¿Cuál es la capacidad de la batería del iPhone 17 Pro Max?

Según los últimos documentos reglamentarios, el iPhone 17 Pro Max cuenta con una batería con una capacidad de 5088 mAh, lo que la convierte en la batería más grande jamás vista en un iPhone. Esto representa un aumento significativo del 8,6% con respecto a la generación anterior y es un factor clave en lo que Apple denomina el «iPhone de mayor duración hasta la fecha».

Esta batería más grande forma parte de una estrategia de ingeniería más amplia. El aumento de la capacidad ayuda a alimentar el exigente nuevo chip A19 Pro y la pantalla más brillante y avanzada.

El diseño del teléfono en sí también juega un papel crucial; Apple cambió el titanio por aluminio en el iPhone 17 Pro, lo que permite una mejor gestión térmica y crea más espacio interno. Este cambio, combinado con los ajustes en el peso y el tamaño de la pantalla del iPhone 17 Pro, fue esencial para acomodar la batería más grande sin comprometer la sensación del dispositivo.

La mejora de la duración de la batería será un importante argumento de venta, especialmente porque el iPhone 17 Pro Max se enfrenta directamente al Samsung Galaxy S25 Ultra.

Si bien los precios del iPhone 17 Pro Max en EE. UU. reflejan su estatus premium, la combinación de rendimiento y resistencia es convincente.

El modelo de gama alta también se convierte en el primer iPhone de 2 TB, una opción de almacenamiento que seguramente apreciarán los profesionales creativos. Esto se produce cuando el precio estándar del iPhone 17 Pro sube 100 dólares, pero el almacenamiento base se duplica, una medida que suaviza el aumento de precio para muchos compradores.

Los consumidores tendrán que elegir entre una selección limitada, ya que el iPhone 17 Pro solo viene en tres colores este año, sin opciones estándar en blanco o negro disponibles.