Kostenlos ein iPhone 17 erhalten: Die besten Eintausch-Angebote erklärt

Den Kauf des iPhone 17 muss nicht bedeuten, den vollen Preis zu zahlen. Mit dem richtigen Eintausch-Angebot können Sie Hunderte vom Preis des iPhone 17 abziehen oder in einigen Fällen das Telefon kostenlos erhalten. Der Schlüssel liegt darin zu wissen, wo man suchen muss und das Kleingedruckte zu verstehen!

Wo Sie die besten iPhone 17 Eintausch-Angebote finden

1. Verizon: bis zu 1.100 $ Rabatt

Verizon bewirbt sein Angebot stark. Wenn Sie ein aktuelles Telefon in gutem Zustand eintauschen und sich für einen berechtigten Unlimited-Tarif anmelden, können Sie bis zu 1.100 $ an Gutschriften auf Ihrer Rechnung erhalten. Das reicht aus, um ein iPhone 17 vollständig abzudecken.

Die Gutschriften werden über monatliche Raten verteilt, daher müssen Sie den Tarif für die gesamte Laufzeit beibehalten, um den vollen Vorteil zu sehen.

Das Verizon-Angebot prüfen

2. T-Mobile: hohe Rabatte, sogar kostenloses iPhone 17

T-Mobile hat mehrere verschiedene Angebote laufen. Das Hauptangebot ist bis zu 1.100 $ Rabatt mit einem qualifizierenden Eintausch, was ähnlich wie das Verizon-Angebot funktioniert. Sie bewerben auch ein „iPhone 17 gratis“-Angebot für Kunden, die neue Leitungen hinzufügen oder wechseln.

Je nach Tarif könnten Sie am Ende wenig bis gar nichts für das Telefon bezahlen, obwohl der Rabatt auch hier als monatliche Gutschriften erfolgt.

Das T-Mobile-Angebot prüfen

3. ATT: bis zu 830 $ Rabatt

Die Eintauschprämie von ATT ist nicht ganz so hoch wie die von Verizon oder T-Mobile, aber sie ist immer noch solide. Tauschen Sie ein aktuelles iPhone ein und Sie können bis zu 830 $ an Gutschriften erhalten, genug, um das Basismodell des iPhone 17 über 36 Monate abzudecken.

Wie bei den anderen Anbietern müssen Sie einen berechtigten Unlimited-Tarif haben und diesen für die gesamte Dauer beibehalten, um die Gutschriften zu erhalten.

Das ATT-Angebot prüfen

4. Apple: unkomplizierte Eintauschwerte

Wenn Sie sich nicht mit dem Kleingedruckten der Mobilfunkanbieter herumschlagen möchten, ist Apples Eintauschprogramm das einfachste. Je nachdem, was Sie eintauschen, können Ihnen zwischen 40 $ und 700 $ von Ihrem neuen iPhone 17 abgezogen werden. Der Wert ist niedriger als bei den Angeboten der Anbieter, aber Sie sind an einen bestimmten Tarif gebunden.

Apple bietet auch die Möglichkeit einer Gutschrift für einen Kauf oder einer Apple Geschenkkarte, und Sie können dies mit einer 0 % Finanzierung kombinieren.

Apple Eintausch prüfen

Wie lange dauern diese Angebote?

Eintausch-Aktionen der Mobilfunkanbieter rund um eine neue iPhone-Einführung laufen normalerweise für die ersten paar Monate, aber die attraktivsten Angebote, wie 1.100 $ Rabatt, neigen dazu, zu verblassen, sobald der anfängliche Hype nachlässt. Apples Eintauschwerte sind stabiler, können sich aber im Laufe der Zeit je nach Wiederverkaufsnachfrage für ältere Modelle ändern.

Wenn Sie die beste Chance auf ein kostenloses oder stark reduziertes iPhone 17 haben möchten, lohnt es sich, schnell zu handeln, besonders bei den Hauptangeboten von Verizon und T-Mobile!

Doch bevor Sie sich für ein Eintausch-Angebot entscheiden, finden Sie heraus, ob sich ein Upgrade auf das iPhone 17 lohnt!