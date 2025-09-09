Date de sortie d’iOS 26 confirmée : disponible le 15 septembre avec la refonte Liquid Glass

C’est l’une des semaines les plus importantes d’Apple de l’année. L’événement « Awe Dropping » de l’entreprise a dévoilé la gamme iPhone 17, de nouveaux matériels Apple Watch et de nouveaux AirPods. Mais les nouvelles logicielles sont tout aussi importantes : iOS 26 sera officiellement lancé le lundi 15 septembre.

De la bêta à la version publique

iOS 26 a été présenté pour la première fois en juin lors de la WWDC. Depuis, il a traversé un cycle bêta de trois mois avec les développeurs et les premiers utilisateurs. Apple annonce maintenant qu’il est prêt pour tout le monde, avec la mise à jour qui sera disponible quelques jours seulement avant l’expédition de l’iPhone 17.

Nouvelles fonctionnalités d’iOS 26

Le changement le plus visible est la refonte Liquid Glass, qui rend l’interface plus fluide et tactile. Mais ce n’est pas tout. Les autres points forts incluent :

Améliorations d’Apple Wallet avec une prise en charge étendue des identifiants et des billets

avec une prise en charge étendue des identifiants et des billets Améliorations de CarPlay avec une intégration véhicule plus poussée

avec une intégration véhicule plus poussée Mises à jour de Messages qui apportent des réponses plus intelligentes et de nouvelles façons de partager

qui apportent des réponses plus intelligentes et de nouvelles façons de partager Améliorations des performances dans tout le système

C’est une mise à jour substantielle, pas seulement un coup de peinture.

iPhones pris en charge

Si vous possédez un iPhone relativement récent, vous êtes probablement couvert. iOS 26 fonctionne sur :

Tous les modèles iPhone 17

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max

Gamme iPhone 15 (standard et Pro)

Gamme iPhone 14 (standard et Pro)

Gamme iPhone 13 (y compris mini et Pro Max)

Gamme iPhone 12 (y compris mini et Pro Max)

Gamme iPhone 11

iPhone SE (2e génération et plus récent)

Modèles abandonnés

Les iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR ne recevront pas iOS 26, même s’ils fonctionnaient sous iOS 18. Apple continuera probablement à fournir des correctifs de sécurité occasionnels pour eux, mais pas les nouvelles fonctionnalités.