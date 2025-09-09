Fecha de lanzamiento de iOS 26 confirmada: llegará el 15 de septiembre con un rediseño de Liquid Glass

Es una de las semanas más importantes de Apple del año. El evento “Awe Dropping” de la compañía presentó la línea del iPhone 17, el nuevo hardware del Apple Watch y los nuevos AirPods. Pero las noticias sobre el software son igual de importantes: iOS 26 se lanzará oficialmente el lunes 15 de septiembre.

De la beta al lanzamiento público

iOS 26 se presentó por primera vez en junio en la WWDC. Desde entonces, ha estado pasando por un ciclo beta de tres meses con desarrolladores y los primeros usuarios. Apple ahora dice que está listo para todos, con la actualización entrando en funcionamiento solo unos días antes de que se envíe el iPhone 17.

Nuevas funciones en iOS 26

El cambio más visible es el rediseño de Liquid Glass, que hace que la interfaz se sienta más fluida y táctil. Pero eso no es todo. Otros aspectos destacados incluyen:

Mejoras en Apple Wallet con soporte ampliado para identificaciones y entradas

con soporte ampliado para identificaciones y entradas Mejoras en CarPlay con una integración más profunda del vehículo

con una integración más profunda del vehículo Actualizaciones de Mensajes que traen respuestas más inteligentes y nuevas formas de compartir

que traen respuestas más inteligentes y nuevas formas de compartir Refinamientos de rendimiento en todo el sistema

Es una actualización sustancial, no solo una capa de pintura.

iPhones compatibles

Si tienes un iPhone relativamente reciente, es probable que estés cubierto. iOS 26 funciona en:

Todos los modelos de iPhone 17

iPhone 16e, 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max

Línea de iPhone 15 (estándar y Pro)

Línea de iPhone 14 (estándar y Pro)

Línea de iPhone 13 (incluidos mini y Pro Max)

Línea de iPhone 12 (incluidos mini y Pro Max)

Línea de iPhone 11

iPhone SE (2.ª generación y posteriores)

Modelos descartados

El iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR no recibirán iOS 26, aunque ejecutaron iOS 18. Es probable que Apple continúe enviando parches de seguridad ocasionales para ellos, pero no las nuevas funciones.