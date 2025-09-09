iPhone 17 Pro Max vs. Samsung Galaxy S25 Ultra: Spezifikationskampf

Kurzes Fazit: Wählen Sie das iPhone 17 Pro Max, wenn Sie klassenbeste Videotools, eine kühlere Dauerleistung und das iOS-Ökosystem wünschen. Wählen Sie das Galaxy S25 Ultra, wenn Sie den besten Langstreckenzoom, den S Pen und einen höher auflösenden Bildschirm mit vielen KI-Tricks möchten. Beide sind ausgezeichnet. Ihre Prioritäten entscheiden.

Design und Verarbeitung

iPhone 17 Pro Max: Aluminium-Unibody mit geschmiedetem Kameramodul, Ceramic Shield 2 Vorder- und Rückseite, IP68. Farben: Silber, Tiefblau, Cosmic Orange.

Aluminium-Unibody mit geschmiedetem Kameramodul, Ceramic Shield 2 Vorder- und Rückseite, IP68. Farben: Silber, Tiefblau, Cosmic Orange. Galaxy S25 Ultra: Titanrahmen, Gorilla Armor 2 Frontglas, IP68, integrierter S Pen. Die Farben variieren je nach Markt mit verschiedenen Titan-Oberflächen.

Fazit: Das iPhone fühlt sich monolithischer an und läuft kühler. Das Galaxy wirkt mit dem S Pen und der zusätzlichen Glasrobustheit eher wie ein Werkzeug.

Größe und Gewicht

iPhone 17 Pro Max: 163,4 x 78,0 x 8,75 mm, 233 g.

163,4 x 78,0 x 8,75 mm, 233 g. Galaxy S25 Ultra: Ähnliche Abmessungen, Gewicht variiert je nach Region, generell etwas leichter als das Ultra des letzten Jahres.

Fazit: Beide sind große Telefone. Wenn Ihnen das leichteste Gefühl wichtig ist, prüfen Sie das genaue Modell in der Hand. Wenn Ihnen die thermische Reserve wichtig ist, hat das iPhone die Nase vorn.

Display

iPhone 17 Pro Max: 6,9 Zoll OLED, 2868 x 1320 bei 460 ppi, ProMotion 1 bis 120 Hz, 3.000 Nits Spitzenhelligkeit im Freien, entspiegelnde Beschichtung, Always-On.

6,9 Zoll OLED, 2868 x 1320 bei 460 ppi, ProMotion 1 bis 120 Hz, 3.000 Nits Spitzenhelligkeit im Freien, entspiegelnde Beschichtung, Always-On. Galaxy S25 Ultra: 6,9 Zoll LTPO AMOLED, QHD+ 3120 x 1440 bei etwa 498 ppi, 1 bis 120 Hz, sehr hohe Spitzenhelligkeit, Always-On.

Fazit: Samsung gewinnt bei der Rohauflösung und Pixeldichte. Apple gewinnt bei der Lesbarkeit im Freien durch die entspiegelnde Beschichtung und die sehr hohe Dauerhelligkeit.

Leistung und Wärmemanagement

iPhone 17 Pro Max: A19 Pro mit 6-Kern-CPU und 6-Kern-GPU mit Neural Accelerators pro Kern, 16-Kern-Neural Engine, neue Dampfkammer. Fokus auf höhere Taktraten unter Last und kühlere Berührungstemperaturen.

A19 Pro mit 6-Kern-CPU und 6-Kern-GPU mit Neural Accelerators pro Kern, 16-Kern-Neural Engine, neue Dampfkammer. Fokus auf höhere Taktraten unter Last und kühlere Berührungstemperaturen. Galaxy S25 Ultra: Snapdragon 8 Elite für Galaxy, größere Dampfkammer und optimiertes Wärmeleitmaterial.

Fazit: Einzelkern- und Dauerleistung sprechen für das iPhone. Die GPU-Burst-Geschwindigkeiten sind ähnlich, und Samsung setzt auf Raytracing und Vulkan-Optimierungen für Spiele. Langes Gaming oder 4K-Aufnahmen laufen auf dem iPhone kühler.

KI-Funktionen

iPhone 17 Pro Max: Apple Intelligence auf dem Gerät für Schreibhilfe, Bildbearbeitungstools und eine intelligentere Siri. Starker Fokus auf Datenschutz. Viele Aufgaben nutzen die GPU-Beschleuniger plus die Neural Engine.

Apple Intelligence auf dem Gerät für Schreibhilfe, Bildbearbeitungstools und eine intelligentere Siri. Starker Fokus auf Datenschutz. Viele Aufgaben nutzen die GPU-Beschleuniger plus die Neural Engine. Galaxy S25 Ultra: Galaxy AI-Funktionen wie Now Brief, Cross-App-Aktionen, Circle to Search, AI-Upscaling mit ProScaler und mehr. Enge Anbindung an Google-Dienste.

