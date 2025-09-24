Acheter un iPhone 17 sur Back Market : ce qu’il faut savoir

Back Market est l’un des acteurs les plus fiables dans le domaine des appareils remis à neuf. Ils répertorient les iPhones qui ont été nettoyés, testés et classés avant d’être revendus. Mais avec un tout nouvel appareil comme l’iPhone 17, il y a des facteurs supplémentaires à prendre en compte.

Avantages et inconvénients d’acheter un iPhone 17 « remis à neuf »

Avantages Inconvénients Prix inférieur par rapport au neuf Risque de batterie de moindre qualité, d’usure esthétique ou de pièces manquantes Certaines unités seront assorties d’une garantie Vous pourriez perdre le bonus de lancement initial ou les promotions d’Apple Vous resterez connecté à l’écosystème de mise à jour et de réparation d’Apple En cas de défauts, recours limité si le reconditionneur est louche

Où se situe Back Market par rapport aux autres options

Vous voudrez comparer avec la propre boutique de produits remis à neuf d’Apple, les offres sécurisées des opérateurs ou les nouveaux appareils avec garantie. Back Market obtient un score élevé pour la sélection et les prix, mais vous dépendez des contrôles du reconditionneur.

Un iPhone 17 de Back Market n’est pas encore réel (la plupart des annonces sont des espaces réservés). Mais une fois que les vraies unités arriveront, l’achat d’un 17 remis à neuf pourrait être une bonne solution, à condition d’examiner attentivement la batterie, la garantie et l’état. Si vous privilégiez la tranquillité d’esprit aux économies, un appareil neuf avec une garantie Apple complète peut être plus sûr.

Ce qu’il faut vérifier attentivement

État de la batterie et nombre de cycles

Même remis à neuf, cela devrait être élevé. Demandez des diagnostics ou une preuve. Durée de la garantie et politique de retour

Back Market offre généralement une garantie de remise à neuf. Assurez-vous qu’elle vous couvre pendant au moins 6 à 12 mois. Exhaustivité des accessoires

Comprend-il le chargeur, le câble et la boîte d’origine ? Les pièces sont-elles authentiques ? Qualité et photos

Vérifiez les photos pour voir s’il n’y a pas de rayures ou de bosses. Les qualités A+ ou « comme neuf » sont des choix plus sûrs. Verrouillage iCloud et verrouillage d’activation

Assurez-vous que l’appareil est propre et jamais verrouillé sur l’identifiant Apple de quelqu’un d’autre.

Quand cela pourrait-il avoir du sens