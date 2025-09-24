Acheter un iPhone 17 sur Back Market : ce qu’il faut savoir

Amalia A

Editor-in-Chief | @amalaia123
2 minute read
| Guide pratique
back market iphone

Back Market est l’un des acteurs les plus fiables dans le domaine des appareils remis à neuf. Ils répertorient les iPhones qui ont été nettoyés, testés et classés avant d’être revendus. Mais avec un tout nouvel appareil comme l’iPhone 17, il y a des facteurs supplémentaires à prendre en compte.

Table des matières

Avantages et inconvénients d’acheter un iPhone 17 « remis à neuf »

AvantagesInconvénients
Prix inférieur par rapport au neufRisque de batterie de moindre qualité, d’usure esthétique ou de pièces manquantes
Certaines unités seront assorties d’une garantieVous pourriez perdre le bonus de lancement initial ou les promotions d’Apple
Vous resterez connecté à l’écosystème de mise à jour et de réparation d’AppleEn cas de défauts, recours limité si le reconditionneur est louche

Où se situe Back Market par rapport aux autres options

Vous voudrez comparer avec la propre boutique de produits remis à neuf d’Apple, les offres sécurisées des opérateurs ou les nouveaux appareils avec garantie. Back Market obtient un score élevé pour la sélection et les prix, mais vous dépendez des contrôles du reconditionneur.

iphone 17 sur back market

Un iPhone 17 de Back Market n’est pas encore réel (la plupart des annonces sont des espaces réservés). Mais une fois que les vraies unités arriveront, l’achat d’un 17 remis à neuf pourrait être une bonne solution, à condition d’examiner attentivement la batterie, la garantie et l’état. Si vous privilégiez la tranquillité d’esprit aux économies, un appareil neuf avec une garantie Apple complète peut être plus sûr.

Ce qu’il faut vérifier attentivement

  1. État de la batterie et nombre de cycles
    Même remis à neuf, cela devrait être élevé. Demandez des diagnostics ou une preuve.
  2. Durée de la garantie et politique de retour
    Back Market offre généralement une garantie de remise à neuf. Assurez-vous qu’elle vous couvre pendant au moins 6 à 12 mois.
  3. Exhaustivité des accessoires
    Comprend-il le chargeur, le câble et la boîte d’origine ? Les pièces sont-elles authentiques ?
  4. Qualité et photos
    Vérifiez les photos pour voir s’il n’y a pas de rayures ou de bosses. Les qualités A+ ou « comme neuf » sont des choix plus sûrs.
  5. Verrouillage iCloud et verrouillage d’activation
    Assurez-vous que l’appareil est propre et jamais verrouillé sur l’identifiant Apple de quelqu’un d’autre.

Quand cela pourrait-il avoir du sens

  • Si la différence entre un produit remis à neuf et un produit neuf est de 10 à 20 % et que vous êtes à l’aise d’accepter une certaine usure.
  • Si vous avez manqué les offres de lancement du premier jour et que vous voulez vous assurer d’obtenir un 17 à moindre coût.
  • Si vous acceptez déjà certains risques (vous avez un autre iPhone, une garantie, etc.).

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

Related Articles