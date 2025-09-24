iOS 26 está atormentando a los iPhone con mensajes y fotos antiguos

Cuando se lanzó iOS 26, algunos propietarios de iPhone se llevaron una sorpresa desagradable: miles de mensajes, fotos e incluso notas eliminadas reaparecieron repentinamente. No se trataba de errores recientes ni de fallos temporales. La gente está informando de que contenido que borraron deliberadamente hace años ahora está ocupando espacio de almacenamiento de nuevo.

Eso plantea preguntas incómodas. Si algo está “eliminado”, ¿por qué Apple todavía lo tiene? ¿Y por qué una actualización de software puede hacerlo resurgir?

¿No hemos visto esto antes?

Este fallo no es del todo nuevo. Problemas similares aparecieron en versiones anteriores de iOS, como iOS 15 e iOS 16, cuando la gente de repente encontró fotos o iMessages antiguos, supuestamente eliminados, que reaparecían. En esos casos, a menudo se relacionaba con la forma en que iCloud gestionaba la sincronización y las copias de seguridad. El sistema de Apple a veces volvía a extraer archivos que en realidad no se habían borrado de sus servidores, incluso si los usuarios pensaban que se habían ido para siempre.

Lo que es diferente esta vez con iOS 26 es la escala. En lugar de un puñado de fotos o textos extraviados, algunos usuarios informan de que miles de mensajes, fotos y notas eliminados hace mucho tiempo están volviendo a aparecer. Eso sugiere un problema más profundo con la forma en que iOS 26 está reindexando los datos de iCloud después de la actualización, y plantea nuevas preocupaciones sobre cuán “eliminados” están realmente los datos eliminados.

Las implicaciones de eliminado-pero-no-realmente

Apple se ha comercializado durante mucho tiempo como el gigante tecnológico que prioriza la privacidad. Pero si un mensaje de 2018 puede salir de la tumba en 2025, la eliminación claramente no significa lo que creemos que significa.

Técnicamente, hay explicaciones: errores de sincronización con iCloud, cachés ocultas que no se borraron o artefactos del lado del servidor que se están reindexando después de la actualización. Pero desde la perspectiva del usuario, eso no importa. Si eliminas un mensaje, debería desaparecer, no esperar a que alguna actualización futura lo resucite.

Y no se trata solo de desorden. Imagina que eliminaste conversaciones confidenciales o imágenes personales, pensando que se habían borrado para siempre. Ahora están de vuelta, sin ser invitadas. Eso no es solo molesto, es inquietante.

Lo que Apple necesita arreglar

Para ser claros: esto no es evidencia de que Apple esté acumulando en secreto tu información para malos propósitos. Lo más probable es que sea una mala higiene de datos en cómo iCloud y el almacenamiento local gestionan las eliminaciones en todos los dispositivos. Aún así, esa distinción no cambia cómo se siente cuando tu pasado “eliminado” aparece sin previo aviso.

Apple debería:

Ser transparente sobre cuánto tiempo permanece el contenido eliminado en los servidores de iCloud.

Asegurarse de que “Eliminar” realmente borre los datos, no solo los oculte.

Parchear iOS 26 rápidamente para que la gente no se vea afectada por inundaciones de datos inesperadas.

Hasta entonces, los usuarios tienen razón al cuestionar cuánto control tienen realmente sobre su historial digital. La eliminación debería significar eliminación, no una pausa temporal.