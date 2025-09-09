iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: lucha de especificaciones

Breve veredicto: Elige el iPhone 17 Pro Max si quieres herramientas de vídeo líderes en su clase, un rendimiento sostenido más eficiente y el ecosistema iOS. Elige el Galaxy S25 Ultra si quieres el mejor zoom de largo alcance, el S Pen y una pantalla de mayor resolución con un montón de trucos de IA. Ambos son excelentes. Tus prioridades deciden.
Diseño y construcción
- iPhone 17 Pro Max: Unibody de aluminio con una meseta de cámara forjada, Ceramic Shield 2 en la parte delantera y trasera, IP68. Colores: Plata, Azul Profundo, Naranja Cósmico.
- Galaxy S25 Ultra: Marco de titanio, cristal frontal Gorilla Armor 2, IP68, S Pen integrado. Los colores varían según el mercado con varios acabados de titanio.
Conclusión: El iPhone se siente más monolítico y funciona de forma más eficiente. El Galaxy se siente más como una herramienta con el S Pen y una mayor resistencia del cristal.
Tamaño y peso
- iPhone 17 Pro Max: 163,4 x 78,0 x 8,75 mm, 233 g.
- Galaxy S25 Ultra: Huella similar, el peso varía según la región, generalmente un poco más ligero que el Ultra del año pasado.
Conclusión: Ambos son teléfonos grandes. Si valoras la sensación más ligera, comprueba el modelo exacto en la mano. Si te preocupa el margen térmico, el iPhone tiene la ventaja.
Pantalla
- iPhone 17 Pro Max: OLED de 6,9 pulgadas, 2868 x 1320 a 460 ppi, ProMotion de 1 a 120 Hz, 3000 nits de brillo máximo en exteriores, revestimiento antirreflectante, Always‑On.
- Galaxy S25 Ultra: AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas, QHD+ 3120 x 1440 a unos 498 ppi, de 1 a 120 Hz, brillo máximo muy alto, Always‑On.
Conclusión: Samsung gana en resolución bruta y densidad de píxeles. Apple gana en legibilidad en exteriores con el revestimiento antirreflectante y un brillo sostenido muy alto.
Rendimiento y temperatura
- iPhone 17 Pro Max: A19 Pro con CPU de 6 núcleos y GPU de 6 núcleos con aceleradores neuronales por núcleo, motor neuronal de 16 núcleos, nueva cámara de vapor. Se centra en relojes sostenidos más altos y temperaturas táctiles más frías.
- Galaxy S25 Ultra: Snapdragon 8 Elite para Galaxy, cámara de vapor más grande y material de interfaz térmica modificado.
Conclusión: El rendimiento de un solo núcleo y el rendimiento sostenido favorecen al iPhone. Las velocidades de ráfaga de la GPU son similares, y Samsung se apoya en el trazado de rayos y las optimizaciones de Vulkan para los juegos. Los juegos largos o la captura en 4K funcionan de forma más eficiente en el iPhone.
Funciones de IA
- iPhone 17 Pro Max: Apple Intelligence en el dispositivo para ayudar a escribir, herramientas de imagen y Siri más inteligente. Fuerte postura de privacidad. Muchas tareas utilizan los aceleradores de la GPU más el motor neuronal.
- Galaxy S25 Ultra: Funciones de Galaxy AI como Now Brief, acciones entre aplicaciones, Circle to Search, escalado ascendente de IA con ProScaler y mucho más. Estrechos lazos con los servicios de Google.
Conclusión: Samsung es más llamativo con herramientas de IA visibles y automatizaciones entre aplicaciones. Apple es más silencioso, pero fuerte en el dispositivo y la privacidad. Ambos impulsan beneficios reales.
Cámaras
iPhone 17 Pro Max
- Sistema triple de 48 MP: Principal, Ultra Gran Angular y un nuevo teleobjetivo de 48 MP a 4x.
- Alcance de 8x con calidad óptica con un modo equivalente de 200 mm.
- Cámara frontal Center Stage de 18 MP con una vista más amplia.
Galaxy S25 ultra
- Sistema trasero cuádruple: Principal de 200 MP, Ultra Gran Angular de 50 MP, periscopio de 50 MP 5x, teleobjetivo de 10 MP 3x, selfie de 12 MP.
Conclusión: Samsung es el rey del zoom a larga distancia y ofrece macro en Ultra Gran Angular. El color, el tono de piel y la consistencia HDR de Apple son excelentes, y el sensor más grande del nuevo teleobjetivo ayuda en condiciones de poca luz. Para la vida silvestre, los estadios y los paisajes urbanos, elige Samsung. Para personas, vídeo e iluminación mixta, elige Apple.
Vídeo
- iPhone 17 Pro Max: ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, genlock, Dual Capture, 4K hasta velocidades de fotogramas muy altas, estabilización líder en su clase. Conexión Plug‑and‑Play con monitores profesionales y SSD a través de USB C.
- Galaxy S25 Ultra: 8K hasta 30 fps, HDR de 10 bits, vídeo LOG, eliminación de ruido mejorada, Audio Eraser, integración Expert RAW.
Conclusión: El iPhone es la mejor herramienta de cine de bolsillo con opciones RAW y genlock. Samsung te ofrece 8K y un fuerte HDR con opciones de postproducción flexibles.
