iOS 26 laat je eindelijk zien hoe lang het duurt voordat je iPhone is opgeladen

Met de release van iOS 26 heeft Apple een lang verwachte functie geïntroduceerd die het giswerk uit het opladen van je apparaat haalt: live oplaadtijd-schattingen. iPhone-gebruikers zien nu een dynamische timer die precies laat zien hoe lang het duurt om 80% op te laden en vervolgens hoe lang het duurt tot de batterij vol is of een door de gebruiker ingestelde limiet bereikt.



Deze praktische informatie wordt direct op het vergrendelscherm weergegeven wanneer je je apparaat aansluit en is ook te vinden bovenaan de pagina in Instellingen → Batterij. De functie is ontworpen om het plannen van snelle oplaadbeurten makkelijker te maken en sluit perfect aan bij Apple’s opties voor het beperken van de batterijbelasting.

Hoe de nieuwe oplaadschattingen werken

Het systeem geeft een schatting in twee fasen weer om de laadwijze van moderne batterijen te weerspiegelen. Wanneer je een bijna lege batterij aansluit, zie je een melding die aangeeft hoeveel tijd nodig is om de 80% te bereiken, wat het snelste deel van de oplaadcyclus is.



Zodra het batterijniveau boven de 80% komt, geeft het systeem een tweede schatting voor de resterende tijd om 100% of je vooraf ingestelde limiet te bereiken. Deze functie integreert slim met de oplaadlimieten van de iPhone; als je je oplaadlimiet op 85% hebt ingesteld om de batterijgezondheid te verlengen, berekent de ETA de tijd om dat specifieke doel te bereiken, wat een echt gepersonaliseerde en bruikbare meting voor dagelijks gebruik oplevert.

Waarom je oplaad-ETA kan schommelen

Hoewel de nieuwe timer een belangrijke stap vooruit is, kan de nauwkeurigheid worden beïnvloed door verschillende praktische variabelen, wat tot gemengde reacties leidt. De betrouwbaarheid van de schatting wordt het meest beïnvloed tijdens de laatste 20% van het opladen.



Dit komt omdat lithium-ion batterijen rond de 80% overschakelen van een snelle “constante stroom”-fase naar een zachtere, langzamere “constante spanning”-fase. Deze tweede fase is cruciaal voor het beschermen van de levensduur van de batterij en het balanceren van de cellen, maar is ook gevoeliger voor externe factoren. Warmte, achtergrondactiviteit van apps en de algehele gezondheid van de batterij kunnen deze laatste fase minder voorspelbaar maken, waardoor de ETA meer schommelt dan onder de 80%.

Belangrijke factoren die de oplaadsnelheid beïnvloeden

Verschillende omstandigheden kunnen de oplaadsnelheid van je iPhone en de stabiliteit van de ETA beïnvloeden. De belangrijkste factor is je oplaadhardware; het gebruik van een 20W of krachtigere USB-C PD adapter en een kwaliteitskabel geeft de beste resultaten.



Temperatuur speelt ook een belangrijke rol, omdat een hete telefoon automatisch zijn oplaadsnelheid vertraagt om zijn componenten te beschermen. Bovendien zullen zware achtergrondbelastingen zoals gamen, het gebruik van een persoonlijke hotspot of indexeren na een update stroom verbruiken en de oplaadtijd verlengen. Ten slotte dragen de leeftijd van de batterij, of je een bedrade of minder efficiënte MagSafe-verbinding gebruikt, en softwarefuncties zoals Geoptimaliseerd opladen allemaal bij aan de uiteindelijke schatting.

Tips voor een snellere, stabielere oplading

Om de meest nauwkeurige schattingen en de snelst mogelijke oplading te krijgen, kunnen een paar eenvoudige stappen een groot verschil maken. Gebruik altijd een gecertificeerde USB-C PD-oplader van minimaal 20W. Als je merkt dat je telefoon warm wordt, haal hem dan uit dikke hoesjes tijdens het opladen. Het is ook het beste om intensief gebruik tijdens het opladen te vermijden, zoals het spelen van intensieve games of het downloaden van grote bestanden.



Voor dagelijks gebruik wordt aangeraden om Geoptimaliseerd opladen ingeschakeld te laten om batterijslijtage te verminderen. Als je echter haast hebt en snel een volledige 100% lading nodig hebt, kun je tijdelijk alle oplaadlimieten uitschakelen en ze later weer inschakelen voor regelmatig opladen ’s nachts.

Hoewel deze nieuwe functie een welkome toevoeging is voor iPhone-gebruikers, is deze nog niet breed geïmplementeerd voor iPads. Alleen sommige nieuwere iPad-modellen met geavanceerde opties voor batterijgezondheid kunnen vergelijkbare informatie weergeven, dus het gedrag varieert aanzienlijk per apparaatgeneratie.



Voor iPhone-gebruikers zijn de nieuwe timers echter een echt nuttig hulpmiddel voor het plannen van je dag. Verwacht dat de schatting zeer betrouwbaar is voor snelle oplaadbeurten onder de 80% en begrijp dat het laatste deel meer een flexibele richtlijn is die wordt beïnvloed door je oplader, de temperatuur van je telefoon en wat er op de achtergrond gebeurt.