iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra : combat de spécifications

Verdict rapide : Choisissez l’iPhone 17 Pro Max si vous voulez des outils vidéo de pointe, des performances soutenues plus fraîches et l’écosystème iOS. Choisissez le Galaxy S25 Ultra si vous voulez le meilleur zoom longue portée, le S Pen et un écran haute résolution avec une multitude d’astuces IA. Les deux sont excellents. Vos priorités décident.

Design et construction

iPhone 17 Pro Max : Unibody en aluminium avec un plateau d’appareil photo forgé, Ceramic Shield 2 avant et arrière, IP68. Couleurs : Argent, Bleu Profond, Orange Cosmique.

Unibody en aluminium avec un plateau d’appareil photo forgé, Ceramic Shield 2 avant et arrière, IP68. Couleurs : Argent, Bleu Profond, Orange Cosmique. Galaxy S25 Ultra : Cadre en titane, verre avant Gorilla Armor 2, IP68, S Pen intégré. Les couleurs varient selon le marché avec plusieurs finitions titane.

Avis : L’iPhone semble plus monolithique et reste plus frais. Le Galaxy semble plus orienté outil avec le S Pen et la résistance supplémentaire du verre.

Taille et poids

iPhone 17 Pro Max : 163,4 x 78,0 x 8,75 mm, 233 g.

163,4 x 78,0 x 8,75 mm, 233 g. Galaxy S25 Ultra : Empreinte similaire, le poids varie selon la région, généralement un peu plus léger que l’Ultra de l’année dernière.

Avis : Les deux sont de gros téléphones. Si vous privilégiez la sensation la plus légère, vérifiez le modèle exact en main. Si vous vous souciez de la marge thermique, l’iPhone a l’avantage.

Écran

iPhone 17 Pro Max : OLED 6,9 pouces, 2868 x 1320 à 460 ppp, ProMotion 1 à 120 Hz, 3 000 nits de pic extérieur, revêtement antireflet, Always-On.

OLED 6,9 pouces, 2868 x 1320 à 460 ppp, ProMotion 1 à 120 Hz, 3 000 nits de pic extérieur, revêtement antireflet, Always-On. Galaxy S25 Ultra : LTPO AMOLED 6,9 pouces, QHD+ 3120 x 1440 à environ 498 ppp, 1 à 120 Hz, luminosité de pic très élevée, Always-On.

Avis : Samsung gagne sur la résolution brute et la densité de pixels. Apple gagne sur la lisibilité extérieure avec le revêtement antireflet et une luminosité soutenue très élevée.

Performances et thermiques

iPhone 17 Pro Max : A19 Pro avec CPU 6 cœurs et GPU 6 cœurs avec accélérateurs neuraux par cœur, Neural Engine 16 cœurs, nouvelle chambre à vapeur. Focus sur des fréquences soutenues plus élevées et des températures de contact plus fraîches.

A19 Pro avec CPU 6 cœurs et GPU 6 cœurs avec accélérateurs neuraux par cœur, Neural Engine 16 cœurs, nouvelle chambre à vapeur. Focus sur des fréquences soutenues plus élevées et des températures de contact plus fraîches. Galaxy S25 Ultra : Snapdragon 8 Elite pour Galaxy, chambre à vapeur plus grande et matériau d’interface thermique ajusté.

Avis : Les performances mono-cœur et soutenues favorisent l’iPhone. Les vitesses de rafale GPU sont proches, et Samsung mise sur le ray tracing et les optimisations Vulkan pour le gaming. Les longues sessions de jeu ou la capture 4K restent plus fraîches sur iPhone.

Fonctionnalités IA

iPhone 17 Pro Max : Apple Intelligence sur l’appareil pour l’aide à l’écriture, les outils d’image et Siri plus intelligent. Forte posture de confidentialité. De nombreuses tâches utilisent les accélérateurs GPU plus le Neural Engine.

Apple Intelligence sur l’appareil pour l’aide à l’écriture, les outils d’image et Siri plus intelligent. Forte posture de confidentialité. De nombreuses tâches utilisent les accélérateurs GPU plus le Neural Engine. Galaxy S25 Ultra : Fonctionnalités Galaxy AI comme Now Brief, actions inter-applications, Circle to Search, mise à l’échelle IA avec ProScaler, et plus. Liens étroits avec les services Google.

