iOS 26 achtervolgt iPhones met oude berichten en foto’s

Toen iOS 26 uitkwam, kregen sommige iPhone-eigenaren een onwelkome verrassing: duizenden verwijderde berichten, foto’s en zelfs notities verschenen plotseling weer. Dit waren geen recente fouten of tijdelijke storingen. Mensen melden dat content die ze jaren geleden bewust hebben gewist nu weer opslagruimte inneemt.

Dat roept ongemakkelijke vragen op. Als iets “verwijderd” is, waarom heeft Apple het dan nog? En waarom kan een software-update het weer naar boven halen?

Hebben we dit niet eerder gezien?

Deze storing is niet helemaal nieuw. Vergelijkbare problemen doken op in eerdere iOS-releases, zoals iOS 15 en iOS 16, toen mensen plotseling oude, naar verluidt verwijderde foto’s of iMessages zagen terugkeren. In die gevallen had het vaak te maken met hoe iCloud synchronisatie en back-ups afhandelde. Apple’s systeem haalde soms bestanden opnieuw op die niet daadwerkelijk van de servers waren gewist, ook al dachten gebruikers dat ze voorgoed weg waren.

Wat anders is deze keer met iOS 26 is de schaal. In plaats van een handvol verdwaalde foto’s of berichten, melden sommige gebruikers dat duizenden lang-verwijderde berichten, foto’s en notities weer binnenstromen. Dat suggereert een dieper probleem met hoe iOS 26 iCloud-data opnieuw indexeert na de update, en het roept nieuwe zorgen op over hoe “verwijderd” verwijderde data werkelijk is.

De implicaties van verwijderd-maar-niet-echt

Apple heeft zichzelf lang op de markt gebracht als de privacy-first techgigant. Maar als een bericht uit 2018 uit het graf kan kruipen in 2025, betekent verwijderen duidelijk niet wat we denken dat het betekent.

Technisch gezien zijn er verklaringen: synchronisatiefouten met iCloud, verborgen caches die niet werden gewist, of server-side artefacten die opnieuw worden geïndexeerd na de upgrade. Maar vanuit het perspectief van een gebruiker maakt dat niet uit. Als je een bericht verwijdert, zou het weg moeten zijn, niet wachten tot een toekomstige update het weer tot leven wekt.

En het gaat niet alleen om rommel. Stel je voor dat je gevoelige gesprekken of persoonlijke afbeeldingen hebt verwijderd, denkend dat ze voor altijd gewist waren. Nu zijn ze terug, ongevraagd. Dat is niet alleen vervelend, het is verontrustend.

Wat Apple moet repareren

Om duidelijk te zijn: dit is geen bewijs dat Apple stiekem je informatie opslaat voor slechte doeleinden. Waarschijnlijker is het slechte datahygiëne in hoe iCloud en lokale opslag verwijderingen afhandelen tussen apparaten. Toch verandert dat onderscheid niets aan hoe het voelt wanneer je “verwijderde” verleden zonder waarschuwing opduikt.

Apple zou moeten:

Transparant zijn over hoe lang verwijderde content op iCloud-servers blijft hangen.

Ervoor zorgen dat “Verwijderen” data daadwerkelijk wist, niet alleen verbergt.

iOS 26 snel patchen zodat mensen niet worden getroffen door onverwachte datastromen.

Tot die tijd hebben gebruikers het recht om te twijfelen aan hoeveel controle ze werkelijk hebben over hun digitale geschiedenis. Verwijdering zou verwijdering moeten betekenen, geen tijdelijke pauze.