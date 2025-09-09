iOS 26 Veröffentlichungsdatum bestätigt: kommt am 15. September mit Liquid-Glass-Redesign

Es ist eine der wichtigsten Wochen des Jahres für Apple. Das „Awe Dropping“-Event des Unternehmens lieferte die iPhone 17-Reihe, neue Apple Watch-Hardware und frische AirPods. Aber die Software-Nachrichten sind genauso wichtig: iOS 26 wird offiziell am Montag, den 15. September, veröffentlicht.

Von der Beta zur öffentlichen Veröffentlichung

iOS 26 wurde erstmals im Juni auf der WWDC vorgestellt. Seitdem durchläuft es einen dreimonatigen Beta-Zyklus mit Entwicklern und Early Adopters. Apple sagt nun, dass es für alle bereit ist, wobei das Update nur wenige Tage vor dem Versand des iPhone 17 live geht.

Neue Funktionen in iOS 26

Die sichtbarste Änderung ist das Liquid-Glass-Redesign, das die Benutzeroberfläche flüssiger und taktiler wirken lässt. Aber das ist noch nicht alles. Weitere Highlights sind:

Apple Wallet-Upgrades mit erweitertem ID- und Ticket-Support

mit erweitertem ID- und Ticket-Support CarPlay-Verbesserungen mit tieferer Fahrzeugintegration

mit tieferer Fahrzeugintegration Nachrichten-Updates , die intelligentere Antworten und neue Möglichkeiten zum Teilen bieten

, die intelligentere Antworten und neue Möglichkeiten zum Teilen bieten Leistungsverbesserungen im gesamten System

Es ist ein erhebliches Update, nicht nur ein neuer Anstrich.

Unterstützte iPhones

Wenn Sie ein relativ aktuelles iPhone besitzen, sind Sie wahrscheinlich dabei. iOS 26 funktioniert auf:

Alle iPhone 17 Modelle

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro und 16 Pro Max

iPhone 15-Reihe (Standard und Pro)

iPhone 14-Reihe (Standard und Pro)

iPhone 13-Reihe (einschließlich mini und Pro Max)

iPhone 12-Reihe (einschließlich mini und Pro Max)

iPhone 11-Reihe

iPhone SE (2. Generation und neuer)

Nicht mehr unterstützte Modelle

Das iPhone XS, iPhone XS Max und iPhone XR erhalten iOS 26 nicht, obwohl sie iOS 18 ausführten. Apple wird wahrscheinlich weiterhin gelegentliche Sicherheits-Patches für sie bereitstellen, aber nicht die neuen Funktionen.