Avis : Samsung est plus tape-à-l’œil avec des outils IA visibles et des automatisations inter-applications. Apple est plus discret mais fort sur l’appareil et la confidentialité. Les deux apportent de vrais bénéfices.

Appareils photo

iPhone 17 Pro Max

Système triple 48 MP : Principal, Ultra Grand Angle et un nouveau Téléobjectif 48 MP à 4x.

Portée 8x de qualité optique avec un mode équivalent 200 mm.

Caméra frontale Center Stage 18 MP avec une vue plus large.

Galaxy S25 Ultra

Système arrière quadruple : principal 200 MP, Ultra Grand Angle 50 MP, périscope 5x 50 MP, téléobjectif 3x 10 MP, selfie 12 MP.

Avis : Samsung est le roi du zoom longue portée et offre la macro sur Ultra Grand Angle. La couleur, les tons de peau et la cohérence HDR d’Apple sont excellents, et le capteur plus grand du nouveau Téléobjectif aide en faible luminosité. Pour la faune, les stades et les paysages urbains, choisissez Samsung. Pour les personnes, la vidéo et l’éclairage mixte, choisissez Apple.

Vidéo

iPhone 17 Pro Max : ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, genlock, Dual Capture, 4K jusqu’à des fréquences d’images très élevées, stabilisation de pointe. Intégration plug-and-play étroite avec les moniteurs pro et SSD via USB C.

ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, genlock, Dual Capture, 4K jusqu’à des fréquences d’images très élevées, stabilisation de pointe. Intégration plug-and-play étroite avec les moniteurs pro et SSD via USB C. Galaxy S25 Ultra : 8K jusqu’à 30 fps, HDR 10 bits, vidéo LOG, suppression de bruit améliorée, Audio Eraser, intégration Expert RAW.

Avis : L’iPhone est le meilleur outil de cinéma de poche avec les options RAW et genlock. Samsung vous donne la 8K et un HDR solide avec des options de post-traitement flexibles.

Batterie et charge

iPhone 17 Pro Max : Meilleure autonomie iPhone à ce jour avec jusqu’à 39 heures de lecture vidéo annoncées. 50 pour cent en environ 20 minutes avec un adaptateur USB C haute puissance. Qi2 sans fil jusqu’à 25 W.

Meilleure autonomie iPhone à ce jour avec jusqu’à 39 heures de lecture vidéo annoncées. 50 pour cent en environ 20 minutes avec un adaptateur USB C haute puissance. Qi2 sans fil jusqu’à 25 W. Galaxy S25 Ultra : Batterie 5 000 mAh. Jusqu’à 31 heures de lecture vidéo annoncées. Charge filaire 45 W, sans fil 15 W, charge sans fil inversée.

Avis : L’iPhone dure plus longtemps dans un usage similaire et reste plus frais pendant la charge. Samsung se remplit plus vite sur un chargeur mural et peut recharger vos écouteurs ou montre sur le dos.

Connectivité et stockage

iPhone 17 Pro Max : Puce sans fil N1 avec Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, UWB seconde génération. USB C jusqu’à 10 Gb/s. Stockage jusqu’à 2 To.

Puce sans fil N1 avec Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, UWB seconde génération. USB C jusqu’à 10 Gb/s. Stockage jusqu’à 2 To. Galaxy S25 Ultra : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.x, UWB, USB C 3.2, logement S Pen. Stockage jusqu’à 1 To.

Avis : Apple gagne sur le stockage maximum et les transferts filaires courts vers les SSD. Samsung gagne sur le stylet intégré et la saisie type PC.

Logiciel et écosystème

iPhone : iOS 26 avec intégration profonde appareil à appareil, qualité d’application de premier plan, longue piste de mise à jour et gestion solide de la santé de la batterie.

iOS 26 avec intégration profonde appareil à appareil, qualité d’application de premier plan, longue piste de mise à jour et gestion solide de la santé de la batterie. Samsung : One UI 7 avec Galaxy AI et intégration Google, excellent multitâche, mode bureau, liens étroits avec Galaxy Watch et Galaxy Book.

