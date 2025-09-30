iOS 26.0.1 soluciona el molesto lag, pero no corrige los principales errores de batería y CarPlay

Ha llegado la primera actualización menor de Apple para iOS 26, y los comentarios iniciales de los usuarios presentan un escenario clásico de buenas y malas noticias. La actualización iOS 26.0.1 logra que el sistema se sienta notablemente más rápido y elimina algunos errores específicos e irritantes.



Sin embargo, en gran medida no aborda las dos quejas más importantes que asolan la plataforma desde su lanzamiento: el consumo impredecible de batería y la conectividad poco fiable de CarPlay. Esto deja a muchos usuarios preguntándose si la mejora del rendimiento merece la pena el riesgo de vivir con los mismos problemas centrales hasta que llegue el próximo parche importante.

Las buenas noticias: mejoras de rendimiento y corrección de errores

Un bienvenido aumento de velocidad

Para aquellos frustrados por las animaciones entrecortadas y la lentitud general en iOS 26, esta actualización ofrece un alivio tangible. Los usuarios en las redes sociales y los foros informan de una experiencia mucho más fluida, particularmente en los dispositivos más nuevos como el iPhone 16 Pro y el iPhone 17 Pro Max.



La interfaz se siente más fluida, las aplicaciones se inician con menos vacilación y la capacidad de respuesta general del sistema es un claro paso adelante. Esta mejora aborda una de las principales críticas del lanzamiento inicial, aportando una capa de pulido muy necesaria a la experiencia diaria del usuario.

Molestias clave resueltas

Más allá del rendimiento general, iOS 26.0.1 se dirige a algunos problemas específicos. Un error ampliamente reportado que causaba un desplazamiento entrecortado dentro de la aplicación Instagram parece estar solucionado, haciendo que la popular plataforma de redes sociales sea utilizable de nuevo para muchos.



Además, los usuarios de iPad estarán encantados de encontrar que el comportamiento errático y vibrante del teclado pequeño ha sido corregido. Si bien estas son correcciones menores en el gran esquema, representan mejoras significativas en la calidad de vida para cualquier persona afectada por ellas diariamente.

Los dolores de cabeza persistentes: lo que aún necesita trabajo

Consumo persistente de batería y calor

La queja más común sobre iOS 26 sigue siendo su impacto en la duración de la batería, y la versión 26.0.1 hace poco para cambiar eso para la mayoría de los usuarios.



Si bien un pequeño número de personas han reportado dispositivos que funcionan más fríos, muchos más no ven ninguna mejora o incluso un ligero empeoramiento del consumo de batería. La «Pantalla de inicio y bloqueo» sigue siendo un importante consumidor de energía en la configuración de la batería para muchos, lo que sugiere un problema subyacente con los procesos en segundo plano o la pantalla Always-On que aún no se ha resuelto.

Conexiones CarPlay poco fiables

Para los viajeros diarios, la estabilidad de CarPlay no es negociable, y esta es otra área donde la actualización decepciona. Los informes de desconexiones frecuentes y aleatorias persisten, y algunos usuarios afirman que el problema se ha vuelto aún más pronunciado en ciertos vehículos después de instalar 26.0.1.



Esta falta de fiabilidad puede ser frustrante y distraer, lo que la convierte en un problema crítico que Apple necesita abordar. Si dependes de una conexión estable para la navegación y los medios en tu coche, esta actualización ofrece poca confianza.

Fallos del sistema en curso

Una colección de errores más pequeños pero frustrantes continúa empañando la experiencia de iOS 26. La aplicación Calendario todavía sufre de rarezas de búsqueda y widgets que no abren el día correcto. Algunos usuarios informan de un retraso persistente al despertar su dispositivo o al usar Face ID, especialmente con la pantalla Always-On habilitada.



Otras quejas incluyen botones de alarma que no se comportan como se espera, fallos visuales en el Centro de Notificaciones y una molestia de larga data con la zona táctil del teclado para la tecla de punto que causa errores tipográficos frecuentes.

¿Deberías instalar iOS 26.0.1 ahora mismo?

Decidir si actualizar o no se reduce a qué conjunto de problemas te molesta más. Si tu principal frustración con iOS 26 ha sido su rendimiento lento y animaciones entrecortadas, entonces instalar 26.0.1 es un movimiento que vale la pena.



Las ganancias en fluidez son reales y hacen que el iPhone se sienta más receptivo. Del mismo modo, si has estado luchando contra el error de desplazamiento de Instagram o el peculiar teclado del iPad, esta actualización es una recomendación fácil.

Sin embargo, si tus principales preocupaciones son la duración de la batería y la estabilidad de CarPlay sólida como una roca, es prudente esperar. La actualización no soluciona consistentemente estos problemas generalizados y, para algunos, puede incluso introducir nuevas variables.



Dados los comentarios mixtos, esperar a iOS 26.1 es la apuesta más segura para los usuarios avanzados y cualquiera que confíe en su iPhone para el uso diario y la conectividad en el coche. iOS 26.0.1 es un paso en la dirección correcta para el rendimiento, pero no es el parche de estabilidad integral que muchos esperaban.