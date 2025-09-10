Quelle est la capacité de la batterie de l’iPhone 17 Pro Max

Selon les derniers dépôts réglementaires, l’iPhone 17 Pro Max dispose d’une batterie d’une capacité de 5 088 mAh, ce qui en fait la plus grande batterie jamais intégrée dans un iPhone. Cela représente une augmentation significative de 8,6 % par rapport à la génération précédente et constitue un facteur clé de ce qu’Apple appelle « l’iPhone avec la plus longue autonomie jamais créé ».

Cette batterie plus grande fait partie d’une stratégie d’ingénierie plus large. La capacité accrue aide à alimenter la nouvelle puce A19 Pro exigeante et l’écran plus lumineux et plus avancé.

La conception du téléphone lui-même joue également un rôle crucial ; Apple a remplacé le titane par l’aluminium sur l’iPhone 17 Pro, ce qui permet une meilleure gestion thermique et crée plus d’espace interne. Ce changement, combiné aux ajustements du poids et de la taille d’écran de l’iPhone 17 Pro, était essentiel pour accommoder la batterie plus grande sans compromettre la sensation de l’appareil.

L’autonomie améliorée sera un argument de vente majeur, surtout alors que l’iPhone 17 Pro Max affronte directement le Samsung Galaxy S25 Ultra.

Bien que les prix de l’iPhone 17 Pro Max aux États-Unis reflètent son statut premium, la combinaison de performance et d’endurance est convaincante.

Le modèle haut de gamme devient également le premier iPhone 2 To, une option de stockage qui sera sûrement appréciée par les professionnels créatifs. Cela arrive alors que le prix de l’iPhone 17 Pro standard augmente de 100 $, mais le stockage de base double, un mouvement qui adoucit l’augmentation de prix pour de nombreux acheteurs.

Les consommateurs devront choisir parmi une sélection restreinte, car l’iPhone 17 Pro n’est disponible qu’en trois couleurs cette année, sans options noir ou blanc standard disponibles.