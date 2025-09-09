iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: lucha de especificaciones

Breve veredicto: Elige el iPhone 17 Pro Max si quieres herramientas de vídeo líderes en su clase, un rendimiento sostenido más eficiente y el ecosistema iOS. Elige el Galaxy S25 Ultra si quieres el mejor zoom de largo alcance, el S Pen y una pantalla de mayor resolución con un montón de trucos de IA. Ambos son excelentes. Tus prioridades deciden.

Diseño y construcción

iPhone 17 Pro Max: Unibody de aluminio con una meseta de cámara forjada, Ceramic Shield 2 en la parte delantera y trasera, IP68. Colores: Plata, Azul Profundo, Naranja Cósmico.

Unibody de aluminio con una meseta de cámara forjada, Ceramic Shield 2 en la parte delantera y trasera, IP68. Colores: Plata, Azul Profundo, Naranja Cósmico. Galaxy S25 Ultra: Marco de titanio, cristal frontal Gorilla Armor 2, IP68, S Pen integrado. Los colores varían según el mercado con varios acabados de titanio.

Conclusión: El iPhone se siente más monolítico y funciona de forma más eficiente. El Galaxy se siente más como una herramienta con el S Pen y una mayor resistencia del cristal.

Tamaño y peso

iPhone 17 Pro Max: 163,4 x 78,0 x 8,75 mm, 233 g.

163,4 x 78,0 x 8,75 mm, 233 g. Galaxy S25 Ultra: Huella similar, el peso varía según la región, generalmente un poco más ligero que el Ultra del año pasado.

Conclusión: Ambos son teléfonos grandes. Si valoras la sensación más ligera, comprueba el modelo exacto en la mano. Si te preocupa el margen térmico, el iPhone tiene la ventaja.

Pantalla

iPhone 17 Pro Max: OLED de 6,9 pulgadas, 2868 x 1320 a 460 ppi, ProMotion de 1 a 120 Hz, 3000 nits de brillo máximo en exteriores, revestimiento antirreflectante, Always‑On.

OLED de 6,9 pulgadas, 2868 x 1320 a 460 ppi, ProMotion de 1 a 120 Hz, 3000 nits de brillo máximo en exteriores, revestimiento antirreflectante, Always‑On. Galaxy S25 Ultra: AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas, QHD+ 3120 x 1440 a unos 498 ppi, de 1 a 120 Hz, brillo máximo muy alto, Always‑On.

Conclusión: Samsung gana en resolución bruta y densidad de píxeles. Apple gana en legibilidad en exteriores con el revestimiento antirreflectante y un brillo sostenido muy alto.

Rendimiento y temperatura

iPhone 17 Pro Max: A19 Pro con CPU de 6 núcleos y GPU de 6 núcleos con aceleradores neuronales por núcleo, motor neuronal de 16 núcleos, nueva cámara de vapor. Se centra en relojes sostenidos más altos y temperaturas táctiles más frías.

A19 Pro con CPU de 6 núcleos y GPU de 6 núcleos con aceleradores neuronales por núcleo, motor neuronal de 16 núcleos, nueva cámara de vapor. Se centra en relojes sostenidos más altos y temperaturas táctiles más frías. Galaxy S25 Ultra: Snapdragon 8 Elite para Galaxy, cámara de vapor más grande y material de interfaz térmica modificado.

Conclusión: El rendimiento de un solo núcleo y el rendimiento sostenido favorecen al iPhone. Las velocidades de ráfaga de la GPU son similares, y Samsung se apoya en el trazado de rayos y las optimizaciones de Vulkan para los juegos. Los juegos largos o la captura en 4K funcionan de forma más eficiente en el iPhone.

Funciones de IA

iPhone 17 Pro Max: Apple Intelligence en el dispositivo para ayudar a escribir, herramientas de imagen y Siri más inteligente. Fuerte postura de privacidad. Muchas tareas utilizan los aceleradores de la GPU más el motor neuronal.

Apple Intelligence en el dispositivo para ayudar a escribir, herramientas de imagen y Siri más inteligente. Fuerte postura de privacidad. Muchas tareas utilizan los aceleradores de la GPU más el motor neuronal. Galaxy S25 Ultra: Funciones de Galaxy AI como Now Brief, acciones entre aplicaciones, Circle to Search, escalado ascendente de IA con ProScaler y mucho más. Estrechos lazos con los servicios de Google.

