Consigue un iPhone 17 gratis: te explicamos las mejores ofertas de intercambio

Hacerse con el iPhone 17 no tiene por qué significar pagar el precio completo. Con la oferta de intercambio adecuada, puedes descontar cientos de euros del coste del iPhone 17 o, en algunos casos, llevarte el teléfono gratis. ¡La clave está en saber dónde buscar y entender la letra pequeña!

Dónde encontrar las mejores ofertas de intercambio del iPhone 17

1. Verizon: hasta 1100 $ de descuento

Verizon está apostando fuerte con su promoción. Si entregas un teléfono reciente en buen estado y te suscribes a un plan ilimitado elegible, puedes obtener hasta 1100 $ en créditos de factura. Eso es suficiente para cubrir un iPhone 17 directamente.

Los créditos se reparten en cuotas mensuales, por lo que tendrás que mantener el plan durante todo el plazo para ver el beneficio completo.

Consulta la oferta de Verizon

2. T-Mobile: grandes descuentos, incluso un iPhone 17 gratis

T-Mobile tiene varias ofertas diferentes en curso. La principal es de hasta 1100 $ de descuento con un intercambio que cumpla los requisitos, que funciona de forma muy parecida a la oferta de Verizon. También están impulsando una oferta de «iPhone 17 gratis» para los clientes que añadan nuevas líneas o se cambien.

Dependiendo del plan, podrías terminar pagando poco o nada por el teléfono, aunque, de nuevo, el descuento viene en forma de créditos mensuales.

Consulta la oferta de T-Mobile

3. AT&t: hasta 830 $ de descuento

El crédito de intercambio de AT&T no es tan alto como el de Verizon o T-Mobile, pero sigue siendo sólido. Si entregas un iPhone reciente, puedes obtener hasta 830 $ en créditos, suficiente para cubrir el modelo base del iPhone 17 durante 36 meses.

Al igual que con los otros operadores, tendrás que tener un plan ilimitado elegible y mantenerlo durante toda la duración para conservar los créditos.

Consulta la oferta de AT&T

4. Apple: valores de intercambio sencillos

Si prefieres no complicarte con la letra pequeña de los operadores, el programa de intercambio de Apple es el más sencillo. Dependiendo de lo que entregues, puedes obtener entre 40 y 700 $ de descuento en tu nuevo iPhone 17. El valor es inferior al de las ofertas de los operadores, pero no estás sujeto a un plan específico.

Apple también ofrece la opción de crédito para una compra o una tarjeta de regalo de Apple, y puedes combinarlo con una financiación al 0%.

Consulta el intercambio de Apple

¿Cuánto duran estas ofertas?

Las promociones de intercambio de los operadores en torno al lanzamiento de un nuevo iPhone suelen durar los primeros meses, pero las ofertas más generosas, como la de 1100 $ de descuento, tienden a desaparecer a medida que se asienta el revuelo del lanzamiento. Los valores de intercambio de Apple son más estables, pero pueden variar con el tiempo en función de la demanda de reventa de los modelos más antiguos.

Si quieres tener la mejor oportunidad de conseguir un iPhone 17 gratis o con un gran descuento, merece la pena actuar con rapidez, ¡especialmente con las ofertas principales de Verizon y T-Mobile!

Pero antes de optar por una oferta de intercambio, averigua si merece la pena actualizar al iPhone 17.