iOS 26 hante les iPhones avec de vieux messages et photos

Lors du déploiement d’iOS 26, certains propriétaires d’iPhone ont eu une surprise désagréable : des milliers de messages, de photos et même de notes supprimés ont soudainement réapparu. Il ne s’agissait pas d’erreurs récentes ou de problèmes temporaires. Les gens signalent que du contenu qu’ils avaient délibérément effacé il y a des années occupe à nouveau de l’espace de stockage.

Cela soulève des questions inconfortables. Si quelque chose est « supprimé », pourquoi Apple le conserve-t-il encore ? Et pourquoi une mise à jour logicielle peut-elle le faire réapparaître ?

N’avons-nous pas déjà vu cela ?

Ce problème n’est pas entièrement nouveau. Des problèmes similaires sont apparus dans les versions antérieures d’iOS, comme iOS 15 et iOS 16, lorsque des personnes ont soudainement retrouvé de vieilles photos ou des iMessages censés être supprimés. Dans ces cas, cela était souvent lié à la façon dont iCloud gérait la synchronisation et les sauvegardes. Le système d’Apple récupérait parfois des fichiers qui n’avaient pas été réellement supprimés de ses serveurs, même si les utilisateurs pensaient qu’ils avaient disparu pour de bon.

Ce qui est différent cette fois avec iOS 26, c’est l’ampleur du problème. Au lieu d’une poignée de photos ou de textes égarés, certains utilisateurs signalent que des milliers de messages, de photos et de notes supprimés depuis longtemps réapparaissent en masse. Cela suggère un problème plus profond dans la façon dont iOS 26 réindexe les données iCloud après la mise à jour, et cela soulève de nouvelles inquiétudes quant à la question de savoir dans quelle mesure les données supprimées sont réellement « supprimées ».

Les implications de la suppression qui n’en est pas vraiment une

Apple s’est longtemps présenté comme le géant technologique qui privilégie la confidentialité. Mais si un message de 2018 peut sortir de sa tombe en 2025, la suppression ne signifie clairement pas ce que nous pensons qu’elle signifie.

Techniquement, il existe des explications : erreurs de synchronisation avec iCloud, caches cachés qui n’ont pas été purgés ou artefacts côté serveur réindexés après la mise à niveau. Mais du point de vue de l’utilisateur, cela n’a pas d’importance. Si vous supprimez un message, il doit disparaître, et non attendre une future mise à jour pour le ressusciter.

Et il ne s’agit pas seulement d’encombrement. Imaginez que vous ayez supprimé des conversations sensibles ou des images personnelles, en pensant qu’elles étaient effacées à jamais. Maintenant, elles sont de retour, sans y être invitées. Ce n’est pas seulement ennuyeux, c’est inquiétant.

Ce qu’Apple doit corriger

Pour être clair : ce n’est pas la preuve qu’Apple stocke secrètement vos informations à de mauvaises fins. Il s’agit plus probablement d’une mauvaise hygiène des données dans la façon dont iCloud et le stockage local gèrent les suppressions sur tous les appareils. Néanmoins, cette distinction ne change rien à ce que l’on ressent lorsque notre passé « supprimé » réapparaît sans prévenir.

Apple devrait :

Être transparent sur la durée pendant laquelle le contenu supprimé persiste sur les serveurs iCloud.

S’assurer que « Supprimer » efface réellement les données, et ne se contente pas de les masquer.

Corriger rapidement iOS 26 afin que les utilisateurs ne soient pas confrontés à des inondations de données inattendues.

D’ici là, les utilisateurs ont raison de se demander quel est leur réel contrôle sur leur historique numérique. La suppression devrait signifier la suppression, et non une pause temporaire.