’à 27 heures. C’est une nette amélioration par rapport à l’iPhone 16 !

Quelle est l’ampleur de cette amélioration ?

Voici un aperçu rapide :

: iPhone 17 environ 30 heures. iPhone 16 environ 22 heures. Cela fait 8 heures de plus. Streaming vidéo : iPhone 17 environ 27 heures. iPhone 16 environ 18 heures. Cela fait 9 heures de plus.

Ainsi, l’iPhone 17 dure beaucoup plus longtemps que l’iPhone 16 avec une batterie de 3 561 mAh, mais il ne fait certainement pas le poids face à la batterie de l’iPhone 17 Pro Max.

Pourquoi cette amélioration de l’autonomie ?

Deux raisons principales :

La puce A19 est plus économe en énergie. Elle fonctionne mieux avec iOS 26 pour économiser la batterie.

Le nouvel écran aide également. L’iPhone 17 peut fonctionner à 120 Hz pour une utilisation fluide, mais il peut aussi descendre à 1 Hz lorsque vous n’êtes pas actif. Cela économise de l’énergie.

Statistiques de charge rapide

Besoin d’un rechargement rapide ? Dix minutes avec un chargeur USB-C puissant peuvent donner environ 8 heures de lecture vidéo. Un chargeur de 40 W ou plus peut amener la batterie à 50 % en environ 20 minutes, et avec un chargeur de 30 W, attendez-vous au même résultat en environ 30 minutes.

Résumé

Fonctionnalité Détails Lecture vidéo Jusqu’à 30 heures Streaming vidéo Jusqu’à 27 heures Amélioration par rapport à l’iPhone 16 +8 heures de lecture, +9 heures de streaming Vitesse de charge 8 heures de lecture avec une charge de 10 minutes, 50 % en environ 20 minutes avec un chargeur de 40 W+

L’iPhone 17 n’a pas la plus grosse batterie jamais créée. Mais pour un iPhone standard, les gains sont importants. Vous obtenez plus d’heures pour regarder, streamer, travailler et rester connecté sans avoir à recharger trop souvent.