Avis : Si votre monde est Mac, iPad et AirPods, l’iPhone est le choix fluide. Si vous aimez les services Google, les PC Windows et un stylet, Samsung convient mieux.

Durabilité et service

iPhone 17 Pro Max : Ceramic Shield 2 avant et arrière avec résistance aux rayures et aux fissures améliorée, IP68.

Ceramic Shield 2 avant et arrière avec résistance aux rayures et aux fissures améliorée, IP68. Galaxy S25 Ultra : Verre avant Gorilla Armor 2 avec fort comportement antireflet, cadre titane, IP68.

Avis : Les deux sont robustes. Gorilla Armor 2 est excellent contre l’éblouissement et les micro-rayures. Ceramic Shield 2 protège les deux côtés et est plus facile à garder propre avec le nouveau revêtement.

Prix

iPhone 17 Pro Max : 256 Go à 1 199 dollars, 512 Go à 1 399, 1 To à 1 599, 2 To à 1 999.

256 Go à 1 199 dollars, 512 Go à 1 399, 1 To à 1 599, 2 To à 1 999. Galaxy S25 Ultra : 256 Go à environ 1 299 dollars, 512 Go coûte plus, 1 To coûte le plus. Les prix de rue varient beaucoup avec les promos.

Avis : Base à base, Samsung commence plus haut. Apple offre un niveau 2 To que les créateurs utiliseront réellement.

Qui devrait acheter lequel

Achetez l’iPhone 17 Pro Max si : vous filmez beaucoup de vidéos, voulez la plus longue autonomie iPhone, aimez Apple Intelligence sur l’appareil et voulez des options 2 To.

vous filmez beaucoup de vidéos, voulez la plus longue autonomie iPhone, aimez Apple Intelligence sur l’appareil et voulez des options 2 To. Achetez le Galaxy S25 Ultra si : vous voulez les meilleures photos zoom longue portée, avez besoin du S Pen pour les notes ou éditions, voulez la résolution QHD+ et aimez les fonctionnalités Galaxy AI de Samsung.

Aperçu rapide des spécifications

Catégorie iPhone 17 Pro Max Galaxy S25 Ultra Écran OLED 6,9 po, 2868 x 1320, 1 à 120 Hz, 3 000 nits de pic extérieur LTPO AMOLED 6,9 po, QHD+ 3120 x 1440, 1 à 120 Hz, très lumineux Puce A19 Pro, CPU 6 cœurs, GPU 6 cœurs avec accélérateurs neuraux, Neural Engine 16 cœurs Snapdragon 8 Elite pour Galaxy Appareils photo arrière Principal 48 MP, Ultra Grand Angle 48 MP, Téléobjectif 4x 48 MP avec portée 8x qualité optique Principal 200 MP, ultra grand angle 50 MP, 5x 50 MP, 3x 10 MP Appareil photo frontal Center Stage 18 MP 12 MP Vidéo Jusqu’à 4K haute fps, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, genlock Jusqu’à 8K 30 fps, HDR 10 bits, vidéo LOG Autonomie annoncée Jusqu’à 39 heures de lecture vidéo 5 000 mAh, jusqu’à 31 heures de lecture vidéo Charge 50 pour cent en environ 20 minutes avec USB C haute puissance, Qi2 jusqu’à 25 W 45 W filaire, 15 W sans fil, sans fil inversée Stockage maximum Jusqu’à 2 To Jusqu’à 1 To Spécial Puce sans fil N1, Ceramic Shield 2 des deux côtés Logement S Pen, Gorilla Armor 2, cadre titane

Verdict final

Si vous donnez les deux téléphones à un cinéaste ou YouTuber, la plupart choisiront l’iPhone 17 Pro Max pour son pipeline vidéo et ses performances soutenues. Si vous les donnez à un utilisateur avancé qui dessine, annote et photographie des sujets distants, la plupart choisiront le Galaxy S25 Ultra pour le S Pen et le zoom. Vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un ou l’autre. Penchez-vous vers les fonctionnalités que vous toucherez chaque jour.