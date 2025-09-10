Wie hoch ist die Akkukapazität des iPhone 17 Pro Max?

Laut den neuesten behördlichen Einreichungen verfügt das iPhone 17 Pro Max über einen Akku mit einer Kapazität von 5.088 mAh, was ihn zum größten Akku macht, der jemals in einem iPhone verbaut wurde. Dies stellt eine deutliche Steigerung von 8,6 % gegenüber der vorherigen Generation dar und ist ein Schlüsselfaktor für das, was Apple als das „langlebigste iPhone aller Zeiten“ bezeichnet.

Dieser größere Akku ist Teil einer umfassenderen technischen Strategie. Die erhöhte Kapazität versorgt den anspruchsvollen neuen A19 Pro Chip und das hellere, fortschrittlichere Display.

Das Design des Telefons selbst spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle; Apple tauschte Titan gegen Aluminium beim iPhone 17 Pro, was ein besseres Wärmemanagement ermöglicht und mehr internen Platz schafft. Diese Änderung, kombiniert mit Anpassungen an Gewicht und Bildschirmgröße des iPhone 17 Pro, war unerlässlich, um den größeren Akku unterzubringen, ohne das Gefühl des Geräts zu beeinträchtigen.

Die verbesserte Akkulaufzeit wird ein wichtiges Verkaufsargument sein, insbesondere da das iPhone 17 Pro Max direkt mit dem Samsung Galaxy S25 Ultra konkurriert.

Während die Preise des iPhone 17 Pro Max in den USA seinen Premium-Status widerspiegeln, ist die Kombination aus Leistung und Ausdauer überzeugend.

Das Top-Modell wird zudem das erste iPhone mit 2 TB, eine Speicheroption, die von Kreativprofis sicherlich geschätzt werden wird. Dies geschieht, während der Standard-Preis des iPhone 17 Pro um 100 $ steigt, aber der Basisspeicher verdoppelt wird, ein Schritt, der die Preiserhöhung für viele Käufer abmildert.

Verbraucher müssen aus einer kuratierten Auswahl wählen, da das iPhone 17 Pro dieses Jahr nur in drei Farben erhältlich ist, wobei keine Standardoptionen in Schwarz oder Weiß verfügbar sind.