Fazit: Samsung ist auffälliger mit sichtbaren KI-Tools und App-übergreifenden Automatisierungen. Apple ist unauffälliger, aber stark bei der Geräte- und Datenschutzintegration. Beide bieten echte Vorteile.

Kameras

iPhone 17 Pro Max

Dreifaches 48 MP System: Hauptkamera, Ultraweitwinkel und ein neues 48 MP Teleobjektiv mit 4-fachem Zoom.

8-facher optischer Zoom mit einem äquivalenten 200-mm-Modus.

18 MP Center Stage Frontkamera mit weiterem Sichtfeld.

Galaxy S25 Ultra

Quad-Kamerasystem hinten: 200 MP Hauptkamera, 50 MP Ultraweitwinkel, 50 MP 5x Periskop, 10 MP 3x Teleobjektiv, 12 MP Selfie.

Fazit: Samsung ist der Zoom-König bei großer Reichweite und bietet Makro im Ultraweitwinkel. Apples Farb-, Hautton- und HDR-Konsistenz sind ausgezeichnet, und der größere Sensor des neuen Teleobjektivs hilft bei schlechten Lichtverhältnissen. Für Wildtiere, Stadien und Stadtansichten wählen Sie Samsung. Für Personen, Videos und gemischte Beleuchtung wählen Sie Apple.

Video

iPhone 17 Pro Max: ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock, Dual Capture, 4K mit sehr hohen Bildraten, klassenbeste Stabilisierung. Nahtloses Plug-and-Play mit professionellen Monitoren und SSDs über USB-C.

ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock, Dual Capture, 4K mit sehr hohen Bildraten, klassenbeste Stabilisierung. Nahtloses Plug-and-Play mit professionellen Monitoren und SSDs über USB-C. Galaxy S25 Ultra: 8K mit bis zu 30 fps, 10-Bit HDR, LOG-Video, verbesserte Rauschunterdrückung, Audio Eraser, Expert RAW-Integration.

Fazit: Das iPhone ist das bessere Taschen-Kino-Tool mit RAW- und Genlock-Optionen. Samsung bietet Ihnen 8K und starkes HDR mit flexiblen Post-Optionen.

Akku und Laden

iPhone 17 Pro Max: Beste iPhone-Akkulaufzeit bisher mit bis zu 39 Stunden bewerteter Videowiedergabe. 50 Prozent in etwa 20 Minuten mit einem Hochleistungs-USB-C-Adapter. Qi2 kabellos mit bis zu 25 W.

Beste iPhone-Akkulaufzeit bisher mit bis zu 39 Stunden bewerteter Videowiedergabe. 50 Prozent in etwa 20 Minuten mit einem Hochleistungs-USB-C-Adapter. Qi2 kabellos mit bis zu 25 W. Galaxy S25 Ultra: 5.000 mAh Akku. Bis zu 31 Stunden bewertete Videowiedergabe. 45 W kabelgebundenes Laden, 15 W kabellos, umgekehrtes kabelloses Laden.

Fazit: Das iPhone hält bei vergleichbarer Nutzung länger und bleibt beim Laden kühler. Samsung lädt schneller an einem Wandladegerät und kann Ihre Kopfhörer oder Uhr auf der Rückseite aufladen.

Konnektivität und Speicher

iPhone 17 Pro Max: N1 Wireless-Chip mit Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, UWB der zweiten Generation. USB-C mit bis zu 10 Gbit/s. Speicher bis zu 2 TB.

N1 Wireless-Chip mit Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, UWB der zweiten Generation. USB-C mit bis zu 10 Gbit/s. Speicher bis zu 2 TB. Galaxy S25 Ultra: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.x, UWB, USB-C 3.2, S Pen-Fach. Speicher bis zu 1 TB.

Fazit: Apple gewinnt beim maximalen Speicherplatz und kurzen kabelgebundenen Übertragungen auf SSDs. Samsung gewinnt beim integrierten Stylus und der PC-ähnlichen Eingabe.

Software und Ökosystem

iPhone: iOS 26 mit tiefer Geräte-zu-Gerät-Integration, erstklassiger App-Qualität, langer Update-Unterstützung und starkem Batteriezustandsmanagement.

iOS 26 mit tiefer Geräte-zu-Gerät-Integration, erstklassiger App-Qualität, langer Update-Unterstützung und starkem Batteriezustandsmanagement. Samsung: One UI 7 mit Galaxy AI und Google-Integration, großartiges Multitasking, Desktop-Modus, enge Anbindung an Galaxy Watch und Galaxy Book.