Batería y carga
- iPhone 17 Pro Max: La mejor duración de batería del iPhone hasta ahora con hasta 39 horas de reproducción de vídeo nominal. 50 por ciento en unos 20 minutos con un adaptador USB C de alta potencia. Qi2 inalámbrico hasta 25 W.
- Galaxy S25 Ultra: Batería de 5000 mAh. Hasta 31 horas de reproducción de vídeo nominal. Carga por cable de 45 W, inalámbrica de 15 W, carga inalámbrica inversa.
Conclusión: El iPhone dura más en un uso similar y se mantiene más eficiente durante la carga. Samsung se llena más rápido en un cargador de pared y puede recargar tus auriculares o ver en la parte posterior.
Conectividad y almacenamiento
- iPhone 17 Pro Max: Chip inalámbrico N1 con Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread, UWB de segunda generación. USB C de hasta 10 Gb s. Almacenamiento de hasta 2 TB.
- Galaxy S25 Ultra: Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.x, UWB, USB C 3.2, S Pen silo. Almacenamiento de hasta 1 TB.
Conclusión: Apple gana en almacenamiento máximo y transferencias cableadas cortas a SSD. Samsung gana con el lápiz óptico integrado y la entrada tipo PC.
Software y ecosistema
- iPhone: iOS 26 con integración profunda de dispositivo a dispositivo, calidad de aplicación de primer nivel, larga trayectoria de actualización y una sólida gestión de la salud de la batería.
- Samsung: One UI 7 con Galaxy AI e integración de Google, gran multitarea, modo de escritorio, estrechos lazos con Galaxy Watch y Galaxy Book.
Conclusión: Si tu mundo es Mac, iPad y AirPods, iPhone es la elección fluida. Si te encantan los servicios de Google, los PC con Windows y un lápiz óptico, Samsung encaja mejor.
Durabilidad y servicio
- iPhone 17 Pro Max: Ceramic Shield 2 en la parte delantera y trasera con resistencia mejorada a los arañazos y resistencia a las grietas, IP68.
- Galaxy S25 Ultra: Cristal frontal Gorilla Armor 2 con un fuerte comportamiento antirreflectante, marco de titanio, IP68.
Conclusión: Ambos son resistentes. Gorilla Armor 2 es excelente contra el deslumbramiento y los micro arañazos. Ceramic Shield 2 protege ambos lados y es más fácil de mantener limpio con el nuevo revestimiento.
Precios
- iPhone 17 Pro Max: 256 GB a 1199 dólares, 512 GB a 1399, 1 TB a 1599, 2 TB a 1999.
- Galaxy S25 Ultra: 256 GB a unos 1299 dólares, 512 GB cuesta más, 1 TB cuesta más. Los precios de calle varían mucho con las promociones.
Conclusión: De base a base, Samsung comienza más alto. Apple ofrece un nivel de 2 TB que los creadores realmente usarán.
Quién debería comprar cuál
- Compra el iPhone 17 Pro Max si: grabas mucho vídeo, quieres la mayor duración de batería del iPhone, te gusta Apple Intelligence en el dispositivo y quieres opciones de 2 TB.
- Compra el Galaxy S25 Ultra si: quieres las mejores fotos con zoom largo, necesitas el S Pen para notas o ediciones, quieres resolución QHD+ y te gustan las funciones Galaxy AI de Samsung.
Resumen rápido de especificaciones
|Categoría
|iPhone 17 Pro Max
|Galaxy S25 ultra
|Pantalla
|6,9 pulgadas OLED, 2868 x 1320, 1 a 120 Hz, 3000 nits de brillo máximo en exteriores
|6,9 pulgadas LTPO AMOLED, QHD+ 3120 x 1440, 1 a 120 Hz, muy brillante
|Chip
|A19 Pro, CPU de 6 núcleos, GPU de 6 núcleos con aceleradores neuronales, motor neuronal de 16 núcleos
|Snapdragon 8 elite para galaxy
|Cámaras traseras
|Principal de 48 MP, Ultra Gran Angular de 48 MP, Teleobjetivo de 48 MP 4x con alcance de calidad óptica de 8x
|Principal de 200 MP, ultra gran angular de 50 MP, 50 MP 5x, 10 MP 3x
|Cámara frontal
|Center Stage de 18 MP
|12 MP
|Vídeo
|Hasta 4K de alta velocidad de fotogramas, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, genlock
|Hasta 8K 30 fps, HDR de 10 bits, vídeo LOG
|Afirmaciones de la batería
|Hasta 39 horas de reproducción de vídeo
|5000 mAh, hasta 31 horas de reproducción de vídeo
|Carga
|50 por ciento en unos 20 minutos con USB C de alta potencia, Qi2 hasta 25 W
|45 W con cable, 15 W inalámbrico, inalámbrico inverso
|Almacenamiento superior
|Hasta 2 TB
|Hasta 1 TB
|Especial
|Chip inalámbrico N1, Ceramic Shield 2 en ambos lados
|S Pen silo, Gorilla Armor 2, marco de titanio
Llamada final
Si le das a un cineasta o YouTuber ambos teléfonos, la mayoría elegirá el iPhone 17 Pro Max por su canalización de vídeo y su rendimiento sostenido. Si le das a un usuario avanzado que dibuja, anota y fotografía sujetos distantes, la mayoría elegirá el Galaxy S25 Ultra por el S Pen y el zoom. No te puedes equivocar con ninguno de los dos. Céntrate en las funciones que tocarás todos los días.