Conclusión: Samsung es más llamativo con herramientas de IA visibles y automatizaciones entre aplicaciones. Apple es más silencioso, pero fuerte en el dispositivo y la privacidad. Ambos impulsan beneficios reales.

Cámaras

iPhone 17 Pro Max

Sistema triple de 48 MP: Principal, Ultra Gran Angular y un nuevo teleobjetivo de 48 MP a 4x.

Alcance de 8x con calidad óptica con un modo equivalente de 200 mm.

Cámara frontal Center Stage de 18 MP con una vista más amplia.

Galaxy S25 ultra

Sistema trasero cuádruple: Principal de 200 MP, Ultra Gran Angular de 50 MP, periscopio de 50 MP 5x, teleobjetivo de 10 MP 3x, selfie de 12 MP.

Conclusión: Samsung es el rey del zoom a larga distancia y ofrece macro en Ultra Gran Angular. El color, el tono de piel y la consistencia HDR de Apple son excelentes, y el sensor más grande del nuevo teleobjetivo ayuda en condiciones de poca luz. Para la vida silvestre, los estadios y los paisajes urbanos, elige Samsung. Para personas, vídeo e iluminación mixta, elige Apple.

Vídeo

iPhone 17 Pro Max: ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, genlock, Dual Capture, 4K hasta velocidades de fotogramas muy altas, estabilización líder en su clase. Conexión Plug‑and‑Play con monitores profesionales y SSD a través de USB C.

ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, genlock, Dual Capture, 4K hasta velocidades de fotogramas muy altas, estabilización líder en su clase. Conexión Plug‑and‑Play con monitores profesionales y SSD a través de USB C. Galaxy S25 Ultra: 8K hasta 30 fps, HDR de 10 bits, vídeo LOG, eliminación de ruido mejorada, Audio Eraser, integración Expert RAW.

Conclusión: El iPhone es la mejor herramienta de cine de bolsillo con opciones RAW y genlock. Samsung te ofrece 8K y un fuerte HDR con opciones de postproducción flexibles.

Batería y carga

iPhone 17 Pro Max: La mejor duración de batería del iPhone hasta ahora con hasta 39 horas de reproducción de vídeo nominal. 50 por ciento en unos 20 minutos con un adaptador USB C de alta potencia. Qi2 inalámbrico hasta 25 W.

La mejor duración de batería del iPhone hasta ahora con hasta 39 horas de reproducción de vídeo nominal. 50 por ciento en unos 20 minutos con un adaptador USB C de alta potencia. Qi2 inalámbrico hasta 25 W. Galaxy S25 Ultra: Batería de 5000 mAh. Hasta 31 horas de reproducción de vídeo nominal. Carga por cable de 45 W, inalámbrica de 15 W, carga inalámbrica inversa.

Conclusión: El iPhone dura más en un uso similar y se mantiene más eficiente durante la carga. Samsung se llena más rápido en un cargador de pared y puede recargar tus auriculares o ver en la parte posterior.

Conectividad y almacenamiento

iPhone 17 Pro Max: Chip inalámbrico N1 con Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread, UWB de segunda generación. USB C de hasta 10 Gb s. Almacenamiento de hasta 2 TB.

Chip inalámbrico N1 con Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, Thread, UWB de segunda generación. USB C de hasta 10 Gb s. Almacenamiento de hasta 2 TB. Galaxy S25 Ultra: Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.x, UWB, USB C 3.2, S Pen silo. Almacenamiento de hasta 1 TB.

Conclusión: Apple gana en almacenamiento máximo y transferencias cableadas cortas a SSD. Samsung gana con el lápiz óptico integrado y la entrada tipo PC.

Software y ecosistema

iPhone: iOS 26 con integración profunda de dispositivo a dispositivo, calidad de aplicación de primer nivel, larga trayectoria de actualización y una sólida gestión de la salud de la batería.

iOS 26 con integración profunda de dispositivo a dispositivo, calidad de aplicación de primer nivel, larga trayectoria de actualización y una sólida gestión de la salud de la batería. Samsung: One UI 7 con Galaxy AI e integración de Google, gran multitarea, modo de escritorio, estrechos lazos con Galaxy Watch y Galaxy Book.

