Obtenez un iPhone 17 gratuitement : Les meilleures offres de reprise expliquées

Obtenir l’iPhone 17 ne signifie pas nécessairement payer le prix fort. Avec la bonne offre de reprise, vous pouvez économiser des centaines de dollars sur le coût de l’iPhone 17, ou dans certains cas, repartir avec le téléphone gratuitement. La clé est de savoir où chercher et de comprendre les conditions générales !

Où trouver les meilleures offres de reprise iPhone 17

1. Verizon : jusqu’à 1 100 $ de réduction

Verizon mise gros avec sa promotion. Si vous reprenez un téléphone récent en bon état et souscrivez à un forfait illimité éligible, vous pouvez obtenir jusqu’à 1 100 $ en crédits de facture. C’est suffisant pour couvrir entièrement un iPhone 17.

Les crédits sont répartis sur des mensualités, vous devrez donc rester sur le forfait pendant toute la durée pour bénéficier de l’avantage complet.

Consultez l’offre Verizon

2. T-Mobile : grosses réductions, même iPhone 17 gratuit

T-Mobile propose plusieurs offres différentes. La principale est jusqu’à 1 100 $ de réduction avec une reprise qualifiante, qui fonctionne de manière similaire à l’offre de Verizon. Ils proposent également une offre « iPhone 17 offert » pour les clients ajoutant de nouvelles lignes ou changeant d’opérateur.

Selon le forfait, vous pourriez finir par payer peu ou rien pour le téléphone, bien qu’encore une fois, la réduction se présente sous forme de crédits mensuels.

Consultez l’offre T-Mobile

3. AT : jusqu’à 830 $ de réduction

Le crédit de reprise d’ATT n’est pas aussi élevé que celui de Verizon ou de T-Mobile, mais il reste solide. Reprenez un iPhone récent et vous pouvez obtenir jusqu’à 830 $ en crédits, suffisant pour couvrir le modèle iPhone 17 de base sur 36 mois.

Comme les autres opérateurs, vous devrez être sur un forfait illimité éligible et vous y tenir pendant toute la durée pour conserver les crédits.

Consultez l’offre AT

4. Apple : valeurs de reprise simples

Si vous préférez éviter les conditions complexes des opérateurs, le programme de reprise d’Apple est le plus simple. Selon ce que vous échangez, vous pouvez obtenir entre 40 $ et 700 $ de réduction sur votre nouvel iPhone 17. La valeur est inférieure aux offres des opérateurs, mais vous n’êtes pas lié à un forfait spécifique.

Apple offre également la possibilité d’un crédit pour un achat ou d’une carte cadeau Apple, et vous pouvez le combiner avec un financement à 0 %.

Consultez la reprise Apple

Combien de temps durent ces offres ?

Les promotions de reprise des opérateurs autour du lancement d’un nouvel iPhone durent généralement les premiers mois, mais les offres les plus avantageuses, comme 1 100 $ de réduction, tendent à s’estomper lorsque l’effervescence du lancement se calme. Les valeurs de reprise d’Apple sont plus stables mais peuvent évoluer dans le temps selon la demande de revente pour les anciens modèles.

Si vous voulez avoir les meilleures chances d’obtenir un iPhone 17 gratuit ou fortement réduit, il vaut mieux agir rapidement, surtout avec les offres phares de Verizon et T-Mobile !

Mais avant d’opter pour une offre de reprise, découvrez si l’iPhone 17 vaut la peine d’être mis à niveau !