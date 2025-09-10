¿Duración de la batería del iPhone 17: cuánto dura?

El iPhone 17, con una batería de 3692 mAh, puede durar hasta 30 horas al reproducir vídeos almacenados en el teléfono. Para streaming de vídeo, puede llegar hasta 27 horas. ¡Es un claro paso adelante con respecto al iPhone 16!
¿Cuánto aumenta?
Aquí tienes un vistazo rápido:
- Reproducción de vídeo: iPhone 17 unas 30 horas. iPhone 16 unas 22 horas. Son 8 horas más.
- Streaming de vídeo: iPhone 17 unas 27 horas. iPhone 16 unas 18 horas. Son 9 horas más.
Así que el iPhone 17 dura mucho más que el iPhone 16 con una batería de 3561 mAh, pero ciertamente no es rival para la batería del iPhone 17 Pro Max.
¿Por qué este aumento en la duración de la batería?
Dos grandes razones:
- El chip A19 es más eficiente energéticamente. Funciona mejor con iOS 26 para ahorrar batería.
- La nueva pantalla también ayuda. El iPhone 17 puede funcionar a 120 Hz para un uso fluido, pero también baja a 1 Hz cuando no estás activo. Eso ahorra energía.
Estadísticas de carga rápida
¿Necesitas una recarga rápida? Diez minutos con un cargador USB-C potente pueden dar unas 8 horas de reproducción de vídeo. Un cargador de 40W o superior puede llevar la batería al 50% en unos 20 minutos, y con un cargador de 30W, espera lo mismo en aproximadamente 30 minutos.
Resumen
|Función
|Detalles
|Reproducción de vídeo
|Hasta 30 horas
|Streaming de vídeo
|Hasta 27 horas
|Mejora con respecto al iPhone 16
|+8 horas de reproducción, +9 horas de streaming
|Velocidad de carga
|8 horas de reproducción con una carga de 10 minutos, 50% en unos 20 minutos con un cargador de 40W+
El iPhone 17 no tiene la batería más grande de la historia. Pero para un iPhone estándar, las mejoras son importantes. Obtienes más horas para ver, transmitir, trabajar y mantenerte conectado sin cargar con demasiada frecuencia.