Conclusión: Si tu mundo es Mac, iPad y AirPods, iPhone es la elección fluida. Si te encantan los servicios de Google, los PC con Windows y un lápiz óptico, Samsung encaja mejor.

Durabilidad y servicio

iPhone 17 Pro Max: Ceramic Shield 2 en la parte delantera y trasera con resistencia mejorada a los arañazos y resistencia a las grietas, IP68.

Ceramic Shield 2 en la parte delantera y trasera con resistencia mejorada a los arañazos y resistencia a las grietas, IP68. Galaxy S25 Ultra: Cristal frontal Gorilla Armor 2 con un fuerte comportamiento antirreflectante, marco de titanio, IP68.

Conclusión: Ambos son resistentes. Gorilla Armor 2 es excelente contra el deslumbramiento y los micro arañazos. Ceramic Shield 2 protege ambos lados y es más fácil de mantener limpio con el nuevo revestimiento.

Precios

iPhone 17 Pro Max: 256 GB a 1199 dólares, 512 GB a 1399, 1 TB a 1599, 2 TB a 1999.

256 GB a 1199 dólares, 512 GB a 1399, 1 TB a 1599, 2 TB a 1999. Galaxy S25 Ultra: 256 GB a unos 1299 dólares, 512 GB cuesta más, 1 TB cuesta más. Los precios de calle varían mucho con las promociones.

Conclusión: De base a base, Samsung comienza más alto. Apple ofrece un nivel de 2 TB que los creadores realmente usarán.

Quién debería comprar cuál

Compra el iPhone 17 Pro Max si: grabas mucho vídeo, quieres la mayor duración de batería del iPhone, te gusta Apple Intelligence en el dispositivo y quieres opciones de 2 TB.

grabas mucho vídeo, quieres la mayor duración de batería del iPhone, te gusta Apple Intelligence en el dispositivo y quieres opciones de 2 TB. Compra el Galaxy S25 Ultra si: quieres las mejores fotos con zoom largo, necesitas el S Pen para notas o ediciones, quieres resolución QHD+ y te gustan las funciones Galaxy AI de Samsung.

Resumen rápido de especificaciones

Categoría iPhone 17 Pro Max Galaxy S25 ultra Pantalla 6,9 pulgadas OLED, 2868 x 1320, 1 a 120 Hz, 3000 nits de brillo máximo en exteriores 6,9 pulgadas LTPO AMOLED, QHD+ 3120 x 1440, 1 a 120 Hz, muy brillante Chip A19 Pro, CPU de 6 núcleos, GPU de 6 núcleos con aceleradores neuronales, motor neuronal de 16 núcleos Snapdragon 8 elite para galaxy Cámaras traseras Principal de 48 MP, Ultra Gran Angular de 48 MP, Teleobjetivo de 48 MP 4x con alcance de calidad óptica de 8x Principal de 200 MP, ultra gran angular de 50 MP, 50 MP 5x, 10 MP 3x Cámara frontal Center Stage de 18 MP 12 MP Vídeo Hasta 4K de alta velocidad de fotogramas, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, genlock Hasta 8K 30 fps, HDR de 10 bits, vídeo LOG Afirmaciones de la batería Hasta 39 horas de reproducción de vídeo 5000 mAh, hasta 31 horas de reproducción de vídeo Carga 50 por ciento en unos 20 minutos con USB C de alta potencia, Qi2 hasta 25 W 45 W con cable, 15 W inalámbrico, inalámbrico inverso Almacenamiento superior Hasta 2 TB Hasta 1 TB Especial Chip inalámbrico N1, Ceramic Shield 2 en ambos lados S Pen silo, Gorilla Armor 2, marco de titanio

Llamada final

Si le das a un cineasta o YouTuber ambos teléfonos, la mayoría elegirá el iPhone 17 Pro Max por su canalización de vídeo y su rendimiento sostenido. Si le das a un usuario avanzado que dibuja, anota y fotografía sujetos distantes, la mayoría elegirá el Galaxy S25 Ultra por el S Pen y el zoom. No te puedes equivocar con ninguno de los dos. Céntrate en las funciones que tocarás todos los días.