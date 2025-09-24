iOS 26 por fin te dice cuánto tardará tu iPhone en cargarse

Con el lanzamiento de iOS 26, Apple ha introducido una función muy solicitada que elimina las conjeturas a la hora de cargar tu dispositivo: estimaciones de tiempo de carga en tiempo real. Los usuarios de iPhone ahora verán un temporizador dinámico que muestra exactamente cuánto tiempo tardará en alcanzar una carga del 80% y, posteriormente, cuánto tiempo hasta que la batería esté llena o alcance un límite definido por el usuario.



Esta información práctica aparece convenientemente directamente en la pantalla de bloqueo cuando conectas tu dispositivo y también se puede encontrar en la parte superior de la página en Ajustes → Batería. La función está diseñada para facilitar la planificación de recargas rápidas y se combina perfectamente con las opciones de límite de carga de Apple para preservar la batería.

Cómo funcionan las nuevas estimaciones de carga

El sistema proporciona una estimación en dos etapas para reflejar cómo se cargan las baterías modernas. La primera vez que conectes una batería baja, verás un banner que indica el tiempo necesario para alcanzar la marca del 80%, que es la parte más rápida del ciclo de carga.



Una vez que el nivel de la batería supera el 80%, el sistema proporcionará una segunda estimación del tiempo restante para alcanzar el 100% o el límite preestablecido. Esta función se integra de forma inteligente con los ajustes de limitación de carga del iPhone; si has limitado la carga al 85% para prolongar la vida útil de la batería, el tiempo estimado calculará el tiempo necesario para alcanzar ese objetivo específico, proporcionando una métrica realmente personalizada y útil para el uso diario.

Por qué puede fluctuar el tiempo estimado de carga

Si bien el nuevo temporizador es un importante paso adelante, su precisión puede verse afectada por varias variables del mundo real, lo que ha provocado reacciones encontradas. La fiabilidad de la estimación se ve más afectada durante el último 20% de la carga.



Esto se debe a que las baterías de iones de litio cambian de una fase rápida de «corriente constante» a una fase más suave y lenta de «voltaje constante» alrededor de la marca del 80%. Esta segunda fase es crucial para proteger la salud a largo plazo de la batería y equilibrar las celdas, pero también es más sensible a los factores externos. El calor, la actividad de las aplicaciones en segundo plano y el estado general de la batería pueden hacer que este tramo final sea menos predecible, lo que hace que el tiempo estimado varíe más que por debajo del 80%.

Factores clave que influyen en la velocidad de carga

Varias condiciones pueden cambiar la velocidad de carga de tu iPhone y la estabilidad de su tiempo estimado. El factor más importante es el hardware de carga; el uso de un adaptador USB-C PD de 20 W o superior y un cable de calidad dará los mejores resultados.



La temperatura también juega un papel importante, ya que un teléfono caliente ralentizará automáticamente su velocidad de carga para proteger sus componentes. Además, las cargas pesadas en segundo plano, como los juegos, el uso de un punto de acceso personal o la indexación después de una actualización, consumirán energía y prolongarán el tiempo de carga. Por último, la antigüedad de la batería, tanto si utilizas una conexión por cable como una conexión MagSafe menos eficiente, y las funciones de software como la carga optimizada contribuyen a la estimación final.

Consejos para una carga más rápida y estable

Para obtener las estimaciones más precisas y la carga más rápida posible, unos sencillos pasos pueden marcar una gran diferencia. Utiliza siempre un cargador USB-C PD certificado de al menos 20 W. Si notas que el teléfono se calienta, retíralo de cualquier funda gruesa mientras se carga. También es mejor evitar el uso intensivo mientras está enchufado, como jugar a juegos exigentes o descargar archivos grandes.



Para el uso diario, se recomienda dejar activada la carga optimizada para reducir el desgaste de la batería. Sin embargo, si tienes prisa y necesitas una carga completa del 100% rápidamente, puedes desactivar temporalmente cualquier límite de carga y volver a activarlos más tarde para la carga nocturna regular.

Si bien esta nueva función es una adición bienvenida para los usuarios de iPhone, aún no se ha implementado ampliamente para los iPads. Solo algunos modelos de iPad más nuevos con opciones avanzadas de estado de la batería pueden mostrar información similar, por lo que el comportamiento varía significativamente según la generación del dispositivo.



Para los usuarios de iPhone, sin embargo, los nuevos temporizadores son una herramienta realmente útil para planificar tu día. Espera que la estimación sea muy fiable para las recargas rápidas por debajo del 80% y comprende que la parte final es más bien una guía flexible influenciada por tu cargador, la temperatura de tu teléfono y lo que está haciendo en segundo plano.