Fazit: Wenn Ihre Welt Mac, iPad und AirPods ist, ist das iPhone die naheliegende Wahl. Wenn Sie Google-Dienste, Windows-PCs und einen Stylus lieben, passt Samsung besser.

Haltbarkeit und Service

iPhone 17 Pro Max: Ceramic Shield 2 Vorder- und Rückseite mit verbesserter Kratz- und Bruchfestigkeit, IP68.

Ceramic Shield 2 Vorder- und Rückseite mit verbesserter Kratz- und Bruchfestigkeit, IP68. Galaxy S25 Ultra: Gorilla Armor 2 Frontglas mit starkem Entspiegelungsverhalten, Titanrahmen, IP68.

Fazit: Beide sind robust. Gorilla Armor 2 ist ausgezeichnet gegen Blendung und Mikrokratzer. Ceramic Shield 2 schützt beide Seiten und ist mit der neuen Beschichtung leichter sauber zu halten.

Preise

iPhone 17 Pro Max: 256 GB für 1.199 $, 512 GB für 1.399 $, 1 TB für 1.599 $, 2 TB für 1.999 $.

256 GB für 1.199 $, 512 GB für 1.399 $, 1 TB für 1.599 $, 2 TB für 1.999 $. Galaxy S25 Ultra: 256 GB für etwa 1.299 $, 512 GB kosten mehr, 1 TB kostet am meisten. Die Straßenpreise variieren stark mit Aktionen.

Fazit: Im direkten Vergleich ist Samsung teurer. Apple bietet eine 2 TB-Option, die Kreative tatsächlich nutzen werden.

Wer sollte welches kaufen

Kaufen Sie das iPhone 17 Pro Max, wenn: Sie viel Video aufnehmen, die längste iPhone-Akkulaufzeit wünschen, Apple Intelligence auf dem Gerät mögen und 2 TB Optionen wünschen.

Sie viel Video aufnehmen, die längste iPhone-Akkulaufzeit wünschen, Apple Intelligence auf dem Gerät mögen und 2 TB Optionen wünschen. Kaufen Sie das Galaxy S25 Ultra, wenn: Sie die besten Langzoom-Fotos wünschen, den S Pen für Notizen oder Bearbeitungen benötigen, QHD+-Auflösung wünschen und Samsungs Galaxy AI-Funktionen mögen.

Kurzübersicht der Spezifikationen

Kategorie iPhone 17 Pro Max Galaxy S25 Ultra Display 6,9 Zoll OLED, 2868 x 1320, 1 bis 120 Hz, 3.000 Nits Spitzenhelligkeit im Freien 6,9 Zoll LTPO AMOLED, QHD+ 3120 x 1440, 1 bis 120 Hz, sehr hell Chip A19 Pro, 6-Kern-CPU, 6-Kern-GPU mit Neural Accelerators, 16-Kern-Neural Engine Snapdragon 8 Elite für Galaxy Kameras hinten 48 MP Hauptkamera, 48 MP Ultraweitwinkel, 48 MP 4x Teleobjektiv mit 8-facher optischer Reichweite 200 MP Hauptkamera, 50 MP Ultraweitwinkel, 50 MP 5x, 10 MP 3x Frontkamera 18 MP Center Stage 12 MP Video Bis zu 4K mit hohen fps, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, Genlock Bis zu 8K 30 fps, 10-Bit HDR, LOG-Video Akku-Angaben Bis zu 39 Stunden Videowiedergabe 5.000 mAh, bis zu 31 Stunden Videowiedergabe Laden 50 % in etwa 20 Minuten mit Hochleistungs-USB-C, Qi2 bis zu 25 W 45 W kabelgebunden, 15 W kabellos, umgekehrt kabellos Maximaler Speicher Bis zu 2 TB Bis zu 1 TB Besonderheiten N1 Wireless-Chip, Ceramic Shield 2 auf beiden Seiten S Pen-Fach, Gorilla Armor 2, Titanrahmen

Letztes Fazit

Wenn Sie einem Filmemacher oder YouTuber beide Telefone in die Hand geben, werden die meisten das iPhone 17 Pro Max wegen seiner Videofunktionen und Dauerleistung wählen. Wenn Sie einem Power-User, der skizziert, Anmerkungen macht und entfernte Motive aufnimmt, beide Telefone in die Hand geben, werden die meisten das Galaxy S25 Ultra wegen des S Pen und des Zooms wählen. Mit beiden können Sie nichts falsch machen. Konzentrieren Sie sich auf die Funktionen, die Sie täglich nutzen werden.